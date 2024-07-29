Вас ждут: крепость Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, памятник Петру I, действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля, православный Свято-Георгиевского морской собор, аэродромом «Нойтиф» и форт «Западный».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Балтийск
Вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны, городе Балтийске (бывш. Пиллау), военно-морской базе Балтийского флота. Здесь вас ожидает экскурсия по историческому центру: осмотр крепости Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора, прогулка по набережной к Елизаветинскому форту.
Балтийская коса
А через пролив от материковой части располагается Балтийская коса (Фрише-Нерунг), природа которой не уступает «визитной карточке» области — косе Куршской. Длина Балтийской косы составляет 65 км, а ширина — от 300 до 1800 м. Добраться туда можно только на пароме (при благоприятных погодных условиях). Во время переправы вы сможете насладиться видами Балтийска с пролива, увидеть военные корабли, которые несут службу в Балтийском море, охраняя западные рубежи России. Балтийская коса может удивить не только природными красотами, но и уникальным аэродромом «Нойтиф» с гаванью для гидросамолетов и сохранившимися ангарами — одной из крупнейших авиабаз Люфтваффе, морским фортом «Западный». Аэродром, построенный в 1934-1939 годах был самым оснащенным в восточной Пруссии. После войны, не пострадавший от военных действий «Нойтиф», продолжали использовать уже советские военные. После вывода войск ангары пришли в запустение, но и сегодня полуразрушенные ангары и ДОТы все еще впечатляют своим масштабом. Форт «Западный» был построен в 1869-1871 годах, предпосылки к его строительству появились много раньше, когда осенью 1510 года в результате грандиозного шторма между косой и материком образовался пролив. Позднее стало понятно, что из-за военных конфликтов с соседями пролив требует защиты. В результате здесь выросло сооружение из красного кирпича в форме неправильного пятиугольника, защищенное с тыла рвом с водой и подъемным мостом. Во время войны (ВОВ) форт также не пострадал, но сегодня он представляет собой хотя и живописные, но руины. Стихия и действия местных жителей, приспосабливающих старинные объекты под хозяйственные нужды, к сожалению, не способствуют сохранению памятника. Важная информация:• Активный пешеходный маршрут.
Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на подробную обзорную экскурсию по Балтийску.
По понедельникам 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 400 ₽
|Пенсионеры, школьники, студенты
|2 300 ₽
|Дети до 6 лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Пиллау
- Памятник Петру I
- Действующий маяка знаменитого архитектора Шинкеля
- Православный Свято-Георгиевского морской собор
- Прогулка по набережной к Елизаветинскому форту
- Аэродромом «Нойтиф»
- Форт «Западный»
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями
- Что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на подробную обзорную экскурсию по Балтийску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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