Групповая
Путешествие в национальный парк «Куршская коса»
Побывайте на Куршской косе и насладитесь живописными видами. Прогулка по Танцующему лесу и подъем на дюну Эфа подарят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
«Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и даже возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы)»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:45
24 мар в 09:45
1200 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
«5) Познакомитесь с процессом обработки янтаря на частном производстве и узнайте о его свойствах»
Завтра в 07:30
30 мар в 07:30
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Жемчужины востока: Черняховск и Гвардейск
Откройте для себя удивительные уголки Калининградской области, полные исторических тайн и живописных пейзажей, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
«• Осмотр самых главных достопримечательностей Гвардейска и Черняховска»
26 мар в 07:10
2 апр в 07:10
2600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССемён3 февраля 2025Благодарю турфирму и нашего экскурсовода за приятную экскурсию. Посмотрели красивые места Куршской косы. Гид рассказал много интересного о местных легендах и из истории.
- ИИлья16 сентября 2024Поездкой доволен. Отличный сервис, трансфер из Пионерского и обратно. Экскурсовод грамотный, заинтересованный во внимании туристов. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в марте 2025
Сейчас в Пионерском в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 2600. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Изучение достопримечательностей города Пионерского нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Пионерском много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025