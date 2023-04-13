Куршская коса чарующая
Экскурсия на Куршскую косу из Пионерского станет для вас увлекательным и незабываемым путешествием! Куршская коса — это полуостров, омываемый с одной стороны соленой водой Балтийского моря, а с другой — пресной водой Куршского залива.
Посетите лучшие достопримечательности и самые интересные маршруты этого места! А свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса.
Посетите лучшие достопримечательности и самые интересные маршруты этого места! А свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Куршская коса
- Загадочный танцующий лес
- Высота Эфа
- Орнитологическая станция
- Высота Мюллера
- Королевский бор
- Озеро Лебедь
- По желанию можем посетить:
- Замок Шаакен
- Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы встретимся в назначенном вами месте и отправимся на автомобиле в путешествие по Национальному парку «Куршская коса». Первую остановку мы совершим в самом узком месте Куршской косы. Здесь вы сможете прогуляться, сделать чудесные фото и попытать удачу в поиске янтаря.
- Далее мы направимся в чарующий и интригующий своей мистикой танцующий лес! Попробуем разгадать тайну этого загадочного места и рассмотрим самые интересные версии его возникновения.
- Следующий пункт маршрута — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе — «Высота Эфа». Здесь вы увидите 3 вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Вы насладитесь пейзажами с высоты оборудованных смотровых площадок, сделаете много фотографий и отдохнёте на удобных скамейках.
- Куршская коса испокон веков славится местной рыбой. Здесь вы можете попробовать самые изысканные рыбные блюда в уютном ресторанчике. Каждый найдет лакомства на любой вкус.
- После мы продолжим путешествие по Национальному парку «Куршская Коса». На ваш выбор мы можем посетить Станцию кольцевания птиц (в сезон с 1 марта по 15 октября), Высоту Мюллера, Визит-центр, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Любой из этих маршрутов очень интересен и подарит вам яркие впечатления и положительные эмоции.
- На обратном пути по вашему желанию можно заехать в Зеленоградск и посетить Водонапорную башню (смотровая площадка и музей Муррариум), а также посмотреть Замок Шаакен, прогуляться, перекусить и попить чай/кофе.
Важно знать:
- Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы).
- Во время путешествия по Национальному парку гид будет сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное о посещаемых местах.
- С 16 октября по 15 марта продолжительность экскурсии – 6 часов вместо 7.
В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на легковом автомобиле из Пионерского
- Светлогорска
- Калининграда
- Зеленоградска
- Аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно. Детское удерживающее устройство (бустер) предусмотрено. Прошу заранее предупредить о путешествующих с вами детях и необходимости бустера
- Что не входит
- Плата за проезд в Национальный парк с 1 января — 450 рублей машина и гид, +300 руб. с каждого пассажира (есть льготные категории)
- Питание
- Встреча в Янтарном и более удалённых от Куршской косы городах
- Входные билеты в музей и полевой стационар (300 руб. взрослый, 100 руб. детский)
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённостиЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Экскурсия от 1 до 4 человек. Легковой автомобиль (Хёнде Солярис).
- С 16 октября по 15 марта продолжительность экскурсии — 6 часов вместо 7.
- По желанию можно продлить экскурсионное время из расчета — 1000 руб/час.
- Оплата производится при встрече с гидом непосредственно перед началом путешествия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании