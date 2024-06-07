Групповые экскурсии Пионерского

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Пионерском, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пионерского - на Куршскую косу
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Из Пионерского - на Куршскую косу
Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 200 за человека
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3 отзыва
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
1 200 за человека
Из Пионерского на Куршскую косу: Танцующий лес и высота «Эфа» в 14:00
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Из Пионерского на Куршскую косу: Танцующий лес и высота «Эфа» в 14:00
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: Ежедневно в 14:10
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 900 за человека
Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По понедельникам 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 400 за человека
Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 100 за человека
Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8.5 часов
Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
2 450 за человека
Из Пионерского: Куршская коса + пешеходная экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Из Пионерского: Куршская коса + пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: понедельник и пятница в 09:10
10 июня в 09:10
14 июня в 09:10
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    7 июня 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Очень интересная экскурсия) большое спасибо гиду Константину😉
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Куршская коса - чудесное место, которое хочется посещать часто. Что я и делаю. Экскурсия получилась прямо, как написано - турфирма взяла на себя все заботы, а я просто наслаждалась)) Мне есть с чем сравнивать, ставлю за поездку твёрду 5-ку.
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Все было супер! Забрали из Пионерского, и обратно готовы были привезти, очень заботлтвое агенство! Да и вся экскурсия понравилась! Гиду Зое отдельное спасибо
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Спасибо за хорошо организованную и интересную экскурсию! Узнали много про историю Куршской косы, её флору и фауну. Вид на дюны, конечно, впечатляет!
  • А
    Алина
    22 марта 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Только вернулась с экскурсии и могу сказать, что приятно удивлена. Гид Константин выше всех похвал, браво! Не смотря на дождливую погоду экскурсия удалась на славу. Забрали прямо из отеля, показали и рассказали про красоты Курской косы, мне все понравилось! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Групповые»

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  1. Из Пионерского - на Куршскую косу
  2. Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
  3. Из Пионерского на Куршскую косу: Танцующий лес и высота «Эфа» в 14:00
  4. Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
  5. Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
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  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в июне 2024
Сейчас в Пионерском в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 2 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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