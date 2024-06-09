1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Из Пионерского на Куршскую косу: Танцующий лес и высота «Эфа» в 14:00
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: Ежедневно в 14:10
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 14 350₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По понедельникам 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 100₽ за человека
Групповая
8.5 часов
Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
2 450₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Пионерского: Куршская коса + пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: понедельник и пятница в 09:10
10 июня в 09:10
14 июня в 09:10
1 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Пешеходные»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
- Из Пионерского на Куршскую косу: Танцующий лес и высота «Эфа» в 14:00
- Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
- Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
- Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
- Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
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Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в июне 2024
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