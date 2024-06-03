Воскресенская церковь – экскурсии в Плёсе

Найдено 5 экскурсий в категории «Воскресенская церковь» в Плёсе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чарующий Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 5 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
153 отзыва
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Левитановский Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Золотой Плёс и эпоха Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Чарующий Плёс
    Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
  • A
    Aleksandra
    11 мая 2024
    Чарующий Плёс
    Потрясающе интересная экскурсия! Как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об этих местах. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Чарующий Плёс
    Андрей, добрый день! Хотели поблагодарить Вас за то, что нашим гидом была Галина Александровна! Очень интересный рассказ, слушали, боясь прервать, нам безумно понравилось!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Левитановский Плёс
    Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
  • Я
    Яна
    6 мая 2024
    Заповедный Плёс как на ладони
    Несмотря на дождливую погоду, у нас случилась замечательная прогулка по Плёсу в сопровождении чудесного гида - Андрея Владимировича. Все было очень душевно. Погрузились во времена Левитана, узнали много интересного. Уехали с желанием вернуться вновь!

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Воскресенская церковь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Чарующий Плёс
  2. Заповедный Плёс как на ладони
  3. Волга-матушка - синеокая Россия
  4. Левитановский Плёс
  5. Золотой Плёс и эпоха Левитана
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Воскресенская церковь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 672 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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