Подольск купеческий и непарадный

Взглянуть на изнанку старинных фасадов и открыть любопытные детали из дореволюционной жизни города

Рассматривая живые здания, фотографии и иногда включая воображение, мы попробуем воссоздать эпоху 18-19 веков на улицах Подольска. Вы услышите удивительные и порой неожиданные рассказы о местных проектах и известных личностях.

А также представите, как была устроена жизнь города, сосредоточенная вдоль тракта на Москву, чем зарабатывали простые люди и как отдыхали.
Подольск купеческий и непарадный
Подольск купеческий и непарадный
Подольск купеческий и непарадный
Подольск купеческий и непарадный
Подольск купеческий и непарадный
Подольск купеческий и непарадный
Подольск купеческий и непарадный
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Описание

Что вас ожидает

Дома и тайны купеческого Подольска

Вы увидите многие дома со двора, куда, возможно, никогда не заходили и даже не подозревали, что у красивых старинных фасадов есть продолжение и, порой, самое неожиданное. Я раскрою, какой особняк и почему могли построить по проекту самого Федора Шехтеля. Помогу отыскать место, где располагалась настоящая обсерватория. Также вы узнаете, где располагался деревянный дом возлюбленной Валерия Брюсова и услышите историю трагической любви, шокировавшую всю Москву.

Мы взглянем на главную площадь и прилегающие окрестности с помощью фотографий 100-летней давности. Раньше на месте главных городских часов стоял дом Копьева, на месте памятника Ленина — Заставный дом. А здание медицинского колледжа — это вообще типовой проект… чего? Узнаете при встрече. Как и о проекте «подольского замка». Кроме того, в программе история дома Вальтера Диксона, директора завода «Зингер», тайна лицея № 1, своды Монье и где их отыскать в Подольске.

Учеба, работа и досуг

Как жили обычные люди в Старом Подольске? Мы поговорим о том, чем, кроме добычи белого камня, промышляли жители города. Отыщем знаменитые подольские трактиры и обсудим, каковы были правила пития, похмеления и варения хмельных напитков. Также вы узнаете о будочниках, их назначении и особенностях этой должности. Выясните, кто такие «ваньки» и чем отличались «голубчики» от «лихих», а «половые» — от ресторанных официантов. Кроме того, я покажу, как выглядели учебные заведения Старого Подольска, расскажу, кто и когда изобрел привычную нам школьную парту и как выглядели дореволюционные дневники школьников (кстати, мы ими пользуемся по сей день).

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка ИМ.В. Талалихина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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