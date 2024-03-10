3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Старинное село Подол и его богатейшая история
Начало: Подольск, проспект Ленина, д. 55
Расписание: Плавающий график, с 08:00 до 16:00.
12 дек в 11:00
19 дек в 11:00
6 250₽ за всё до 15 чел.
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Барокко, сыр и Пётр I
Начало: Подольск, усадьба Дубровицы
Расписание: Бронирование за несколько дней (в идеале - за неделю). По будням после 15.00, по выходным с 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Подольском и окрестностями
Начало: Улица Мостотреста, 14, Щербинка
Расписание: По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
6 250₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 марта 2024пиши ченть такое Если хотите экскурсию не от "гида" с выученными наизусть занудными текстами, а от человека, которому очень нравятся и сами места, о которых он рассказывает, и дело, которым он занимается - обращайтесь к Алекснадру. Замечательный и внимательный экскурсовод.
- ВВиктория7 ноября 2022Какая же чудесная экскурсия получилась у нас с Александром. Он просто кладезь познаний о Подольске и окрестностях. И при этом даётся такой
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Выездные»
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Сейчас в Подольске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Подольска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь