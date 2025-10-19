Мои заказы

Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)

Экскурсия «Жемчужины востока»
На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков, таких как замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конца XIX — начала XX века.

Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили свой след короли, магистры, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники.
Описание экскурсии

На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков: замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конца XIX — начала XX века. Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили свой след короли, магистры, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники. Что вас ждёт во время экскурсии:
  • Встреча с уникальным природным явлением: рекой Преголей, которая делится на два рукава — Дейму, устремляющуюся к Куршскому заливу, и Преголю, продолжающую путь к Калининграду.
  • Опытный экскурсовод, который проведёт вас по историческим улочкам и площадям, окружённым архитектурой, сохранившей дух ушедших эпох. Вы окунётесь в прошлое, услышите рассказы о выдающихся личностях и их достижениях, станете свидетелями бурных событий Средневековья и Советского периода, побываете в стенах замка тевтонских рыцарей.

• Осмотр самых главных достопримечательностей Гвардейска и Черняховска. Вы увидите:

в Гвардейске: ратушу Тапиау, церковь Святого Иоанна Предтечи, Площадь Победы, скульптуру Василия Теркина, «Кошкин двор» и замок Тапиау.

• в Черняховске: католический храм Святого Бруно, Собор Архангела Михаила, водонапорную башню, памятник М. Б. Барклаю де Толли и исторические здания. Важная информация:

  • Обед под заказ за доп. плату.
  • Входные билеты в замок Тапиау (600 руб.
  • взрослый, 450 руб.
  • школьники, студенты, пенсионеры по документам).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Гвардейск:
  • Ратуша Тапиау
  • Церковь Святого Иоанна Предтечи
  • Площадь Победы
  • Скульптура Василия Теркина
  • Кошкин двор
  • Замок Тапиау
  • Г. Черняховск:
  • Католический храм Святого Бруно
  • Собор Архангела Михаила
  • Водонапорная башня
  • Памятник М.Б. Барклаю де Толли
  • Исторические здания
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (экскурсионный автобус)
Что не входит в цену
  • Обед - 600 руб.
  • Входные билеты в замок Тапиау (700 руб. - взр., 500 руб. - школьники, студенты, пенсионеры по документам)
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Обед под заказ за доп. плату
  • Входные билеты в замок Тапиау (600 руб. - взрослый, 450 руб. - школьники, студенты, пенсионеры по документам)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
2
1
А
Александра
19 окт 2025
Поехав на экскурсию каких то особенных впечатлений не ждали т. к многие говорили «да смотреть там нечего, маленькие города», НО наш гид просто все перевернул!!!! Очень понравилось! Живой разговор гида,
читать дальше

не занудный, интереснейшие истории. Все продумано, по времени ни каких задержек, экскурсии, обед, свободное время -все четко!
Всем советую! И ОБЯЗАТЕЛЬНО, берите экскурсии с гидом, не жалейте денег! это очень познавательно. У нас группа была 14-15 человек, все прекрасно слышно, можно задать вопросы. Города не большие, но очень уютные! Спасибо за полученные эмоции!

И
Ирина
16 авг 2025
Е
Елена
14 авг 2025
Экскурсия интересна и содержательна, но когда большая (43 участника) группа двигается по узким улицам без наличия слуховой гарнитуры, то половину информации просто невозможно услышать, а в автобусе на маршруте экскурсовод
читать дальше

замолкает… впечатление от экскурсии испорчено и по причине часового ожидания обратной доставки после окончания экскурсии. Была организована сборная группа с доставкой участников из Пионерского в Зеленоградск к автобусу, а вот обратную доставку пришлось ждать около часа, причём дозвониться не удавалось ни по одному контактному телефону…! Лишь спустя час ожидания и попыток дозвониться дежурный сотрудник перезвонила и вызвала такси.

А
Анна
1 авг 2025
Н
Наталья
14 июл 2025

Входит в следующие категории Пионерского

