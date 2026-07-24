читать дальше уменьшить

школьником с экол. сбором получилось 5400, а такси в одну сторону 2600). Забронировала на сайте, и, несмотря на поздний час, мне тут же написали и прислали информацию по поездке. Деньги можно переводом по номеру тел., я его проверила, он пробивается как контактный для турфирмы.

Все хорошо организовано: в 8.45 от Пионерского был трансфер на микроавтобусе до Светлогорска, потом пересели на большой автобус. Все по часам, без задержек. Остановка на "Танцующем лесе" и на Высоте Эфа, затем еще в Зеленоградске. И в автобусе, и на всех трех остановках часть времени посвящена экскурсии, часть - свободное время, все успели. Потом тем же путем доставили до Пионерского к 17.20 примерно.

Омрачило поездку то, что ребенок почесал черную кошку на скамейке на экотропе на Высоте Эфа. Когда ей надоело, она куснула. Теперь делаем курс прививок. Не трогайте кошек!))