Обзорные и познавательные экскурсии Пионерского

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Пионерском, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
На автобусе
7 часов
40 отзывов
Групповая
Путешествие в национальный парк «Куршская коса»
Побывайте на Куршской косе и насладитесь живописными видами. Прогулка по Танцующему лесу и подъем на дюну Эфа подарят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
«Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и даже возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы)»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:45
24 мар в 09:45
1200 ₽ за человека
Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
На автобусе
8 часов
Групповая
Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
«5) Познакомитесь с процессом обработки янтаря на частном производстве и узнайте о его свойствах»
Завтра в 07:30
30 мар в 07:30
2600 ₽ за человека
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Жемчужины востока: Черняховск и Гвардейск
Откройте для себя удивительные уголки Калининградской области, полные исторических тайн и живописных пейзажей, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
«• Осмотр самых главных достопримечательностей Гвардейска и Черняховска»
26 мар в 07:10
2 апр в 07:10
2600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пионерском
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
  2. Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
  3. Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в марте 2025
Сейчас в Пионерском в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 2600. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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