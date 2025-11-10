Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
8801 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 ноября 2025Прекрасная экскурсия про город, который мы явно недооценивали) Узнали много интересных фактов, посмотрели на архитектурных свидетелей ушедших эпох, немного прогулялись, сделали много красивых фотографий.
Спасибо, Алина! Процветания вам и вашему делу!
- ЕЕлена9 ноября 2025Алина великолепный рассказчик, влюбленный в свое дело. Все прекрасно организовано, получили максимум информации и удовольствия. Название экскурсии оправданно!
- ААлексей3 ноября 2025Очень понравилась экскурсия.
Алина предоставила много интересной информации, в том числе фотографии, реконструкции посещаемых локаций.
Впечатлила усадьба Голициных и, конечно, храм на территории усадьбы.
Алина, спасибо за великолепную прогулку! Будем рады обратиться к Вам вновь для посещения других городов.
- ТТатьяна9 октября 2025Мы были на экскурсии в конце сентября и замечательно провели время несмотря на дождливую погоду. Информация подавалась интересно и увлекательно.
- ЮЮлия26 сентября 2025Все было чудесно. Очень интересно,мы увлекаемся историей и многое уже знали об этом месте,но гид смогла открыть новые страницы нам-молодец. Уже порекомендовали нашим друзьям и всем советуем.
- ИИрина18 августа 2025Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.
- ТТугушева15 августа 2025Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!
- ИИрина28 июля 2025С удовольствием посетили экскурсию по Подольску- Дубровицам, которую провела Алина, прекрасный экскурсовод с богатыми знаниями и по истории города, и
- ННаталья27 июля 2025Провели замечательный день в компании Алины в Подольске. Оказалось там есть что посмотреть, и более того, часть мы посмотреть не
- ССветлана20 июля 2025Спасибо огромное алине за проведенную экскурсию! Время пролетело просто незаметно.
- ММария12 июля 2025Замечательная, очень познавательная экскурсия! Алина - потрясающий рассказчик, интересно слушать.
Рекомендую однозначно!!!
- ТТатьяна21 июня 2025Я прожила в Подольске 15 лет. Но особой любви к этому городу не получилось. Но как все таки местный житель,
- ЕЕлизавета20 июня 2025Прекрасная экскурсия!
- ССветлана17 июня 2025Очень интересно составлен маршрут экскурсии, дает возможность посмотреть основные достопримечательности города и окрестностей. Алина - прекрасный экскурсовод с хорошей и грамотной речью, поставленным голосом и спокойным повествованием. Рекомендую и экскурсовода, и данный маршрут)
- ААлександра16 июня 2025Алина - замечательный экскурсовод! Прогулка нам очень понравилась, узнали много нового и посмотрели много интересного в Подольске. Хотелось бы вернуться
- ЕЕкатерина14 июня 2025Подольск не может похвастаться переизбытком достопримечательностей, но наш экскурсовод Алина так выстроила марщрут и так спланировала свой рассказ, что наше
- ООльга26 апреля 2025Спасибо Алине за экскурсию. Искала гида с автомобилем и нашла! Алина встретила нас у санатория и вернула обратно. Повезло и с погодой.
- ЮЮлия30 марта 2025В тёплой и дружеской атмосфере мы провели время на авто- экскурсии с Алиной. 3,5 часа пролетели незаметно. Искренность Алины и
- ЛЛюдмила25 ноября 2024Рекомендую экскурсию! Очень понравилось!
- ГГеоргий1 ноября 2024Большое спасибо Алине за незабываемый день в Подольске! Прекрасная интересная экскурсия по всем знаковым местам города, с погружением в местную историю и культуру. Три с половиной часа пролетели незаметно.
