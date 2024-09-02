Экскурсия из Пионерского Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша

Узнайте, что скрывают древние форты Кёнигсберга. Легенды о заводах, аэропортах и Янтарной комнате ждут вас. Пройдитесь с экспертом по местам, окутанным тайнами
Экскурсия по подземному Кёнигсбергу раскрывает секреты древних фортов и бункеров.

Участники увидят Форт №1 «Штайн», сохранившийся со времён Первой мировой войны, и подземный бункер Отто фон Ляша, где был подписан акт
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о капитуляции Кёнигсберга.

Гид расскажет о сложной системе подземных ходов Королевского замка и других стратегически важных объектах. Истории, спрятанные за каменными стенами, ждут вас на каждом шагу. Участники получат фонари для исследования тёмных коридоров. Не упустите шанс прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древних фортов и бункеров
  • 🔦 Исследование подземных ходов с фонарями
  • 📜 Узнать историю Кёнигсберга от эксперта
  • 🌟 Прикоснуться к легендам о Янтарной комнате
  • 🚶‍♂️ Прогулка по сохранившимся фортификационным сооружениям
    • Экскурсия из Пионерского Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша
    Экскурсия из Пионерского Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша
    Экскурсия из Пионерского Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Форт №1 «Штайн»
  • Бункер Отто фон Ляша
  • Королевский замок

    • Описание экскурсии

    Самая приключенческая экскурсия

    Отважные души приглашаются на экскурсию по сохранившимся ходам! За вековыми стенами оживёт история Форта №1 «Штайн»! Крупное фортификационное сооружение с мощным защитным покрытием и водным рвом вы сможете посетить только в составе экскурсионной группы. Мы будет перемещаться длинными коридорами в глубине форта, местами в кромешной тьме, свет фонарей поможет ориентироваться в лабиринтах (участникам выдаем фонари). По-настоящему увлеченный гид будет проводником для вас в этом захватывающем приключении. Во время экскурсии мы узнаем историю Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок был связан тайными туннелями с другими стратегически важными объектами города. Воочию увидим военное укрепление, стоявшее на страже города — Форт № 1, так же полного тайн. Форт очень хорошо сохранился, благодаря тому, что оказался в стороне от мест основных ударов Советской армии. Посередине сооружения находится двухэтажная казарма длиной в 300 метров с сильными сводами, прикрытая землёй и окружённая рвом с водой и мощными земляными валами высотой до 12 метров. Истории, спрятанные за каменными стенами форта, ждут вас на каждом шагу! Далее мы подъедем к знаменитому подземному бункеру Отто фон Ляша, который вошел в учебники истории актом о капитуляции Кёнигсберга советским войскам в апреле 1945 года. Ведь именно здесь, в «секретном» бункере находился штаб обороны Кёнигсберга. И, возможно, в бункере и находится утерянная Янтарная комната… Ведь поиски продолжаются! Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!

    Выберите удобную дату из расписания

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослыйот 2 000 ₽
    Пенсионныйот 1 900 ₽
    Дети до 6 лет0 ₽
    Школьныйот 1 900 ₽
    Студенческийот 1 900 ₽
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Форт No1 (с посещением)
    • Бункер Ляша (с посещением)
    Что включено
    • Транспортно-экскурсионное обслуживание
    • Входные билеты на форт №1 и Бункер Ляша
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • Форма одежды - максимально удобная, обувь без каблуков
    • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, а остальные деньги - в офисе туроператора
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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