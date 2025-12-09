Вы услышите о прошлом и настоящем Плеса, проследите его историю от старинного поселения к крепости, от города купеческого к живописному заштатному городишке покорившем неповторимым очарованием художников и туристов.
Утренние экскурсии можно начинать с 10 часов, дневные — с 12 либо 14 часов (ежедневно).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкая слобода
- Соборная гора
- Памятник основателю Плеса
- Присутственные места
- Успенский собор
- Вал 1410 года
- Воскресенская церковь
- Торговые ряды
- Набережная
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Горная Слобода, 33
Завершение: Набережная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
