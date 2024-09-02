Описание экскурсии

Самая приключенческая экскурсия Отважные души приглашаются на экскурсию по сохранившимся ходам! За вековыми стенами оживёт история Форта №1 «Штайн»! Крупное фортификационное сооружение с мощным защитным покрытием и водным рвом вы сможете посетить только в составе экскурсионной группы. Мы будет перемещаться длинными коридорами в глубине форта, местами в кромешной тьме, свет фонарей поможет ориентироваться в лабиринтах (участникам выдаем фонари). По-настоящему увлеченный гид будет проводником для вас в этом захватывающем приключении. Во время экскурсии мы узнаем историю Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок был связан тайными туннелями с другими стратегически важными объектами города. Воочию увидим военное укрепление, стоявшее на страже города — Форт № 1, так же полного тайн. Форт очень хорошо сохранился, благодаря тому, что оказался в стороне от мест основных ударов Советской армии. Посередине сооружения находится двухэтажная казарма длиной в 300 метров с сильными сводами, прикрытая землёй и окружённая рвом с водой и мощными земляными валами высотой до 12 метров. Истории, спрятанные за каменными стенами форта, ждут вас на каждом шагу! Далее мы подъедем к знаменитому подземному бункеру Отто фон Ляша, который вошел в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года. Ведь именно здесь, в «секретном» бункере находился штаб обороны Кёнигсберга. И, возможно, в бункере и находится утерянная Янтарная комната… Ведь поиски продолжаются! Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!