1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
- ООлеся3 июня 2024Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
- ЕЕлена3 июня 2024Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.
- ННаталья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!
- ООксана26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
- AAleksandra11 мая 2024Потрясающе интересная экскурсия! Как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об этих местах. Рекомендую!
- ААнастасия11 мая 2024Андрей, добрый день! Хотели поблагодарить Вас за то, что нашим гидом была Галина Александровна! Очень интересный рассказ, слушали, боясь прервать, нам безумно понравилось!
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
- ЯЯна6 мая 2024Несмотря на дождливую погоду, у нас случилась замечательная прогулка по Плёсу в сопровождении чудесного гида - Андрея Владимировича. Все было очень душевно. Погрузились во времена Левитана, узнали много интересного. Уехали с желанием вернуться вновь!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Воскресенская церковь»
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