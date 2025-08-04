Дух исчезнувшей с европейской карты великой державы Пруссии можно почувствовать и поныне в некоторых городах Калининградской области.
Вы увидите замки «Вальдау» и «Тапиау», «Рагнит» и «Инстербург», а также посетите замковые конюшни конного завода «Георгенбург». Уникальный авторский маршрут с обширным экскурсом по истории края.
Вы увидите замки «Вальдау» и «Тапиау», «Рагнит» и «Инстербург», а также посетите замковые конюшни конного завода «Георгенбург». Уникальный авторский маршрут с обширным экскурсом по истории края.
Описание экскурсии
Наследие Тевтонского ордена Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и захватывающие битвы рыцарей Тевтонского ордена. 5 причин отправиться на эту экскурсию: 1) Где ещё в России вы посетите строения германского духовно-рыцарского военного ордена? Вместе с опытным профессиональным гидом вы окунетесь в прошлое, услышите увлекательные рассказы о событиях давно минувших дней; 2) Внешний осмотр одних из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений Тевтонских рыцарей:
замок Вальдау (XIII в.). Там располагалась резиденция Великого магистра, а гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов;
замок Рагнит (XIII в.). Прошёл через очень серьезные исторические испытания: многократные набеги врагов, стихийные бедствия, подрыв одной из внутренних стен во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны» и многое другое.
- замок Тапиау (XIII в.). Его стены повидали: великого князя литовского Витовта, графа Генриха Дерби, будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка, астронома, математика и врача Николая Коперника, Великое Посольство Петра I. 3) Посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.
- замок Инстербург (XIV в.). Его неоднократно посещали Прусские курфюрсты, а шведская королева даже проживала здесь какое-то время. 4) Посетите конный завод «Георгенбург», где издавна выращивали и подготавливали спортивных лошадей. Приятным бонусом станет возможность угостить вкусняшками однокопытных друзей. 5) Маршрут-победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:.
замок Инстербург (XIV в.). Его неоднократно посещали Прусские курфюрсты, а шведская королева даже проживала здесь какое-то время. 4) Посетите конный завод «Георгенбург», где издавна выращивали и подготавливали спортивных лошадей. Приятным бонусом станет возможность угостить вкусняшками однокопытных друзей. 5) Маршрут-победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:.
• замок Инстербург (XIV в.). Его неоднократно посещали Прусские курфюрсты, а шведская королева даже проживала здесь какое-то время. 4) Посетите конный завод «Георгенбург», где издавна выращивали и подготавливали спортивных лошадей. Приятным бонусом станет возможность угостить вкусняшками однокопытных друзей. 5) Маршрут-победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:
- При себе нужно иметь паспорт РФ.
- Питание организуется на маршруте за дополнительную плату в 600 руб., для этого необходимо предварительно предупредить организаторов. Обед комплексный: салат, суп, горячее.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Вальдау
- Замок Тапиау
- Замок Рагнит
- Замок Инстербург
- Конный завод «Георгенбург»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание - 600 р
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- При себе нужно иметь паспорт РФ
- Питание организуется на маршруте за дополнительную плату в 600 руб., для этого необходимо предварительно предупредить организаторов. Обед комплексный: салат, суп, горячее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 авг 2025
Не стоит таких денег. Были только около замков. Внутри были только в одном замке. К сожалению наш экскурсовод не смог нас заинтересовать,монотонный рассказ лишь добавлял сна,многие выспались.
Входит в следующие категории Пионерского
Похожие экскурсии из Пионерского
Групповая
Лучший выборИз Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 ноя в 09:45
1500 ₽ за человека
Групповая
Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:45
11 ноя в 09:45
1600 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
Завтра в 07:10
13 ноя в 07:10
2600 ₽ за человека