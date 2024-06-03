Обзорные и познавательные экскурсии Плёса

Найдено 8 экскурсий в категории «Обзорные» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по душевному Плесу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
«С маленькими детьми на большой обзорной экскурсии может быть тяжело: в Плёсе высокие холмы и дороги-каменки»
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 5 чел.
Плёс - от крепости до курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350 за всё до 30 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Чарующий Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
«Вы не только насладитесь удивительной природой, чистым воздухом и приветливым характером «маленького рая», но и познакомитесь со всеми главными достопримечательностями и тайными уголками города»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 5 чел.
Золотой Плёс и эпоха Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
«Знакомство с личностью Левитана и его спутниками»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Плёсу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Плёсу - индивидуальная прогулка по историческим местам
Плёс - «жемчужина Волги» - удивляет своими живописными холмами, древними храмами и уютными улочками. Откройте для себя его тайны на индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
«Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия и посещение музея И.И. Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Плесу и музей Левитана
Посетите музей И.И. Левитана в Плёсе и узнайте больше о жизни и творчестве великого художника. Прогуляйтесь по живописным улицам города
Начало: По договоренности
«На обзорной экскурсии по Плесу вы увидите: - Успенский собор - Свято-Троицкий храм - Поклонный крест и многое другое Важная информация»
Расписание: Ежедневно, в любое время
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Плёс - променад с видом на Волгу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
«Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата — это отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями»
Расписание: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Чарующий Плёс
    Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Плёсу
    Экскурсия всем очень понравился. Отличный экскурсовод Евгений. Подстроился под наши пожелания по времени экскурсии. Рассказывал интересно. Спасибо
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Прогулка по душевному Плесу
    Большое спасибо Анне, было очень интересно и душевно, несмотря на плохую погоду.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Получили огромное удовольствие от прогулки по Плесу вместе с Анной. Она очень любит и хорошо знает историю родного города и делится самыми позитивными эмоциями и интересными историями. Очень рекомендуем.
  • A
    Aleksandra
    11 мая 2024
    Чарующий Плёс
    Потрясающе интересная экскурсия! Как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об этих местах. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Чарующий Плёс
    Андрей, добрый день! Хотели поблагодарить Вас за то, что нашим гидом была Галина Александровна! Очень интересный рассказ, слушали, боясь прервать, нам безумно понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Обзорные»

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  3. Плёс: очарованье русского пейзажа
  4. Чарующий Плёс
  5. Золотой Плёс и эпоха Левитана
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 894 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Плёса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Плёсе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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