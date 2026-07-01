Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
«Армейская, 6 (у городского историко-археологического музея «Рантава»)»
Расписание: ежедневно, кроме субботы
23 июл в 08:30
24 июл в 08:30
1800 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЛегенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
«Сделаем остановку и заглянем в Музей марципана, где вы сможете купить знаменитое лакомство»
Расписание: в четверг в 08:45
30 июл в 08:45
6 авг в 08:45
1800 ₽ за человека
Групповая
Крепости и форты Кёнигсберга (из Пионерского)
Пройти по следам прусских королей и военных инженеров
Начало: На ул. Вокзальная
«Башню «Дона» (ныне Музей янтаря) и оборонительные сооружения вокруг неё»
Расписание: в пятницу в 08:45
24 июл в 08:45
31 июл в 08:45
2200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Музеи»
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