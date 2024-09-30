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она с большой любовью относится к своей малой родине. Были компанией из 4-х взрослых. Очень пожалели, что наши дети-подростки не смогли к нам присоединиться. После экскурсии посетили концерт пианиста Константина Алексеева, исполнившего произведения композиторов-романтиков в культурно-просветительском центре, находящемся на территории усадьбы. Концерт нам также очень понравился! Провели в этом удивительном месте замечательный день!