1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
«С маленькими детьми на большой обзорной экскурсии может быть тяжело: в Плёсе высокие холмы и дороги-каменки»
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
«Вы не только насладитесь удивительной природой, чистым воздухом и приветливым характером «маленького рая», но и познакомитесь со всеми главными достопримечательностями и тайными уголками города»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
«Знакомство с личностью Левитана и его спутниками»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Плёсу - индивидуальная прогулка по историческим местам
Плёс - «жемчужина Волги» - удивляет своими живописными холмами, древними храмами и уютными улочками. Откройте для себя его тайны на индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
«Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Плесу и музей Левитана
Посетите музей И.И. Левитана в Плёсе и узнайте больше о жизни и творчестве великого художника. Прогуляйтесь по живописным улицам города
Начало: По договоренности
«На обзорной экскурсии по Плесу вы увидите: - Успенский собор - Свято-Троицкий храм - Поклонный крест и многое другое Важная информация»
Расписание: Ежедневно, в любое время
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
«Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата — это отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями»
Расписание: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
- ААнна20 мая 2024Экскурсия всем очень понравился. Отличный экскурсовод Евгений. Подстроился под наши пожелания по времени экскурсии. Рассказывал интересно. Спасибо
- ААлексей19 мая 2024Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
- ООльга19 мая 2024Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)
- ППавел17 мая 2024Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
- ЮЮлия16 мая 2024Большое спасибо Анне, было очень интересно и душевно, несмотря на плохую погоду.
- ЕЕлена13 мая 2024Получили огромное удовольствие от прогулки по Плесу вместе с Анной. Она очень любит и хорошо знает историю родного города и делится самыми позитивными эмоциями и интересными историями. Очень рекомендуем.
- AAleksandra11 мая 2024Потрясающе интересная экскурсия! Как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об этих местах. Рекомендую!
- ААнастасия11 мая 2024Андрей, добрый день! Хотели поблагодарить Вас за то, что нашим гидом была Галина Александровна! Очень интересный рассказ, слушали, боясь прервать, нам безумно понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 894 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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