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Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского

Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать? Мы берем на себя все заботы, а вы просто получаете удовольствие от увлекательной экскурсии по невероятно живописным местам! Вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку дюны Эфа с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море. Совершите пешеходную прогулку по бывшему королевскому курорты Кранц-Зеленоградску
4.4
68 отзывов
Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского
Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» станет приятным воспоминанием о путешествии в Калининград. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и даже возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы). Вы прогуляетесь по загадочному Танцующему лесу и подниметесь на самую высокую дюну — высота «Эфа», со смотровой площадки которой открывается чудесный вид на Куршский залив, море и дюны. Пешеходная прогулка по бывшему королевскому курорту Кранц, с осмотром многочисленных граффити, арт. объектов, посвященным «усатым - полосатым питомцам». Знакомство с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей. Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или "МАХ"

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Танцующий Лес
  • Балтийское море
  • Дюна «Эфа»
  • Зеленоградск
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Экологический сбор: взрослый - 400 руб. /чел., бесплатно для детей и и льготных категорий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзальная улица, 5
Завершение: Г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или "МАХ"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
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7
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2
2
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1
3
Д
Экскурсия супер. Очень насыщенная. Экскурсовод Елена настоящий знаток своего края и его истории. Очень интересно и познавательно всё рассказывала, отвечала на вопрсы до самого окончания экскурсии, а то многие экскурсоводы на обратной дороге просто молсат. Елене полный респект
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Т
Очень профессиональный гид. Комфортный транспорт. Удобное время
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Р
Великолепная экскурсия, чистый комфортный автобус, и самый лучший гид Зоя! Спасибо вам огромное.
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А
Экскурсия очень понравилась! Гид Зоя оставила самые положительные впечатления! Куршская коса, танцующий лес - удивительная красота!
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Е
Нашла эту экскурсию поздно вечером накануне около 23 вечера, до этого думали ехать на рейсовом автобусе или такси, но получилось выгоднее и удобнее с экскурсией (на четверых с пенсионером и
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школьником с экол. сбором получилось 5400, а такси в одну сторону 2600). Забронировала на сайте, и, несмотря на поздний час, мне тут же написали и прислали информацию по поездке. Деньги можно переводом по номеру тел., я его проверила, он пробивается как контактный для турфирмы.
Все хорошо организовано: в 8.45 от Пионерского был трансфер на микроавтобусе до Светлогорска, потом пересели на большой автобус. Все по часам, без задержек. Остановка на "Танцующем лесе" и на Высоте Эфа, затем еще в Зеленоградске. И в автобусе, и на всех трех остановках часть времени посвящена экскурсии, часть - свободное время, все успели. Потом тем же путем доставили до Пионерского к 17.20 примерно.
Омрачило поездку то, что ребенок почесал черную кошку на скамейке на экотропе на Высоте Эфа. Когда ей надоело, она куснула. Теперь делаем курс прививок. Не трогайте кошек!))

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О
Прекрасно организованная экскурсия. Все четко по времени. Комфортабельный чистый автобус. Экскурсовод Константин великолепно знает свое дело. Много нового и интересного узнали мы об истории этого края, ее географии, о животном
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и растительных мирах. Благодаря своему умению общаться с людьми и юмору, Константин сумел создать доброжелательную атмосферу. Единственный момент, кто с маленькими детьми, посещение города Зеленоградск после Куршской косы уже тяжеловато.

В следующий раз вопросов по выбору компании, от которой мы поедем на экскурсию, не будет👍 Ольга

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