Познавательные экскурсии на природе в Подольске

Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
На машине
3.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
8534 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка с гидом по центру Подольска
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в атмосферу старинного Подольска, исследуя его улицы и исторические здания. Увлекательные рассказы и неожиданные открытия ждут вас
Начало: Возле музея «Подолье»
«Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье» в городе сохранилась историческая застройка с планировкой 18-19 веков (историческое ядро сохранилось таким, каким его создавала Екатерина Великая)»
3 дек в 09:00
10 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Подольска с любовью
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Открыть для себя живописный подмосковный город на берегу реки Пахры
Начало: Возле ж/д вокзала
«Во время прогулки вы увидите живописные уголки и красивые храмы, окунётесь в атмосферу старины, а также узнаете о деятелях искусства — от Лермонтова до Чайковского — которые оставили след в истории города»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 августа 2025
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Дата посещения: 3 августа 2025
    Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего
    читать дальше

    города. Экскурсия называется "Прогулка с гидом по центру Подольска". Много нового и интересного мы узнали о своем городе. Александр прекрасный экскурсовод, способный донести информацию и заинтересовать каждого участника группы. Начитанный и эрудированный человек, который великолепно преподносит историю города через призму жизни его обитателей. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Всем рекомендуем!

  • И
    Ирина
    18 августа 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.
    
  • Т
    Тугушева
    15 августа 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!
  • И
    Ирина
    28 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    С удовольствием посетили экскурсию по Подольску- Дубровицам, которую провела Алина, прекрасный экскурсовод с богатыми знаниями и по истории города, и
    читать дальше

    по его достопримечательностям. А их стоит увидеть…..
    Размеры города немалые, поэтому передвигались на комфортной машине.
    Запланируйте эту экскурсию - и наверняка будете довольны!
    Спасибо Алине!!!

    
  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Провели замечательный день в компании Алины в Подольске. Оказалось там есть что посмотреть, и более того, часть мы посмотреть не
    читать дальше

    успели и надо будет вернуться)) Алина очень много знает, легко подает информацию (дети не заскучали и слушали внимательно). Благодарим за наш день! Переключились, отдохнули, приедем на экскурсию в другие города ещё!

    
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Спасибо огромное алине за проведенную экскурсию! Время пролетело просто незаметно.
  • М
    Мария
    12 июля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Замечательная, очень познавательная экскурсия! Алина - потрясающий рассказчик, интересно слушать.
    Рекомендую однозначно!!!
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Я прожила в Подольске 15 лет. Но особой любви к этому городу не получилось. Но как все таки местный житель,
    читать дальше

    что то, где то слышала и понимала, что у города все таки есть интересная история. Благодаря Алине, удалось взглянуть на известные вещи другими глазами. Алина, очень приятная в общении, эрудированная красивая девушка. Она рассказала нам много интересного не по теме экскурсии. А еще очень порадовала архивными фото. Рекомендую эту экскурсию и местным жителям и гостям этого города! Алина, огромное спасибо, Вам творческих успехов и благодарных туристов!

  • Е
    Елизавета
    20 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Прекрасная экскурсия!
  • С
    Светлана
    17 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Очень интересно составлен маршрут экскурсии, дает возможность посмотреть основные достопримечательности города и окрестностей. Алина - прекрасный экскурсовод с хорошей и грамотной речью, поставленным голосом и спокойным повествованием. Рекомендую и экскурсовода, и данный маршрут)
  • А
    Александра
    16 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Алина - замечательный экскурсовод! Прогулка нам очень понравилась, узнали много нового и посмотрели много интересного в Подольске. Хотелось бы вернуться
    читать дальше

    еще и уже со знанием дела побродить по этим местам:)
    Нам было очень комфортно ездить на авто Алины, сумели посетить многие достопримечательности города и церковь в Дубровицах, ради которой сюда и ехали:)
    Я была с дочкой 16 лет, она тоже осталась очень довольна!

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Подольск не может похвастаться переизбытком достопримечательностей, но наш экскурсовод Алина так выстроила марщрут и так спланировала свой рассказ, что наше
    читать дальше

    путешествие было очень милым и увлекательным. Прекрасная церковь в Дубровицах, исторические места в городе, местные герои и выдающиеся люди Подольска - все это сделало экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо Алина за чудесный день!

  • О
    Ольга
    26 апреля 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой.
    
  • Ю
    Юлия
    30 марта 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    В тёплой и дружеской атмосфере мы провели время на авто- экскурсии с Алиной. 3,5 часа пролетели незаметно. Искренность Алины и
    читать дальше

    её любовь к Подольску сделала экскурсию комфортной и незабываемой. Тщательно продуманный маршрут, отсутствие сухих фактов, интересный рассказ повергли нас в восторг и оставили неизгладимое впечатление. Мы прерасно провели время и надеемся, что с Алиной посетим и другие города Подмосковья. Спасибо огромное!

  • В
    Владислав
    9 января 2025
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Александр - замечательный рассказчик, владеющий огромными массивами информации по истории, архитектуре, слушать очень интересно. В конце
    читать дальше

    экскурсии Александр предложил дополнительно посетить усадьбу Остафьево, хотя сейчас она расположена уже не на территории Подольского района, а в Новой Москве. Усадьба очень красивая, и снова рассказ о её истории, и знаменитых людях, бывавших в усадьбе. Экскурсию - рекомендую!

  • Л
    Людмила
    25 ноября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Рекомендую экскурсию! Очень понравилось!
  • В
    Владимир
    20 ноября 2024
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
    читать дальше

    мы сделали заявку на экскурсию в Подольск на 19 ноября в 14.00. и в 21.30. Вопрос уже был решен!!! Экскурсия очень понравилась нам с супругой и нашим внукам. Большое спасибо нашему гиду Александру за пунктуальность, отзывчивость, профессионализм. Экскурсия получилась очень интересная как для нас так и для наших внуков. Большое спасибо!

  • Г
    Георгий
    1 ноября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Большое спасибо Алине за незабываемый день в Подольске! Прекрасная интересная экскурсия по всем знаковым местам города, с погружением в местную историю и культуру. Три с половиной часа пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    7 октября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Огромное спасибо, Алина!!
    Это был прекрасный день!! С отличной погодой - несмотря на прогноз(!), с самыми интересными видами, до которых можно
    читать дальше

    добраться!
    Нам повезло даже с парковкой во всех "труднодоступных" местах.
    Замечательная экскурсия - мы посмотрели за несколько часов столько, сколько не видят даже те, кто живет в Подольске!
    Огромное спасибо также за все рекомендации - по дополнительным посещениям в городе.
    И мы обязательно воспользуемся возможностью побывать на Ваших экскурсиях и в других городах!!

    
  • О
    Ольга
    13 сентября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Все было замечательно!!!!
    Большое спасибо))))) профессионально выполнена экскурсия, замечательно поставлена речь, приятный голос и вождение автомобиля на 10+👍🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🔥СПАСИБО

