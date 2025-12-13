Обзорная экскурсия по городу Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где и расположен главный символ города — Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен». Важная информация: ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.

Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Пионерский - Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск - Пионерский • Посадка производится по адресу: г. Пионерский, ул. Армейская, 6 (у городского историко-археологического музея «Рантава»). Информация с номером автобуса или автомобиля направляется в СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона.