Наследие Тевтонского ордена Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и захватывающие битвы рыцарей Тевтонского ордена. 5 причин отправиться на эту экскурсию: 1) Где ещё в России вы посетите строения германского духовно-рыцарского военного ордена? Вместе с опытным профессиональным гидом вы окунетесь в прошлое, услышите увлекательные рассказы о событиях давно минувших дней; 2) Внешний осмотр одних из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений Тевтонских рыцарей:

замок Вальдау (XIII в.). Там располагалась резиденция Великого магистра, а гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов;

замок Рагнит (XIII в.). Прошёл через очень серьезные исторические испытания: многократные набеги врагов, стихийные бедствия, подрыв одной из внутренних стен во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны» и многое другое.

замок Тапиау (XIII в.). Его стены повидали: великого князя литовского Витовта, графа Генриха Дерби, будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка, астронома, математика и врача Николая Коперника, Великое Посольство Петра I. 3) Посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.

замок Инстербург (XIV в.). Его неоднократно посещали Прусские курфюрсты, а шведская королева даже проживала здесь какое-то время. 4) Посетите конный завод «Георгенбург», где издавна выращивали и подготавливали спортивных лошадей. Приятным бонусом станет возможность угостить вкусняшками однокопытных друзей. 5) Маршрут-победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:.

