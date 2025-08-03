Мои заказы

Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)

Экскурсия в Советск и Неман
Увлекательное путешествие в историю пивоварения и сыроварения в Восточной Пруссии.

В Немане вы познакомитесь с циклом производства фермерских сыров и продегустируете продукцию сыроварни. Осмотрите Замок Рагнит.

В Советске прогуляетесь по старинным улицам Тильзита и продегустируете свежее пиво в Тильзиткроне — пивоварне с историей.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
4
3 отзыва
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)

Описание экскурсии

Путешествие на восток: красиво и вкусно Мы отправимся в увлекательное путешествие и узнаем, кем был придуман широко известный сыр «Тильзитер», какие давние традиции имеет пивоварение в Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка. Профессиональный экскурсовод познакомит вас с богатой историей, архитектурой и событиями разных эпох двух значимых городов. История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиции сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. Город Неман и производство сыров • Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит. Замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.
Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер. После вы сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни. Город Советск и «Тильзитский мир» • Следующая точка маршрута — город Советск, бывший Тильзит, навсегда вошедший в историю подписанием мирового соглашения «Тильзитский мир». Произошло это знаменательное событие 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. Встреча двух императоров — Александра I и Наполеона прошла в крытом павильоне, поставленном на плоту посередине реки Неман. В Музее Тильзитского мира погрузимся в события той поры. Музей — настоящее окно в прошлое.
Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:.
Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:.
• Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:
  • Обед под заказ за доп. плату (800 руб.) • Посещение пивоварни (экскурсия + дегустация) «Тильзиткроне» — доп. оплата (1200 руб.) на месте. Дети до 10 лет могут посещать пивоварню бесплатно!
  • Обязательно наличие с собой паспорта РФ!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Рагнит (г. Неман)
  • Сыроварня региона Тильзит-Рагнит
  • Пивоварня «Тильзиткорне»
  • Г. Советск
  • Музей Тильзитского мира
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Дегустация сыров в сыроварне Дойчес Хаус до 20.04.2025
  • Осмотр замка Рагнит
Что не входит в цену
  • Обед под заказ (за доп. плату - 800 руб.)
  • Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» (доп. оплата на месте 1200 руб.)
  • С 21.04.2025 Дегустация сыра - 400 руб. взрослые/300 руб. дети
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обед под заказ за доп. плату (800 руб.)
  • Посещение пивоварни (экскурсия + дегустация) «Тильзиткроне» - доп. оплата (1200 руб.) на месте. Дети до 10 лет могут посещать пивоварню бесплатно
  • Обязательно наличие с собой паспорта РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
1
2
1
Т
Татьяна
3 авг 2025
В целом, кроме дегустаций и музея не увидели ничего. Экскурсовод вела себя довольно странно - все время куда-то отходила, группа разбреденно стояла ожидая ее. Будто потерянная была.. Водила по странным
читать дальше

улочкам, хотя это время могли бы потратить на прогулку по набережной Тильзита и дойти до реки Неман. Все это подметила большая составляющая группы! Дама была на своей волне.. Постоянно повторяла фразы относительно доп оплат, будто это главное… Есть экскурсоводы, которых на протяжении всей экскурсии слушаешь с упоением, здесь не тот случай. Просто трансфер.

В
Виталий
21 июл 2025
Не было посещения замка Рагнит, при этом все дополнения за доп плату
О
Оксана
26 апр 2025

Входит в следующие категории Пионерского

Похожие экскурсии из Пионерского

Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
8 часов
26 отзывов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1500 ₽ за человека
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
На машине
На микроавтобусе
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
5400 ₽ за человека
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
На автобусе
11 часов
5 отзывов
Групповая
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
1 дек в 07:10
4 дек в 07:10
3300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пионерском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пионерском