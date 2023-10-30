Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать? Мы берем на себя все заботы, а вы просто получаете удовольствие от увлекательной экскурсии по невероятно живописным местам! Вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку дюны Эфа с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
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ноя
5
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Танцующий Лес
- Балтийское море
- Дюна «Эфа»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» станет приятным воспоминанием о путешествии в Калининград. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и даже возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы). Вы прогуляетесь по загадочному Танцующему лесу и подниметесь на самую высокую дюну — высота «Эфа», со смотровой площадки которой открывается чудесный вид на Куршский залив, море и дюны.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Экологический сбор: взрослый — 300 руб. /чел.
- Дети и пенсионеры — бесплатно
- Место начала и завершения?
- г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- После бронирования с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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