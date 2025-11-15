-
Детский арт-релакс в Подольске (8+)
Шьём и рисуем - всё за раз
Начало: На улице Февральской
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
1980 ₽
2200 ₽ за человека
Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
В весёлой и доброй атмосфере сотворить картину, даже если вы никогда не рисовали раньше
Начало: В центре Подольска
6 дек в 18:30
13 дек в 18:30
2241 ₽
2490 ₽ за человека
Новогодний мастер-класс для детей в Подольске
Сделать уютный светильник и написать главное письмо года
Начало: На Февральской улице
Расписание: в субботу в 14:00
6 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1990 ₽ за человека
Детский мастер-класс с новогодней атмосферой
Слепить дымковскую лошадку и ёлочное украшение (в Подольске)
Начало: На Февральской улице
Расписание: в субботу в 15:30
6 дек в 15:30
13 дек в 15:30
1990 ₽ за человека
- ВВалерий15 ноября 2025Милена! Спасибо за отличную работу! Мой ребёнок доволен, просит прийти ещё раз.
- ФФатима13 октября 2025Спасибо большое, всё понравилось 😊
- ММарина12 октября 2025Решила разнообразить свою жизнь и посетить что-то новое для себя-мастер класс по рисованию. Хочу отметить удобное расположение студии (центр города).
