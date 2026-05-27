Эта экскурсия — отличный способ увидеть город с другой стороны: не только парадные улицы, но и оборонительные укрепления, которые хранят память о Кёнигсберге.
Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.
Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.
Описание экскурсии
Бранденбургские ворота. Вы увидите единственные городские ворота, которые до сих пор выполняют свою функцию — через них проходит автомобильное движение. Сделаем остановку и заглянем в Музей марципана, где вы сможете купить знаменитое лакомство.
Форт №11 «Дёнхофф». Один из хорошо сохранившихся фортов Кёнигсберга. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, почему в 1945 году он почти не пострадал. По пути заглянем в фотозоны и на мини-ферму с кроликами и индоутками.
Редюит бастиона «Обертайх». Фортификация 19 века сегодня превратилась в музейное пространство «Объект №13». Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации.
Организационные детали
- В стоимость включены все входные билеты и дегустация марципана в бастионе
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1700 ₽
|Школьники
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Входит в следующие категории Пионерского
Похожие экскурсии на «Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)»
Групповая
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник и четверг в 09:45
Завтра в 09:45
2 июн в 09:45
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
29 мая в 09:15
5400 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
Путешествие в прошлое Кёнигсберга: откройте для себя форты, которые хранят тайны военной истории и архитектуры
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
2600 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
3000 ₽ за человека
1800 ₽ за человека