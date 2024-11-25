3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Подольска на индивидуальной экскурсии, где вас ждут исторические места и необычные истории
«Усадьба Дубровицы — место силы и мистики»
Завтра в 04:00
3 дек в 04:00
7 734₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
«Рядом с храмом разместилась дворянская усадьба Дубровицы с европейскими газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на кургане»
6 дек в 17:00
7 дек в 09:00
650₽ за человека
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Банный дворец Алексеева
Познакомьтесь с историей Подольска через водные традиции. Вас ждут река Пахра, усадьба Ивановское и роскошные Алексеевские бани
Начало: по договоренности
«История жизни обитателей старинной усадьбы неразрывно связана с образом реки, на высоком берегу которой располагается особняк»
Расписание: во вторник в 12:00
3 дек в 12:00
10 дек в 12:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила25 ноября 2024Рекомендую экскурсию! Очень понравилось!
- ГГеоргий1 ноября 2024Большое спасибо Алине за незабываемый день в Подольске! Прекрасная интересная экскурсия по всем знаковым местам города, с погружением в местную историю и культуру. Три с половиной часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена7 октября 2024Огромное спасибо, Алина!! Это был прекрасный день!! С отличной погодой - несмотря на прогноз(!), с самыми интересными видами, до которых можно
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Подольске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Подольске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Подольску в декабре 2024
Сейчас в Подольске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 7 734. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Подольске на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 100 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль