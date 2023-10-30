Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать? Мы берем на себя все заботы, а вы просто получаете удовольствие от увлекательной экскурсии по невероятно живописным местам! Вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку дюны Эфа с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море.

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Описание