3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно посетить Плёс, однако возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия также доступна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить передвижение.

Экскурсия по Соборной горе в Плёсе подарит вам уникальную возможность окунуться в историю и культуру этого волжского городка.Прогулка начнется у Троицкого храмового комплекса, а затем вы перенесетесь в средневековый Плёс

с его древними крепостями. Увидите деревянную Воскресенскую церковь, купеческие дома и церковь святой Варвары. В западной части горы вас ждут каменные палаты конца XVIII века и памятник Василию I. Завершится экскурсия на Базарной площади, где узнаете о дореволюционной торговле и жизни купцов-староверов. В конце получите советы по дальнейшему знакомству с Плёсом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Завораживающий Плёс

Прогулка начнется у Троицкого храмового комплекса первой трети XIX века. Миновав южный крепостной вал Соборной горы, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в средневековом Плёсе с древними дозорными крепостями. Именно здесь станут понятны усилия великого князя Василия I по созданию на Волге уникальной таможенно-оборонительной системы. Крутые склоны Соборной горы помогут вам воспарить над ремесленным Заречьем и восхититься тайным покоем и величием Петропавловской горы. А идиллическая архитектура времен Левитана — деревянная Воскресенская церковь, купеческие дома и церковь святой Варвары — ощутить очарование прошлых веков.

Плёс сквозь столетия

В западной части Соборной горы вы рассмотрите напоминающие об уездном статусе Плёса каменные палаты конца XVIII века и памятник Василию I. Кроме того, насладитесь видами древнейшего каменного храма города — Успения Пресвятой Богородицы — и услышите историю разрушенной церкви Казанской иконы Божией Матери. Завершится экскурсия на Базарной площади, где веками бился торговый пульс провинциального купеческого городка. Здесь вас ждет рассказ о Воскресенском храме, деревянной церкви Архистратига Михаила, пожарной части и верхних каменных торговых рядах. А также — интересные детали о дореволюционной торговле, устоях и нравах купцов-староверов.

Полезные советы

В завершение вы получите ценные практические рекомендации по дальнейшему знакомству с Плёсом: какие музеи стоит посетить, какие еще достопримечательности посмотреть и где можно согреться за чашкой чая и попробовать местные кулинарные изыски.

Организационные детали