Увлекательное путешествие в историю пивоварения и сыроварения в Восточной Пруссии.
В Немане вы познакомитесь с циклом производства фермерских сыров и продегустируете продукцию сыроварни. Осмотрите Замок Рагнит.
В Советске прогуляетесь по старинным улицам Тильзита и продегустируете свежее пиво в Тильзиткроне — пивоварне с историей.
Описание экскурсии
Путешествие на восток: красиво и вкусно Мы отправимся в увлекательное путешествие и узнаем, кем был придуман широко известный сыр «Тильзитер», какие давние традиции имеет пивоварение в Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка. Профессиональный экскурсовод познакомит вас с богатой историей, архитектурой и событиями разных эпох двух значимых городов. История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиции сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. Город Неман и производство сыров • Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит. Замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.
Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер. После вы сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни. Город Советск и «Тильзитский мир» • Следующая точка маршрута — город Советск, бывший Тильзит, навсегда вошедший в историю подписанием мирового соглашения «Тильзитский мир». Произошло это знаменательное событие 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. Встреча двух императоров — Александра I и Наполеона прошла в крытом павильоне, поставленном на плоту посередине реки Неман. В Музее Тильзитского мира погрузимся в события той поры. Музей — настоящее окно в прошлое.
Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:.
- Обед под заказ за доп. плату (800 руб.) • Посещение пивоварни (экскурсия + дегустация) «Тильзиткроне» — доп. оплата (1200 руб.) на месте. Дети до 10 лет могут посещать пивоварню бесплатно!
- Обязательно наличие с собой паспорта РФ!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Рагнит (г. Неман)
- Сыроварня региона Тильзит-Рагнит
- Пивоварня «Тильзиткорне»
- Г. Советск
- Музей Тильзитского мира
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Дегустация сыров в сыроварне Дойчес Хаус до 20.04.2025
- Осмотр замка Рагнит
Что не входит в цену
- Обед под заказ (за доп. плату - 800 руб.)
- Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» (доп. оплата на месте 1200 руб.)
- С 21.04.2025 Дегустация сыра - 400 руб. взрослые/300 руб. дети
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
3 авг 2025
В целом, кроме дегустаций и музея не увидели ничего. Экскурсовод вела себя довольно странно - все время куда-то отходила, группа разбреденно стояла ожидая ее. Будто потерянная была.. Водила по странным
В
Виталий
21 июл 2025
Не было посещения замка Рагнит, при этом все дополнения за доп плату
О
Оксана
26 апр 2025
Входит в следующие категории Пионерского
