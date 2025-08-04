Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
8534 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с гидом по Подольску
Погрузитесь в атмосферу старинного Подольска, исследуя его улицы и исторические здания. Увлекательные рассказы и неожиданные открытия ждут вас
Начало: Возле музея «Подолье»
«Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье» в городе сохранилась историческая застройка с планировкой 18-19 веков (историческое ядро сохранилось таким, каким его создавала Екатерина Великая)»
3 дек в 09:00
10 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Подольска с любовью
Открыть для себя живописный подмосковный город на берегу реки Пахры
Начало: Возле ж/д вокзала
«Во время прогулки вы увидите живописные уголки и красивые храмы, окунётесь в атмосферу старины, а также узнаете о деятелях искусства — от Лермонтова до Чайковского — которые оставили след в истории города»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
- ИИнна4 августа 2025Прогулка с гидом по центру ПодольскаДата посещения: 3 августа 2025Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего
- ИИрина18 августа 2025Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.
- ТТугушева15 августа 2025Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!
- ИИрина28 июля 2025С удовольствием посетили экскурсию по Подольску- Дубровицам, которую провела Алина, прекрасный экскурсовод с богатыми знаниями и по истории города, и
- ННаталья27 июля 2025Провели замечательный день в компании Алины в Подольске. Оказалось там есть что посмотреть, и более того, часть мы посмотреть не
- ССветлана20 июля 2025Спасибо огромное алине за проведенную экскурсию! Время пролетело просто незаметно.
- ММария12 июля 2025Замечательная, очень познавательная экскурсия! Алина - потрясающий рассказчик, интересно слушать.
Рекомендую однозначно!!!
- ТТатьяна21 июня 2025Я прожила в Подольске 15 лет. Но особой любви к этому городу не получилось. Но как все таки местный житель,
- ЕЕлизавета20 июня 2025Прекрасная экскурсия!
- ССветлана17 июня 2025Очень интересно составлен маршрут экскурсии, дает возможность посмотреть основные достопримечательности города и окрестностей. Алина - прекрасный экскурсовод с хорошей и грамотной речью, поставленным голосом и спокойным повествованием. Рекомендую и экскурсовода, и данный маршрут)
- ААлександра16 июня 2025Алина - замечательный экскурсовод! Прогулка нам очень понравилась, узнали много нового и посмотрели много интересного в Подольске. Хотелось бы вернуться
- ЕЕкатерина14 июня 2025Подольск не может похвастаться переизбытком достопримечательностей, но наш экскурсовод Алина так выстроила марщрут и так спланировала свой рассказ, что наше
- ООльга26 апреля 2025Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой.
- ЮЮлия30 марта 2025В тёплой и дружеской атмосфере мы провели время на авто- экскурсии с Алиной. 3,5 часа пролетели незаметно. Искренность Алины и
- ВВладислав9 января 2025Очень интересная, насыщенная экскурсия. Александр - замечательный рассказчик, владеющий огромными массивами информации по истории, архитектуре, слушать очень интересно. В конце
- ЛЛюдмила25 ноября 2024Рекомендую экскурсию! Очень понравилось!
- ВВладимир20 ноября 2024Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
- ГГеоргий1 ноября 2024Большое спасибо Алине за незабываемый день в Подольске! Прекрасная интересная экскурсия по всем знаковым местам города, с погружением в местную историю и культуру. Три с половиной часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена7 октября 2024Огромное спасибо, Алина!!
Это был прекрасный день!! С отличной погодой - несмотря на прогноз(!), с самыми интересными видами, до которых можно
- ООльга13 сентября 2024Все было замечательно!!!!
Большое спасибо))))) профессионально выполнена экскурсия, замечательно поставлена речь, приятный голос и вождение автомобиля на 10+👍🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🔥СПАСИБО
