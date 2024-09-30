Экскурсии выходного дня в Подольске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Подольске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Пешая
67 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения
Исследуйте храм Знамения Пресвятой Богородицы и усадьбу Дубровицы. Узнайте о загадках храма и судьбе усадьбы, наслаждаясь живописными видами и архитектурой
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
6 окт в 16:00
11 окт в 17:00
650 за человека
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
На машине
19 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Подольска на индивидуальной экскурсии, где вас ждут исторические места и необычные истории
6 окт в 04:00
7 окт в 04:00
7 467 за всё до 3 чел.
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Узнать любопытные факты о городе, увидеть интересные места и спасти горожан от свирепого змея
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 сентября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Добрый день! Экскурсовод Елена провела экскурсию интересно, все прошло хорошо, пришла заранее, только связь держали с организатором, проще писать на почту номер телефона экскурсовода Но это Мое мнение
  • И
    Ирина
    23 сентября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Очень красивое место! Храм удивительный. Экскурсовод - очень милая женщина, местная жительница. Её рассказ был интересным и познавательным. Чувствуется, что
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    она с большой любовью относится к своей малой родине. Были компанией из 4-х взрослых. Очень пожалели, что наши дети-подростки не смогли к нам присоединиться. После экскурсии посетили концерт пианиста Константина Алексеева, исполнившего произведения композиторов-романтиков в культурно-просветительском центре, находящемся на территории усадьбы. Концерт нам также очень понравился! Провели в этом удивительном месте замечательный день!

    Очень красивое место! Храм удивительный. Экскурсовод - очень милая женщина, местная жительница. Её рассказ был интереснымОчень красивое место! Храм удивительный. Экскурсовод - очень милая женщина, местная жительница. Её рассказ был интереснымОчень красивое место! Храм удивительный. Экскурсовод - очень милая женщина, местная жительница. Её рассказ был интереснымОчень красивое место! Храм удивительный. Экскурсовод - очень милая женщина, местная жительница. Её рассказ был интереснымОчень красивое место! Храм удивительный. Экскурсовод - очень милая женщина, местная жительница. Её рассказ был интересным
  • О
    Ольга
    13 сентября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Все было замечательно!!!! Большое спасибо))))) профессионально выполнена экскурсия, замечательно поставлена речь, приятный голос и вождение автомобиля на 10+👍🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🔥СПАСИБО
  • Ю
    Юлия
    9 сентября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    В рекламе было указано, что это индивидуальная экскурсия от 1 до 10 человек. Нас было 4 человека и мы были
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    уверены, что будем одни. А по факту оказалось, что была сборная группа и ещё у нам добавились 2 пары. Т. е. экскурсия не индивидуальная, а сборная группа. Это разные вещи.

  • л
    лариса
    2 сентября 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Экскурсия была продумана и хорошо организована. Было много интересных фактов и хорошо преподнёс материал экскурсовод. Нам очень понравилось!
    Экскурсия была продумана и хорошо организована. Было много интересных фактов и хорошо преподнёс материал экскурсовод. Нам очень понравилось!Экскурсия была продумана и хорошо организована. Было много интересных фактов и хорошо преподнёс материал экскурсовод. Нам очень понравилось!Экскурсия была продумана и хорошо организована. Было много интересных фактов и хорошо преподнёс материал экскурсовод. Нам очень понравилось!Экскурсия была продумана и хорошо организована. Было много интересных фактов и хорошо преподнёс материал экскурсовод. Нам очень понравилось!
  • Н
    Надежда
    30 августа 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Очень понравилось экскурсия с Алиной, даже не смотря на длительность больше трёх часов, на одном дыхании. Где нужно сделали остановку,
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    но где нас не подгоняли - смотрели столько сколько нужно. Ехали за Церковью Знамения, а оказалось - что Подольск многогранен и интересен. Особое спасибо, за то, что включили в маршрут - советскую архитектуру, пусть и небольшой райончик.

    Очень понравилось экскурсия с Алиной, даже не смотря на длительность больше трёх часов, на одном дыханииОчень понравилось экскурсия с Алиной, даже не смотря на длительность больше трёх часов, на одном дыханииОчень понравилось экскурсия с Алиной, даже не смотря на длительность больше трёх часов, на одном дыхании

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «На выходные»

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  1. Самое главное
  2. Усадьба Дубровицы
  3. Храм Знамения Пресвятой Богородицы
  4. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Подольску в октябре 2024
Сейчас в Подольске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 7 467. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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