Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Подольска

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Подольске, цены от 1980 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Детский арт-релакс в Подольске (8+)
1.5 часа
-
10%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Детский арт-релакс в Подольске (8+)
Шьём и рисуем - всё за раз
Начало: На улице Февральской
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
1980 ₽2200 ₽ за человека
Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
2.5 часа
-
10%
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
В весёлой и доброй атмосфере сотворить картину, даже если вы никогда не рисовали раньше
Начало: В центре Подольска
6 дек в 18:30
13 дек в 18:30
2241 ₽2490 ₽ за человека
Новогодний мастер-класс для детей в Подольске
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Новогодний мастер-класс для детей в Подольске
Сделать уютный светильник и написать главное письмо года
Начало: На Февральской улице
Расписание: в субботу в 14:00
6 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1990 ₽ за человека
Детский мастер-класс с новогодней атмосферой
Конные прогулки
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Детский мастер-класс с новогодней атмосферой
Слепить дымковскую лошадку и ёлочное украшение (в Подольске)
Начало: На Февральской улице
Расписание: в субботу в 15:30
6 дек в 15:30
13 дек в 15:30
1990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    15 ноября 2025
    Детский арт-релакс в Подольске (8+)
    Милена! Спасибо за отличную работу! Мой ребёнок доволен, просит прийти ещё раз.
    Милена! Спасибо за отличную работу! Мой ребёнок доволен, просит прийти ещё раз
  • Ф
    Фатима
    13 октября 2025
    Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
    Спасибо большое, всё понравилось 😊
    Спасибо большое, всё понравилось 😊
  • М
    Марина
    12 октября 2025
    Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
    Решила разнообразить свою жизнь и посетить что-то новое для себя-мастер класс по рисованию. Хочу отметить удобное расположение студии (центр города).
    читать дальше

    Внимательный и профессиональный художник Кристина всё очень подробно объясняла, что? даже, у меня, человека, который не умеет рисовать получилась отличная картина, которая идеально вписалась в интерьер моей гостиной. Рекомендую к посещению студию! Спасибо за самые лучшие впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Подольске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Детский арт-релакс в Подольске (8+)
  2. Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
  3. Новогодний мастер-класс для детей в Подольске
  4. Детский мастер-класс с новогодней атмосферой
Какие места ещё посмотреть в Подольске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Музей-заповедник «Подолье»
  2. Самое главное
  3. Храм Знамения Пресвятой Богородицы
  4. Троицкий собор
  5. Усадьба Дубровицы
Сколько стоит экскурсия по Подольску в декабре 2025
Сейчас в Подольске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 1980 до 2241 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Подольске на 2025 год по теме «Мастер-классы», 3 ⭐ отзыва, цены от 1980₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль