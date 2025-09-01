Королевские курорты В любую погоду приятно пройтись по улочкам, застроенным старинными зданиями, узнать не только историю, но и легенды «королевских» курортов. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему маршруту, чтобы не упустить много важных деталей. Во время экскурсии вы увидите самые красивые места, услышите множество интересных историй и легенд, которые трудно найти в путеводителях, и пройдёте по оптимальным маршрутам, а значит сможете увидеть больше за меньшее время, чем если бы вы исследовали всё сами. Вы посетите самые главные достопримечательности двух городов на побережье Балтийского моря. Светлогорск • Здание курхауса — старинного «дома отдыха» в стиле модерн.

Работа «Несущая воду» самого известного в Восточной Пруссии скульптора — Германа Брахерта.

Органный зал «Макаров», расположенный в живописном парке, пример традиционной архитектуры с фахверными элементами.

Знаменитая башня водолечебницы, ставшая символом города.

Инопланетное здание «Янтарь-холл».

Канатная дорога с закрытыми желтыми кабинками в стиле ретро, длина — 118 метров (проезд самостоятельный).

Узкие улочки, где встречаются здания в стилях неоготики и немецкого романтизма, старинные церкви и изящные виллы начала XX века. Зеленоградск • Бывшая фешенебельная гостиница «Балтийское море», где останавливался Пётр Столыпин с семьей во время своего визита в город.

Зеленоградский краеведческий музей находится в вилле бывшего бургомистра Мемеля Макса Крелла (XX век).

Вам точно будет интересно провести время на пешеходном Курортном проспекте, где вас ждут: здание почтамта (1896 г.), здание старой аптеки (начало XX в.), доходный дом сестёр Шутц, кошачий светофор, гостиница Курхаус Кранц (открытие в 1843 г.), скульптура «Курортницы», бювет «Королева Луиза» с минеральной водой и Спасо-Преображенский собор (быв. лютеранская кирха Святого Адальберта) и многое другое. Важная информация:.

Вам точно будет интересно провести время на пешеходном Курортном проспекте, где вас ждут: здание почтамта (1896 г.), здание старой аптеки (начало XX в.), доходный дом сестёр Шутц, кошачий светофор, гостиница Курхаус Кранц (открытие в 1843 г.), скульптура «Курортницы», бювет «Королева Луиза» с минеральной водой и Спасо-Преображенский собор (быв. лютеранская кирха Святого Адальберта) и многое другое. Важная информация:.

• Вам точно будет интересно провести время на пешеходном Курортном проспекте, где вас ждут: здание почтамта (1896 г.), здание старой аптеки (начало XX в.), доходный дом сестёр Шутц, кошачий светофор, гостиница Курхаус Кранц (открытие в 1843 г.), скульптура «Курортницы», бювет «Королева Луиза» с минеральной водой и Спасо-Преображенский собор (быв. лютеранская кирха Святого Адальберта) и многое другое. Важная информация: