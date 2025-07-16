Экскурсия на Куршскую косу из Пионерского станет для вас увлекательным и незабываемым путешествием! Куршская коса — это полуостров, омываемый с одной стороны соленой водой Балтийского моря, а с другой — пресной водой Куршского залива.
Посетите лучшие достопримечательности и самые интересные маршруты этого места! А свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса.
Посетите лучшие достопримечательности и самые интересные маршруты этого места! А свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы встретимся в назначенном вами месте и отправимся на автомобиле в путешествие по Национальному парку «Куршская коса». Первую остановку мы совершим в самом узком месте Куршской косы. Здесь вы сможете прогуляться, сделать чудесные фото и попытать удачу в поиске янтаря. Далее мы направимся в чарующий и интригующий своей мистикой танцующий лес! Попробуем разгадать тайну этого загадочного места и рассмотрим самые интересные версии его возникновения. Следующий пункт маршрута — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе — «Высота Эфа». Здесь вы увидите 3 вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Вы насладитесь пейзажами с высоты оборудованных смотровых площадок, сделаете много фотографий и отдохнёте на удобных скамейках. Куршская коса испокон веков славится местной рыбой. Здесь вы можете попробовать самые изысканные рыбные блюда в уютном ресторанчике. Каждый найдет лакомства на любой вкус. После мы продолжим путешествие по Национальному парку «Куршская Коса». На ваш выбор мы можем посетить Станцию кольцевания птиц (в сезон с 1 марта по 15 октября), Высоту Мюллера, Визит-центр, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Любой из этих маршрутов очень интересен и подарит вам яркие впечатления и положительные эмоции. На обратном пути по вашему желанию можно заехать в Зеленоградск и посетить Водонапорную башню (смотровая площадка и музей Муррариум), а также посмотреть Замок Шаакен, прогуляться, перекусить и попить чай/кофе. Важно знать:
- Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы).
- Во время путешествия по Национальному парку гид будет сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное о посещаемых местах.
- С 16 октября по 15 марта продолжительность экскурсии – 6 часов вместо 7.
В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская коса
- Загадочный танцующий лес
- Высота Эфа
- Орнитологическая станция
- Высота Мюллера
- Королевский бор
- Озеро Лебедь
- По желанию можем посетить:
- Замок Шаакен
- Замок Нессельбек
Что включено
- Проезд на легковом автомобиле из Пионерского, Светлогорска, Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно. Детское удерживающее устройство (бустер) предусмотрено. Прошу заранее предупредить о путешествующих с вами детях и необходимости бустера.
Что не входит в цену
- Плата за проезд в Национальный парк: 400 рублей за каждого пассажира и водителя (есть льготные категории)
- Питание
- Встреча в Янтарном и более удалённых от Куршской косы городах
- Входные билеты в музей и полевой стационар Фрингилла
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
На экскурсии нас сопровождал гид Алексей. Мы в восторге от экскурсии и от красот Куршской косы. Благодаря Алексею мы получили много интересной информации, он профессионал своего дела, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за такую чудесную прогулку.
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