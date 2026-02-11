Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Пионерском – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «С дегустацией» в Пионерском, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана (из Пионерского)
На автобусе
5 часов
37 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
Расписание: ежедневно, кроме субботы
1800 ₽ за человека
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
На автобусе
6 часов
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
«Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации»
Расписание: в четверг в 09:45
Завтра в 09:45
19 фев в 09:45
1500 ₽ за человека
В тени рыцарских замков - поездка Пионерского
На автобусе
7.5 часов
Групповая
В тени рыцарских замков - поездка Пионерского
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Вокзальная
«Дополнительно оплачивается дегустация: 500 ₽ — взрослые, 400 ₽ — дети»
Расписание: в среду в 09:45
Сегодня в 09:45
18 фев в 09:45
2100 ₽ за человека
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
На автобусе
5.5 часов
Групповая
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Начало: На ул. Вокзальная
«Для вас организуют дегустацию: вы попробуете несколько видов сыра и шоколада ручной работы с бокалом вина»
Расписание: в субботу в 09:45
14 фев в 09:45
21 фев в 09:45
1600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «С дегустацией»

Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в феврале 2026
Сейчас в Пионерском в категории "С дегустацией" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 2100. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
