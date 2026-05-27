Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)

Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Эта экскурсия — отличный способ увидеть город с другой стороны: не только парадные улицы, но и оборонительные укрепления, которые хранят память о Кёнигсберге.

Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.
Описание экскурсии

Бранденбургские ворота. Вы увидите единственные городские ворота, которые до сих пор выполняют свою функцию — через них проходит автомобильное движение. Сделаем остановку и заглянем в Музей марципана, где вы сможете купить знаменитое лакомство.

Форт №11 «Дёнхофф». Один из хорошо сохранившихся фортов Кёнигсберга. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, почему в 1945 году он почти не пострадал. По пути заглянем в фотозоны и на мини-ферму с кроликами и индоутками.

Редюит бастиона «Обертайх». Фортификация 19 века сегодня превратилась в музейное пространство «Объект №13». Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации.

Организационные детали

  • В стоимость включены все входные билеты и дегустация марципана в бастионе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1700 ₽
Школьники1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

