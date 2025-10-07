Мои заказы

Экскурсии по фортам Пионерского

Найдено 3 экскурсии в категории «Форты» в Пионерском, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
Пешая
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
Путешествие в прошлое Кёнигсберга: откройте для себя форты, которые хранят тайны военной истории и архитектуры
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
«Форт №1 «Штайн» • Здесь будем перемещаться длинными коридорами в глубину форта, местами в кромешной тьме, свет фонарей поможет ориентироваться в лабиринтах (участникам выдаем фонари)»
2600 ₽ за человека
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
На автобусе
6 часов
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
«Один из хорошо сохранившихся фортов Кёнигсберга»
Расписание: в четверг в 09:45
Завтра в 09:45
19 фев в 09:45
1500 ₽ за человека
Крепости и форты Кёнигсберга (из Пионерского)
На автобусе
7 часов
Групповая
Крепости и форты Кёнигсберга (из Пионерского)
Пройти по следам прусских королей и военных инженеров
Начало: На ул. Вокзальная
«Форт №1 «Штайн» с водным рвом, земляными валами и двухэтажной казармой»
Расписание: в пятницу в 09:45
13 фев в 09:45
20 фев в 09:45
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
    На экскурсию ездил муж с внучкой, он сказал, что ему очень понравилось, было интересно, замечательный был экскурсовод. И просил написать
    читать дальше

    об этом. Я же хочу сказать спасибо вам от себя лично. вторая девочка у нас заболела, и мне с ней пришлось отказаться от поездки. Так вот, деньги нам за неиспользованную экскурсию вернули полностью, чему я была очень удивлена, такой порядочности и честности. Спасибо вам большое и за экскурсию, и за возврат денег. И рекомендуем всем обязательно воспользоваться вашими предложениями.

  • С
    Светлана
    1 сентября 2025
    Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
    Очень интересная экскурсия! Особенно понравился гид Александр!
    Патриотично и с трепетом рассказывает историю Родины. Стоящая поездка! Берите с собой фонарики!
  • А
    Анастасия
    22 июля 2025
    Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
    Экскурсию купили на сайте, где указали способ оплаты на месте, но за день до указанной даты, пришло сообщение на ват
    читать дальше

    сап с просьбой перевести деньги на карту физ. лица, что немного насторожило. Однако перевод подтвердили. Из п. Пионерский был трансфер до Зеленоградска, а там уже большой экскурсионный автобус. Гидом у нас был Голубков Дмитрий. Хорошо поставленная громкая речь. Правда некоторую информацию взяли под сомнения. По времени всё хорошо организовано, автобусы все приезжали во время. Очень понравился экскурсовод в форте √1 Возик Денис. Его рассказ был пропитан патриотизмом, любовью и уважением к этому месту, героям тех лет. Было интересно узнать, что восстановлением фортов занимаются молодые, увлечённые идеей сохранения истории люди. На территории 1 форта есть белочки, которых можно покормить купленным в автоматах кормом, не забудьте прихватить 100₽ купюры.

  • Ю
    Юлия
    29 октября 2024
    Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
    Экскурсия интересная, особенно на форт. Сыну 12 лет, он в восторге! Облазил самостоятельно с фонариком все подземные казематы - впечатлений много, мальчишкам точно будет интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Форты»

