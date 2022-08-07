Рассматривая живые здания, фотографии и иногда включая воображение, мы попробуем воссоздать эпоху 18-19 веков на улицах Подольска. Вы услышите удивительные и порой неожиданные рассказы о местных проектах и известных личностях. А также представите, как была устроена жизнь города, сосредоточенная вдоль тракта на Москву, чем зарабатывали простые люди и как отдыхали.

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Описание

Что вас ожидает

Дома и тайны купеческого Подольска

Вы увидите многие дома со двора, куда, возможно, никогда не заходили и даже не подозревали, что у красивых старинных фасадов есть продолжение и, порой, самое неожиданное. Я раскрою, какой особняк и почему могли построить по проекту самого Федора Шехтеля. Помогу отыскать место, где располагалась настоящая обсерватория. Также вы узнаете, где располагался деревянный дом возлюбленной Валерия Брюсова и услышите историю трагической любви, шокировавшую всю Москву.

Мы взглянем на главную площадь и прилегающие окрестности с помощью фотографий 100-летней давности. Раньше на месте главных городских часов стоял дом Копьева, на месте памятника Ленина — Заставный дом. А здание медицинского колледжа — это вообще типовой проект… чего? Узнаете при встрече. Как и о проекте «подольского замка». Кроме того, в программе история дома Вальтера Диксона, директора завода «Зингер», тайна лицея № 1, своды Монье и где их отыскать в Подольске.

Учеба, работа и досуг

Как жили обычные люди в Старом Подольске? Мы поговорим о том, чем, кроме добычи белого камня, промышляли жители города. Отыщем знаменитые подольские трактиры и обсудим, каковы были правила пития, похмеления и варения хмельных напитков. Также вы узнаете о будочниках, их назначении и особенностях этой должности. Выясните, кто такие «ваньки» и чем отличались «голубчики» от «лихих», а «половые» — от ресторанных официантов. Кроме того, я покажу, как выглядели учебные заведения Старого Подольска, расскажу, кто и когда изобрел привычную нам школьную парту и как выглядели дореволюционные дневники школьников (кстати, мы ими пользуемся по сей день).

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.