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Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой

Александр Л.
Александр Л. – Гид из Подольска
Друзья, рад предложить экскурсию ⛳ туда, где никогда ещё не появлялись автобусы с туристами.

Маршрут в первую очередь рассчитан на поклонников творчества и жизни знаменитого художника Поленова, писателей Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова.

Поместье барона Л.

К.

Боде, ещё в царское время переоборудованное в психиатрическую больницу, посещали Чехов и Толстой.

Не менее интересны и ещё две усадьбы: «Воробьёво» с сохранившимся до наших дней каменным усадебный домом и «Прохорово» являвшееся родовым подмосковным гнездом князей Трубецких.

Четыре имения, чьи хозяева гостили друг у друга.

По этим историям, событиям и достопримечательностям я и готов вас провести.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой

Что вы увидите

  • Меньшовская усадьба
  • Главный дом усадьбы «Воробьёво»
  • Парк усадьбы «Спасское-Прохорово»
  • Главный дом усадьбы «Мещерское»
Длина маршрута – примерно 12 км (от остановки до остановки). На автобусе 🚌 № 67 ст. Подольск – ст. Барыбино мы доедем до остановки «Лесные поляны».
Усадьба «Меньшово»
Первое и, наверно, главное — это информация о том, что русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог Василий Дмитриевич Поленов два летних сезона провёл со своей семьей на даче в усадьбе «Меньшово», расположенной неподалёку от Климовска. Молодое семейство с маленьким сыном Федором обустроились, познакомились с соседями-помещиками Ершовыми и крестьянами из ближайшей деревни. Хозяева усадьбы «Воробьёво» обеспечили дачное хозяйство своих новых соседей недостающим инвентарем. В усадьбе «Меньшово» сохранились ещё достаточно различимые остатки липовых аллей.
Усадьба «Воробьёво»
Но, поскольку всем захочется увидеть и что-то более осязаемое, то мы отправимся в соседнюю усадьбу – «Воробьёво». Дошедший до наших времён каменный усадебный дом был заложен с использованием чертежей знаменитого своей роскошью «Остафьево». Здесь следы пребывания семьи Поленовых в истории 📖 заканчиваются…
Парк усадьбы «Спасское-Прохорово»
Но нам будет интересно продолжить путь в Прохорово по этой исторической дороге, связывающей четыре усадьбы. Пусть не Поленовы, но Лидия Алексеевна Лопухина, владелица усадьбы «Меньшово», в 1884 году писала, что у неё гостей было мало, что она предпочитала сама ездить в гости в Мещерское и Воробьёво. Дорога на Мещерское одна – через Прохорово.
Усадьба «Мещерское»
Наша последняя остановка – усадьба «Мещерское». Название усадьбе дано по фамилии владельца — князя Ф. И. Мещерского. Впоследствии, на протяжении семи десятилетий, она принадлежала одному роду — баронам Боде. Старинные постройки доступны для осмотра вокруг. От Мещерского идёт автобус до станции Столбовая Курского направления Московской железной дороги.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на автобус по городу
  • Трансфер до места встречи и обратно
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Подольск, мкрн. Климовск, станция МЦД «Гривно»
Место завершения
🏁 Подольск, мкрн. Климовск, станция МЦД «Столбовая»
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В. Д. Поленов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Л.
Александр Л.
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