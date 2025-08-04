читать дальше

что то, где то слышала и понимала, что у города все таки есть интересная история. Благодаря Алине, удалось взглянуть на известные вещи другими глазами. Алина, очень приятная в общении, эрудированная красивая девушка. Она рассказала нам много интересного не по теме экскурсии. А еще очень порадовала архивными фото. Рекомендую эту экскурсию и местным жителям и гостям этого города! Алина, огромное спасибо, Вам творческих успехов и благодарных туристов!