3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дозорные крепости, купеческие дома, старинные церкви и пронзительные виды на увлекательной экскурсии

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы погуляете по Соборной горе — историческому, духовному и административному центру Плёса.

Расположенная над матушкой-Волгой, она подарит вам живописные панорамы, воспетые Левитаном, поэтами и писателями.

А я расскажу о местных достопримечательностях и наполненной трагедиями и взлетами многовековой истории волжского городка.
1700 ₽
1445 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Троицкого храма
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони

Что вас ожидает

Завораживающий Плёс
Прогулка начнется у Троицкого храмового комплекса первой трети XIX века. Миновав южный крепостной вал Соборной горы, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в средневековом Плёсе с древними дозорными крепостями. Именно здесь станут понятны усилия великого князя Василия I по созданию на Волге уникальной таможенно-оборонительной системы. Крутые склоны Соборной горы помогут вам воспарить над ремесленным Заречьем и восхититься тайным покоем и величием Петропавловской горы. А идиллическая архитектура времен Левитана — деревянная Воскресенская церковь, купеческие дома и церковь святой Варвары — ощутить очарование прошлых веков.

Плёс сквозь столетия
В западной части Соборной горы вы рассмотрите напоминающие об уездном статусе Плёса каменные палаты конца XVIII века и памятник Василию I. Кроме того, насладитесь видами древнейшего каменного храма города — Успения Пресвятой Богородицы — и услышите историю разрушенной церкви Казанской иконы Божией Матери. Завершится экскурсия на Базарной площади, где веками бился торговый пульс провинциального купеческого городка. Здесь вас ждет рассказ о Воскресенском храме, деревянной церкви Архистратига Михаила, пожарной части и верхних каменных торговых рядах. А также — интересные детали о дореволюционной торговле, устоях и нравах купцов-староверов.

Полезные советы
В завершение вы получите ценные практические рекомендации по дальнейшему знакомству с Плёсом: какие музеи стоит посетить, какие еще достопримечательности посмотреть и где можно согреться за чашкой чая и попробовать местные кулинарные изыски.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды
  • Это упрощенный маршрут — он будет удобен для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони
Заповедный Плёс как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Троицкого храма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом 22 года! Свою любовь к этому удивительному месту передаю путешественникам с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими историческими фактами, а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для меня экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое я с удовольствием погружаюсь сам и вовлекаю гостей. В этом мне также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеюсь на скорую встречу!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
10 марта 2020
Без экскурсии Плёс - это просто красивый вид на речку с крутого берега. Поэтому экскурсия обязательна к использованию. С Андреем она, кроме того, получилась увлекательной, легкой и очень информативной. Интересно узнавать что-то действительно новое и не из Википедии, и когда люди подходят к своему делу неформально, профессионально и с любовью. Спасибо!
Алла
25 февраля 2020
Как все же важно услышать рассказ от человека знающего, грамотного и бесконечно влюбленного в свой маленький, удивительный, сказочный город! Впечатления незабываемые, и теперь появилась мечта - приехать сюда летом на несколько дней и заглянуть в каждый уголок этого чудесного городка на берегу Волги. Андрей, большое спасибо за Ваш рассказ! Надеюсь, у него будет продолжение )))
16 декабря 2019
Думающий гид говорящий не просто заученный текст, ведёт беседу с экскурсантами, поэтому все по живому.

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Чарующий ПлёсЧарующий ПлёсЧарующий Плёс
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Ощутить патриархальный колорит и узнать историю «волжской жемчужины» на обзорной экскурсии
Плёс — это город-музей, город-летопись и город-праздник, по сей день встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Вы не только насладитесь удивительной природой, чистым воздухом и приветливым характером «маленького рая», но и познакомитесь со всеми главными достопримечательностями и тайными уголками города.

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