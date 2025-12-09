Мои заказы

Новогодний мастер-класс для детей в Подольске

Сделать уютный светильник и написать главное письмо года
Заходите в нашу студию за новогодним настроением! Под руководством чуткого мастера ваши дети создадут красивый светильник с собственным дизайном, который добавит немного волшебства в интерьер их комнаты, и напишут письмо Деду Морозу.

Ощущение праздника, интересное творческое занятие и приятная атмосфера — вот что сделает этот день особенным.
Новогодний мастер-класс для детей в Подольске© Милена
Новогодний мастер-класс для детей в Подольске© Милена
Новогодний мастер-класс для детей в Подольске© Милена

Описание мастер-класса

Детали

  • Малышам до 5 лет будет нужна помощь родителей — взрослые должны купить отдельный билет. Дети постарше могут участвовать в мастер-классе самостоятельно.
  • Все материалы предоставляем. Светильник работает от батареек — их можно менять.
  • Готовое изделие вы сразу заберёте домой.
  • Мероприятие проведёт один из мастеров нашей команды.

в субботу в 14:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Февральской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милена
Милена — ваша команда гидов в Подольске
С 2018 года я руковожу центром искусств, провожу мастер-классы-впечатления и экскурсии с интерактивной творческой частью в Подольске. Я и моя команда преследуем цель по-настоящему удивить вас, перезагрузить, чтобы вы покинули нас
читать дальше

отдохнувшими, полными сил и, главное, ушли с полными руками! Ведь с вами, помимо интересной прогулки, останется картина, интерьерная иллюстрация, светильник или даже ваза. Вся моя команда — профессиональные художники, гиды и педагоги. С нами будет комфортно и интересно и вам, и вашему ребёнку.

Входит в следующие категории Подольска

Похожие экскурсии из Подольска

Детский арт-релакс в Подольске (8+)
1.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Детский арт-релакс в Подольске (8+)
Шьём и рисуем - всё за раз
Начало: На улице Февральской
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
2200 ₽ за человека
Детский мастер-класс с новогодней атмосферой
Конные прогулки
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Детский мастер-класс с новогодней атмосферой
Слепить дымковскую лошадку и ёлочное украшение (в Подольске)
Начало: На Февральской улице
Расписание: в субботу в 15:30
13 дек в 15:30
20 дек в 15:30
1990 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Подольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Подольске