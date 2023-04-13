Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского

Куршская коса чарующая

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Экскурсия на Куршскую косу из Пионерского станет для вас увлекательным и незабываемым путешествием! Куршская коса — это полуостров, омываемый с одной стороны соленой водой Балтийского моря, а с другой — пресной водой Куршского залива.

Посетите лучшие достопримечательности и самые интересные маршруты этого места! А свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Пионерского
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Что вас ожидает:

  • Куршская коса
  • Загадочный танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Орнитологическая станция
  • Высота Мюллера
  • Королевский бор
  • Озеро Лебедь
  • По желанию можем посетить:
  • Замок Шаакен
  • Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы встретимся в назначенном вами месте и отправимся на автомобиле в путешествие по Национальному парку «Куршская коса». Первую остановку мы совершим в самом узком месте Куршской косы. Здесь вы сможете прогуляться, сделать чудесные фото и попытать удачу в поиске янтаря.
  • Далее мы направимся в чарующий и интригующий своей мистикой танцующий лес! Попробуем разгадать тайну этого загадочного места и рассмотрим самые интересные версии его возникновения.
  • Следующий пункт маршрута — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе — «Высота Эфа». Здесь вы увидите 3 вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Вы насладитесь пейзажами с высоты оборудованных смотровых площадок, сделаете много фотографий и отдохнёте на удобных скамейках.
  • Куршская коса испокон веков славится местной рыбой. Здесь вы можете попробовать самые изысканные рыбные блюда в уютном ресторанчике. Каждый найдет лакомства на любой вкус.
  • После мы продолжим путешествие по Национальному парку «Куршская Коса». На ваш выбор мы можем посетить Станцию кольцевания птиц (в сезон с 1 марта по 15 октября), Высоту Мюллера, Визит-центр, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Любой из этих маршрутов очень интересен и подарит вам яркие впечатления и положительные эмоции.
  • На обратном пути по вашему желанию можно заехать в Зеленоградск и посетить Водонапорную башню (смотровая площадка и музей Муррариум), а также посмотреть Замок Шаакен, прогуляться, перекусить и попить чай/кофе.

Важно знать:

  • Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы).
  • Во время путешествия по Национальному парку гид будет сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное о посещаемых местах.
  • С 16 октября по 15 марта продолжительность экскурсии – 6 часов вместо 7.

В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на легковом автомобиле из Пионерского
  • Светлогорска
  • Калининграда
  • Зеленоградска
  • Аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно. Детское удерживающее устройство (бустер) предусмотрено. Прошу заранее предупредить о путешествующих с вами детях и необходимости бустера
Что не входит
  • Плата за проезд в Национальный парк с 1 января — 450 рублей машина и гид, +300 руб. с каждого пассажира (есть льготные категории)
  • Питание
  • Встреча в Янтарном и более удалённых от Куршской косы городах
  • Входные билеты в музей и полевой стационар (300 руб. взрослый, 100 руб. детский)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Экскурсия от 1 до 4 человек. Легковой автомобиль (Хёнде Солярис).
  • С 16 октября по 15 марта продолжительность экскурсии — 6 часов вместо 7.
  • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчета — 1000 руб/час.
  • Оплата производится при встрече с гидом непосредственно перед началом путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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