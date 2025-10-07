читать дальше

сап с просьбой перевести деньги на карту физ. лица, что немного насторожило. Однако перевод подтвердили. Из п. Пионерский был трансфер до Зеленоградска, а там уже большой экскурсионный автобус. Гидом у нас был Голубков Дмитрий. Хорошо поставленная громкая речь. Правда некоторую информацию взяли под сомнения. По времени всё хорошо организовано, автобусы все приезжали во время. Очень понравился экскурсовод в форте √1 Возик Денис. Его рассказ был пропитан патриотизмом, любовью и уважением к этому месту, героям тех лет. Было интересно узнать, что восстановлением фортов занимаются молодые, увлечённые идеей сохранения истории люди. На территории 1 форта есть белочки, которых можно покормить купленным в автоматах кормом, не забудьте прихватить 100₽ купюры.