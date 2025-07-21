Групповая
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
«Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер»
3600 ₽ за человека
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
«Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации»
Расписание: в четверг в 09:45
12 фев в 09:45
19 фев в 09:45
1500 ₽ за человека
Групповая
В тени рыцарских замков - поездка Пионерского
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Вокзальная
«Дополнительно оплачивается дегустация: 500 ₽ — взрослые, 400 ₽ — дети»
Расписание: в среду в 09:45
Завтра в 09:45
18 фев в 09:45
2100 ₽ за человека
- ВВиталий21 июля 2025Не было посещения замка Рагнит, при этом все дополнения за доп плату
