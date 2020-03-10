3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Завораживающий Плёс

Прогулка начнется у Троицкого храмового комплекса первой трети XIX века. Миновав южный крепостной вал Соборной горы, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в средневековом Плёсе с древними дозорными крепостями. Именно здесь станут понятны усилия великого князя Василия I по созданию на Волге уникальной таможенно-оборонительной системы. Крутые склоны Соборной горы помогут вам воспарить над ремесленным Заречьем и восхититься тайным покоем и величием Петропавловской горы. А идиллическая архитектура времен Левитана — деревянная Воскресенская церковь, купеческие дома и церковь святой Варвары — ощутить очарование прошлых веков.

Плёс сквозь столетия

В западной части Соборной горы вы рассмотрите напоминающие об уездном статусе Плёса каменные палаты конца XVIII века и памятник Василию I. Кроме того, насладитесь видами древнейшего каменного храма города — Успения Пресвятой Богородицы — и услышите историю разрушенной церкви Казанской иконы Божией Матери. Завершится экскурсия на Базарной площади, где веками бился торговый пульс провинциального купеческого городка. Здесь вас ждет рассказ о Воскресенском храме, деревянной церкви Архистратига Михаила, пожарной части и верхних каменных торговых рядах. А также — интересные детали о дореволюционной торговле, устоях и нравах купцов-староверов.

Полезные советы

В завершение вы получите ценные практические рекомендации по дальнейшему знакомству с Плёсом: какие музеи стоит посетить, какие еще достопримечательности посмотреть и где можно согреться за чашкой чая и попробовать местные кулинарные изыски.