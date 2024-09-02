Экскурсия по подземному Кёнигсбергу раскрывает секреты древних фортов и бункеров.
Участники увидят Форт №1 «Штайн», сохранившийся со времён Первой мировой войны, и подземный бункер Отто фон Ляша, где был подписан акт
Участники увидят Форт №1 «Штайн», сохранившийся со времён Первой мировой войны, и подземный бункер Отто фон Ляша, где был подписан акт
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Самая приключенческая экскурсияОтважные души приглашаются на экскурсию по сохранившимся ходам! За вековыми стенами оживёт история Форта №1 «Штайн»! Крупное фортификационное сооружение с мощным защитным покрытием и водным рвом вы сможете посетить только в составе экскурсионной группы. Мы будет перемещаться длинными коридорами в глубине форта, местами в кромешной тьме, свет фонарей поможет ориентироваться в лабиринтах (участникам выдаем фонари). По-настоящему увлеченный гид будет проводником для вас в этом захватывающем приключении. Во время экскурсии мы узнаем историю Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок был связан тайными туннелями с другими стратегически важными объектами города. Воочию увидим военное укрепление, стоявшее на страже города — Форт № 1, так же полного тайн. Форт очень хорошо сохранился, благодаря тому, что оказался в стороне от мест основных ударов Советской армии. Посередине сооружения находится двухэтажная казарма длиной в 300 метров с сильными сводами, прикрытая землёй и окружённая рвом с водой и мощными земляными валами высотой до 12 метров. Истории, спрятанные за каменными стенами форта, ждут вас на каждом шагу! Далее мы подъедем к знаменитому подземному бункеру Отто фон Ляша, который вошел в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года. Ведь именно здесь, в «секретном» бункере находился штаб обороны Кёнигсберга. И, возможно, в бункере и находится утерянная Янтарная комната… Ведь поиски продолжаются! Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 2 000 ₽
|Пенсионный
|от 1 900 ₽
|Дети до 6 лет
|0 ₽
|Школьный
|от 1 900 ₽
|Студенческий
|от 1 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт No1 (с посещением)
- Бункер Ляша (с посещением)
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на форт №1 и Бункер Ляша
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Форма одежды - максимально удобная, обувь без каблуков
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, а остальные деньги - в офисе туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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