Вы увидите уникальный облик города, в котором причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Мы пройдем по острову Кнайпхоф (острову Канта), где расположен главный символ города — Кафедральный собор.
Вы увидите мосты старого города — Медовый, Дровяной, городские ворота — Закхаймские, Королевские, Росгартенские, оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по городу Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где и расположен главный символ города — Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен». Важная информация: ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.
Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Пионерский - Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск - Пионерский • Посадка производится по адресу: г. Пионерский, ул. Армейская, 6 (у городского историко-археологического музея «Рантава»). Информация с номером автобуса или автомобиля направляется в СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона.
ежедневно, кроме субботы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор
- Закхаймские ворота
- Королевские ворота
- Литовский вал
- Башня «Дер Дона»
- Университетская площадь
- Памятник И. Канту
- Площадь Победы
- Район старых немецких особняков (ул. Кутузова)
- Кирха королевы Луизы
- Бастион Обертайх (посещение и дегустация)
Что включено
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
- Экскурсия и дегустация марципана в бастионе Обертайх
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Армейская улица, 6
Завершение: Пионерский, Армейская улица, 6
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме субботы
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде
- Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Пионерский - Светлогорск - Зеленоградск - Калининград - Зеленоградск - Светлогорск - Пионерский
- Посадка производится по адресу: г. Пионерский, ул. Армейская, 6 (у городского историко-археологического музея «Рантава»). Информация с номером автобуса или автомобиля направляется в СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 дек 2025
Нам очень повезло с гидом Юрием. Он очень интересно и подробно рассказывал о своем любимом городе.
Организация поездки тоже была продуманная, и мы провели время в комфорте. Спасибо большое!
М
Мария
5 ноя 2025
Добрый день! Были на экскурсии по Калининграду с трансфером из Светлогорска. Все прошло хорошо, к организатору вопросов нет. По Калининграду ездили на большом, комфортабельном автобусе. Но самое главное - это
Л
Людмилы
28 окт 2025
Не чего не увидела толком а собор вообще в темноте 15 минут это не экскурсия
Л
Людмила
28 окт 2025
О
Ольга
16 окт 2025
Л
Людмила
11 окт 2025
10 октября 2025:г я ездила на бзорную экскурсию по Калининграду, хочу выразить большую благодарность экскурсоводу Светлане Ивановне, это профессионал своего дела)!!! Женщина умница, рассказывает интересно и всю информацию воспринимаешь легко.
И
Ирина
25 сен 2025
Отвратительная организация экскурсии.
Ехали из Светлогорска. По дороге узнали от водителя маршрутки, что едем не в Калининград, а в Зеленоградск. В итоге выяснилось, что экскурсия в Калининград у нас с двумя
В
Валентина
15 сен 2025
Забрали из Светлогорска без проблем. В регламент по времени вложились. Экскурсовод очень любит свои места, это заметно, много знает об истории и культуре этих мест.
Е
Елена
13 сен 2025
V
Valentina
11 сен 2025
Спасибо огромное Светлане Ивановне за интересную экскурсию. С любовью к городу, в котором она выросла,была преподнесена история города. Невероятно интересные факты из истории, которые не найдешь в интернете. Спасибо Светлане Ивановне за сыгранные мелодии на пианино. Очень было романтично.
Л
Людмила
2 сен 2025
Очень понравился экскурсовод, много знает, отлично провели время, много чего узнали. Большое спасибо. Прекрасный водитель, знает всё, рассказал тоже много чего интересного. Спасибо.
Е
Елена
29 авг 2025
Хорошая организация трансфера, даже несмотря на удаленность от Калининграда привезли и увезли обратно. Экскурсовод Юрий был галантным внимательным и интересным человеком, много знал о городе не понаслышке, было интересно слушать о живых картинках из жизни о городе, пережитых и прочувствованных. Спасибо организаторам за интересную встречу с полюбившимся городом
Е
Елена
10 авг 2025
Здравствуйте, уважаемые организаторы!!! Всё прошло великолепно!!! Гид Татьяна - на высоте. Несмотря на автопробеги - посетили места, в которых я не была всего лишь 47 лет… Спасибо большое!!! Буду рекомендовать друзьям!!! Удачи Вашей фирме!
П
Попова
21 июл 2025
О
Ольга
15 июл 2025
