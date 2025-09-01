Приглашаем вас прогуляться с пользой и удовольствием по двум красавцам Янтарного края.
Почти все дома словно из сказки: маленькие фахверковые домики, красные черепичные крыши, роскошные виллы, разнообразные башенки и флюгеры.
Описание экскурсии
Королевские курорты В любую погоду приятно пройтись по улочкам, застроенным старинными зданиями, узнать не только историю, но и легенды «королевских» курортов. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему маршруту, чтобы не упустить много важных деталей. Во время экскурсии вы увидите самые красивые места, услышите множество интересных историй и легенд, которые трудно найти в путеводителях, и пройдёте по оптимальным маршрутам, а значит сможете увидеть больше за меньшее время, чем если бы вы исследовали всё сами. Вы посетите самые главные достопримечательности двух городов на побережье Балтийского моря. Светлогорск • Здание курхауса — старинного «дома отдыха» в стиле модерн.
- Работа «Несущая воду» самого известного в Восточной Пруссии скульптора — Германа Брахерта.
- Органный зал «Макаров», расположенный в живописном парке, пример традиционной архитектуры с фахверными элементами.
- Знаменитая башня водолечебницы, ставшая символом города.
- Инопланетное здание «Янтарь-холл».
- Канатная дорога с закрытыми желтыми кабинками в стиле ретро, длина — 118 метров (проезд самостоятельный).
- Узкие улочки, где встречаются здания в стилях неоготики и немецкого романтизма, старинные церкви и изящные виллы начала XX века. Зеленоградск • Бывшая фешенебельная гостиница «Балтийское море», где останавливался Пётр Столыпин с семьей во время своего визита в город.
- Зеленоградский краеведческий музей находится в вилле бывшего бургомистра Мемеля Макса Крелла (XX век).
Вам точно будет интересно провести время на пешеходном Курортном проспекте, где вас ждут: здание почтамта (1896 г.), здание старой аптеки (начало XX в.), доходный дом сестёр Шутц, кошачий светофор, гостиница Курхаус Кранц (открытие в 1843 г.), скульптура «Курортницы», бювет «Королева Луиза» с минеральной водой и Спасо-Преображенский собор (быв. лютеранская кирха Святого Адальберта) и многое другое. Важная информация:.
- Время на питание отводится на маршруте в г. Светлогорске (по желанию за доп. плату).
- С напитками и едой в автобус проходить запрещается!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Зеленоградск:
- Бывшая фешенебельная гостиница «Балтийское море»
- Зеленоградский краеведческий музей
- Здание почтамта (1896 г.)
- Доходный дом сестёр Шутц
- Гостиница Курхаус Кранц (1843 г.)
- Г. Светлогорск:
- Памятный знак писателю Томасу Манну
- Здание курхауса
- Органный зал «Макаров»
- Башня Водолечебницы
- Янтарь-холл
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Время на питание отводится на маршруте в г. Светлогорске (по желанию за доп. плату)
- С напитками и едой в автобус проходить запрещается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 сен 2025
И
Изабелла
2 июл 2025
Экскурсия была организована хорошо. Меня забрали вовремя на Минивэне и доставили к автобусе. Таким же образом вернули. Очень понравился экскурсовод Александр. Много и интересно рассказывал, обладает хорошим чувством юмора и артистизмом. Сумел сделать экскурсию насыщенной и интересной.
