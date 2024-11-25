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добраться! Нам повезло даже с парковкой во всех "труднодоступных" местах. Замечательная экскурсия - мы посмотрели за несколько часов столько, сколько не видят даже те, кто живет в Подольске! Огромное спасибо также за все рекомендации - по дополнительным посещениям в городе. И мы обязательно воспользуемся возможностью побывать на Ваших экскурсиях и в других городах!!