Длина маршрута – примерно 12 км (от остановки до остановки). На автобусе 🚌 № 67 ст. Подольск – ст. Барыбино мы доедем до остановки «Лесные поляны».

Усадьба «Меньшово»

Первое и, наверно, главное — это информация о том, что русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог Василий Дмитриевич Поленов два летних сезона провёл со своей семьей на даче в усадьбе «Меньшово», расположенной неподалёку от Климовска. Молодое семейство с маленьким сыном Федором обустроились, познакомились с соседями-помещиками Ершовыми и крестьянами из ближайшей деревни. Хозяева усадьбы «Воробьёво» обеспечили дачное хозяйство своих новых соседей недостающим инвентарем. В усадьбе «Меньшово» сохранились ещё достаточно различимые остатки липовых аллей.

Усадьба «Воробьёво»

Но, поскольку всем захочется увидеть и что-то более осязаемое, то мы отправимся в соседнюю усадьбу – «Воробьёво». Дошедший до наших времён каменный усадебный дом был заложен с использованием чертежей знаменитого своей роскошью «Остафьево». Здесь следы пребывания семьи Поленовых в истории 📖 заканчиваются…

Парк усадьбы «Спасское-Прохорово»

Но нам будет интересно продолжить путь в Прохорово по этой исторической дороге, связывающей четыре усадьбы. Пусть не Поленовы, но Лидия Алексеевна Лопухина, владелица усадьбы «Меньшово», в 1884 году писала, что у неё гостей было мало, что она предпочитала сама ездить в гости в Мещерское и Воробьёво. Дорога на Мещерское одна – через Прохорово.

Усадьба «Мещерское»

Наша последняя остановка – усадьба «Мещерское». Название усадьбе дано по фамилии владельца — князя Ф. И. Мещерского. Впоследствии, на протяжении семи десятилетий, она принадлежала одному роду — баронам Боде. Старинные постройки доступны для осмотра вокруг. От Мещерского идёт автобус до станции Столбовая Курского направления Московской железной дороги.