3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Экскурсия по Соборной горе в Плёсе подарит вам уникальную возможность окунуться в историю и культуру этого волжского городка.
Прогулка начнется у Троицкого храмового комплекса, а затем вы перенесетесь в средневековый Плёс читать дальшеуменьшить
с его древними крепостями. Увидите деревянную Воскресенскую церковь, купеческие дома и церковь святой Варвары. В западной части горы вас ждут каменные палаты конца XVIII века и памятник Василию I. Завершится экскурсия на Базарной площади, где узнаете о дореволюционной торговле и жизни купцов-староверов. В конце получите советы по дальнейшему знакомству с Плёсом
Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно посетить Плёс, однако возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия также доступна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная гора
Троицкий храмовый комплекс
Воскресенская церковь
Церковь святой Варвары
Каменные палаты конца XVIII века
Памятник Василию I
Успения Пресвятой Богородицы
Базарная площадь
Воскресенский храм
Церковь Архистратига Михаила
Описание экскурсии
Завораживающий Плёс
Прогулка начнется у Троицкого храмового комплекса первой трети XIX века. Миновав южный крепостной вал Соборной горы, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в средневековом Плёсе с древними дозорными крепостями. Именно здесь станут понятны усилия великого князя Василия I по созданию на Волге уникальной таможенно-оборонительной системы. Крутые склоны Соборной горы помогут вам воспарить над ремесленным Заречьем и восхититься тайным покоем и величием Петропавловской горы. А идиллическая архитектура времен Левитана — деревянная Воскресенская церковь, купеческие дома и церковь святой Варвары — ощутить очарование прошлых веков.
Плёс сквозь столетия
В западной части Соборной горы вы рассмотрите напоминающие об уездном статусе Плёса каменные палаты конца XVIII века и памятник Василию I. Кроме того, насладитесь видами древнейшего каменного храма города — Успения Пресвятой Богородицы — и услышите историю разрушенной церкви Казанской иконы Божией Матери. Завершится экскурсия на Базарной площади, где веками бился торговый пульс провинциального купеческого городка. Здесь вас ждет рассказ о Воскресенском храме, деревянной церкви Архистратига Михаила, пожарной части и верхних каменных торговых рядах. А также — интересные детали о дореволюционной торговле, устоях и нравах купцов-староверов.
Полезные советы
В завершение вы получите ценные практические рекомендации по дальнейшему знакомству с Плёсом: какие музеи стоит посетить, какие еще достопримечательности посмотреть и где можно согреться за чашкой чая и попробовать местные кулинарные изыски.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды
Это упрощенный маршрут — он будет удобен для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкого храма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 10323 туристов
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом с 1997 года. Вместе с командой единомышленников передаю свою любовь к этому удивительному месту с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими фактами, читать дальшеуменьшить
а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для нас экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое мы с удовольствием погружаемся сами и вовлекаем гостей. В этом нам также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 237 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Вернее театрально-музыкальная экскурсия) Андрей Владимирович обаятельнейший, интеллигентный, образованный, а главное искренне любящий свой город и умеющий щедро поделиться этой любовью. Низкий ему поклон и огромная благодарность🙏 Обязательно приедем осенью и только опять с ним🤍🤍🤍🤍🤍
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Галина
Огромная благодарность Андрею Владимировичу, он влюбил нашу группу в Плес. Мы смеялись и плакали от умиления, мы принимали комплименты и фотографировались на самых живописных местах, мы перемещались из прошлого в читать дальшеуменьшить
настоящее и обратно. Андрей Владимирович очень обаятельный человек с милой улыбкой и глазами цвета неба. Эрудированный, позитивный, знает много цитат, иллюстрированная подача материала. Элементы викторины и музыкальное оформление. Нам не хотелось расставаться. Обязательно приедем ещё и в гиды пригласим Андрея Владимировича. Всех благ ему и долгие лета.
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Юлия
Андрей, спасибо вам за отличную экскурсию по городу! Интересно было слушать историю города, его архитектуру и художественную жизнь. Андрей умело сочетал факты, легенды и живые истории города. Маршрут продуман, атмосфера комфортная, а виды на Волгу запоминаются надолго. Рекомендую экскурсовода и эту экскурсию всем гостям города.
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Вера
Нам с семьей очень понравилась эта экскурсия!
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Н
Наталья
Мы остались под большим впечатлением от этой экскурсии! Всё было интересно, познавательно, доступно для разных возрастов. Наш экскурсовод Андрей - приятный, эрудированный рассказчик. Нам открылся Плёс совершенно с другой стороны, не с той, с корой его смотрят толпы огалтелых туристов, а вот именно Левитановский Плёс. Очень рекомендую именно данную экскурсию лет с 12-13 и до 95+. Не пожалеете)
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Олег
Городок прекрасен. Но с таким рассказчиком как Андрей ты "проваливаешься" в прошлое на сотню лет назад. Этот экскурсовод заслуживает того чтобы в отметках поставить 6 баллов.
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