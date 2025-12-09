Заходите в нашу студию за новогодним настроением! Под руководством чуткого мастера ваши дети создадут красивый светильник с собственным дизайном, который добавит немного волшебства в интерьер их комнаты, и напишут письмо Деду Морозу.
Ощущение праздника, интересное творческое занятие и приятная атмосфера — вот что сделает этот день особенным.
Описание мастер-класса
Детали
- Малышам до 5 лет будет нужна помощь родителей — взрослые должны купить отдельный билет. Дети постарше могут участвовать в мастер-классе самостоятельно.
- Все материалы предоставляем. Светильник работает от батареек — их можно менять.
- Готовое изделие вы сразу заберёте домой.
- Мероприятие проведёт один из мастеров нашей команды.
в субботу в 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Февральской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Милена — ваша команда гидов в Подольске
С 2018 года я руковожу центром искусств, провожу мастер-классы-впечатления и экскурсии с интерактивной творческой частью в Подольске.
