Вас встречают почти не тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой. Совершите самое захватывающее и познавательное путешествие по Калининградской области! Город Багратионовск • Вас ждет интереснейший краеведческий музей Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау). Здесь и образцы формы солдат, и оружие, и карты местности, и награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным!:

Памятник-обелиск Славы русского оружия, установленный в честь сражения при Прейсиш-Эйлау 1807 года. Он познакомит вас с таким стилем как неоготика. Город Правдинск • Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд) — настоящий средневековый памятник истории и архитектуры, куда вы по желанию подниметесь, чтобы осмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Посёлок Железнодорожный •Увидите сохранившиеся старинные немецкие дома, милые и аккуратные в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн). Здесь вас также ждут: кирха Гердауэн и водяная мельница. Город Озёрск • Прогуляетесь по небольшому городку — Озёрск (бывш. Даркемен). Компактный, с сохранившейся исторической застройкой центральной части города. Здесь же расположена и действующая с 1880 г. ГЭС, одна из старейших в области. В городе вас ждут: памятник первому электрическому фонарю, здание почты, вилла Рихарда Вихерта, здания довоенных построек, здание мельницы, кирха Даркемена. Город Гусев • Посетите город Гусев (бывш. Гумбиннен). Центральную площадь города украшает Храм Всех Святых. Увидите и скульптуру золотого ангела на стеле, Гумбинненского лося, а также архитектурные украшения города: здание управления правительственного округа Гумбиннена «Новое правительство» (в стиле барокко), здание Народного банка (в стиле неоготики).

Побываете в мемориальном парке, где расположена скульптурная композиция работы известного скульптора и художника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Наш маршрут — победитель ежегодного конкурса «Талант гостеприимства», проводимого Министерством по культуре и туризму Калининградской области. Важная информация:.

