Экскурсии по усадьбам и дворцам Подольска

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Подольске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
На машине
22 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Подольска на индивидуальной экскурсии, где вас ждут исторические места и необычные истории
«Усадьба Дубровицы — место силы и мистики»
Завтра в 04:00
3 дек в 04:00
7 734 за всё до 3 чел.
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Пешая
78 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
«Рядом с храмом разместилась дворянская усадьба Дубровицы с европейскими газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на кургане»
6 дек в 17:00
7 дек в 09:00
650 за человека
Банный дворец Алексеева
На автобусе
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Банный дворец Алексеева
Познакомьтесь с историей Подольска через водные традиции. Вас ждут река Пахра, усадьба Ивановское и роскошные Алексеевские бани
Начало: по договоренности
«История жизни обитателей старинной усадьбы неразрывно связана с образом реки, на высоком берегу которой располагается особняк»
Расписание: во вторник в 12:00
3 дек в 12:00
10 дек в 12:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    25 ноября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Рекомендую экскурсию! Очень понравилось!
  • Г
    Георгий
    1 ноября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Большое спасибо Алине за незабываемый день в Подольске! Прекрасная интересная экскурсия по всем знаковым местам города, с погружением в местную историю и культуру. Три с половиной часа пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    7 октября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Огромное спасибо, Алина!! Это был прекрасный день!! С отличной погодой - несмотря на прогноз(!), с самыми интересными видами, до которых можно
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    добраться! Нам повезло даже с парковкой во всех "труднодоступных" местах. Замечательная экскурсия - мы посмотрели за несколько часов столько, сколько не видят даже те, кто живет в Подольске! Огромное спасибо также за все рекомендации - по дополнительным посещениям в городе. И мы обязательно воспользуемся возможностью побывать на Ваших экскурсиях и в других городах!!

    Огромное спасибо, Алина!!Огромное спасибо, Алина!!

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Усадьбы и дворцы»

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  5. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Подольску в декабре 2024
Сейчас в Подольске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 7 734. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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