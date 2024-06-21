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Индивидуальная
7 часов
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 14 350₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 100₽ за человека
Групповая
8.5 часов
Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
2 450₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Необычные»
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