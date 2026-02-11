Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
Расписание: ежедневно, кроме субботы
1800 ₽ за человека
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
«Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации»
Расписание: в четверг в 09:45
Завтра в 09:45
19 фев в 09:45
1500 ₽ за человека
Групповая
В тени рыцарских замков - поездка Пионерского
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Вокзальная
«Дополнительно оплачивается дегустация: 500 ₽ — взрослые, 400 ₽ — дети»
Расписание: в среду в 09:45
Сегодня в 09:45
18 фев в 09:45
2100 ₽ за человека
Групповая
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Начало: На ул. Вокзальная
«Для вас организуют дегустацию: вы попробуете несколько видов сыра и шоколада ручной работы с бокалом вина»
Расписание: в субботу в 09:45
14 фев в 09:45
21 фев в 09:45
1600 ₽ за человека
