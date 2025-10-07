Групповая
Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
Путешествие в прошлое Кёнигсберга: откройте для себя форты, которые хранят тайны военной истории и архитектуры
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
«Форт №1 «Штайн» • Здесь будем перемещаться длинными коридорами в глубину форта, местами в кромешной тьме, свет фонарей поможет ориентироваться в лабиринтах (участникам выдаем фонари)»
2600 ₽ за человека
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
«Один из хорошо сохранившихся фортов Кёнигсберга»
Расписание: в четверг в 09:45
Завтра в 09:45
19 фев в 09:45
1500 ₽ за человека
Групповая
Крепости и форты Кёнигсберга (из Пионерского)
Пройти по следам прусских королей и военных инженеров
Начало: На ул. Вокзальная
«Форт №1 «Штайн» с водным рвом, земляными валами и двухэтажной казармой»
Расписание: в пятницу в 09:45
13 фев в 09:45
20 фев в 09:45
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 октября 2025На экскурсию ездил муж с внучкой, он сказал, что ему очень понравилось, было интересно, замечательный был экскурсовод. И просил написать
- ССветлана1 сентября 2025Очень интересная экскурсия! Особенно понравился гид Александр!
Патриотично и с трепетом рассказывает историю Родины. Стоящая поездка! Берите с собой фонарики!
- ААнастасия22 июля 2025Экскурсию купили на сайте, где указали способ оплаты на месте, но за день до указанной даты, пришло сообщение на ват
- ЮЮлия29 октября 2024Экскурсия интересная, особенно на форт. Сыну 12 лет, он в восторге! Облазил самостоятельно с фонариком все подземные казематы - впечатлений много, мальчишкам точно будет интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Форты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пионерском
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пионерском
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в феврале 2026
Сейчас в Пионерском в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 2600. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Забронируйте экскурсию в Пионерском на 2026 год по теме «Форты», 4 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель