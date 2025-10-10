Во время нашего путешествия вы посетите 5 городов сразу: Багратионовск, Правдинск, Озёрск, Гусев и поселок Железнодорожный.
Такого количества исторической архитектуры, памятников, исторических событий (битва при Прейсиш-Эйлау, Фридландское сражение, Гумбинненское сражение), чарующих и значимых мест — вы нигде не встретите!
Такого количества исторической архитектуры, памятников, исторических событий (битва при Прейсиш-Эйлау, Фридландское сражение, Гумбинненское сражение), чарующих и значимых мест — вы нигде не встретите!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Вас встречают почти не тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой. Совершите самое захватывающее и познавательное путешествие по Калининградской области! Город Багратионовск • Вас ждет интереснейший краеведческий музей Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау). Здесь и образцы формы солдат, и оружие, и карты местности, и награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным!:
Памятник-обелиск Славы русского оружия, установленный в честь сражения при Прейсиш-Эйлау 1807 года. Он познакомит вас с таким стилем как неоготика. Город Правдинск • Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд) — настоящий средневековый памятник истории и архитектуры, куда вы по желанию подниметесь, чтобы осмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Посёлок Железнодорожный •Увидите сохранившиеся старинные немецкие дома, милые и аккуратные в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн). Здесь вас также ждут: кирха Гердауэн и водяная мельница. Город Озёрск • Прогуляетесь по небольшому городку — Озёрск (бывш. Даркемен). Компактный, с сохранившейся исторической застройкой центральной части города. Здесь же расположена и действующая с 1880 г. ГЭС, одна из старейших в области. В городе вас ждут: памятник первому электрическому фонарю, здание почты, вилла Рихарда Вихерта, здания довоенных построек, здание мельницы, кирха Даркемена. Город Гусев • Посетите город Гусев (бывш. Гумбиннен). Центральную площадь города украшает Храм Всех Святых. Увидите и скульптуру золотого ангела на стеле, Гумбинненского лося, а также архитектурные украшения города: здание управления правительственного округа Гумбиннена «Новое правительство» (в стиле барокко), здание Народного банка (в стиле неоготики).
Побываете в мемориальном парке, где расположена скульптурная композиция работы известного скульптора и художника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Наш маршрут — победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:.
Побываете в мемориальном парке, где расположена скульптурная композиция работы известного скульптора и художника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Наш маршрут — победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:.
• Побываете в мемориальном парке, где расположена скульптурная композиция работы известного скульптора и художника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Наш маршрут — победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт РФ.
- Питание организуется на маршруте за дополнительную плату в 600 руб., для этого необходимо предварительно предупредить организаторов. Обед комплексный: салат, суп, горячее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Багратионовск
- Правдинск
- П. Железнодорожный
- Гусев
- Озёрск
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание за доп. плату 600 руб. /чел. (оплачивается на месте)
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт РФ
- Питание организуется на маршруте за дополнительную плату в 600 руб., для этого необходимо предварительно предупредить организаторов. Обед комплексный: салат, суп, горячее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 окт 2025
О
Ольга
9 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Трансфер не подвел, все было четко. НО обратный трансфер в Пионерский из Зеленоградска не на 5, водитель в темноте выгрузил нас с ещё одной девушкой на дороге,
Ч
Чистоусова
29 сен 2025
Нас просто забыли забрать из Пионерского. К 7.30 мы были у точки сбора. Ни в 7.30 ни позже автобус за нами не пришел. Мы начали звонить и писать по всем
Э
Эдуард
17 авг 2025
Увидели много интересного! Андрей, наш гид очень интересно рассказывает, спасибо ему огромное!!!
А
Александр
10 авг 2025
Прекрасная экскурсия! Очутились будто в зарубежной стране! Отдельное спасибо гиду Антонине, которая представила огромное количество информации в легкой и профессиональной подаче. Прекрасная архитектура городов, парки и отличная погода: что ещё может быть лучше!
Е
Елена
10 авг 2025
Спасибо организаторам за экскурсию. Очень большой маршрут, но оно того стоило. Самостоятельно мы не смогли бы за один день посетить эту часть Калининградской области и узнать много интересного об этих городах. А поэтому отдельное спасибо нашему гиду Антонине. Эрудированная, эмоциональная, рассказывала на протяжении 9 часов, вау!! Нам понравилось очень. Всем процветания и здоровья!
Входит в следующие категории Пионерского
Похожие экскурсии из Пионерского
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1500 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
1 дек в 07:10
4 дек в 07:10
3300 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
5 дек в 07:30
12 дек в 07:30
3100 ₽ за человека