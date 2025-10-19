читать дальше

не занудный, интереснейшие истории. Все продумано, по времени ни каких задержек, экскурсии, обед, свободное время -все четко!

Всем советую! И ОБЯЗАТЕЛЬНО, берите экскурсии с гидом, не жалейте денег! это очень познавательно. У нас группа была 14-15 человек, все прекрасно слышно, можно задать вопросы. Города не большие, но очень уютные! Спасибо за полученные эмоции!