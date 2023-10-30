Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского

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Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать? Мы берем на себя все заботы, а вы просто получаете удовольствие от увлекательной экскурсии по невероятно живописным местам! Вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку дюны Эфа с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море.
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Танцующий Лес
  • Балтийское море
  • Дюна «Эфа»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» станет приятным воспоминанием о путешествии в Калининград. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и даже возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы). Вы прогуляетесь по загадочному Танцующему лесу и подниметесь на самую высокую дюну — высота «Эфа», со смотровой площадки которой открывается чудесный вид на Куршский залив, море и дюны.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экологический сбор: взрослый — 300 руб. /чел.
  • Дети и пенсионеры — бесплатно
Место начала и завершения?
г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • После бронирования с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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