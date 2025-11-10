М Мария Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Прекрасная экскурсия про город, который мы явно недооценивали) Узнали много интересных фактов, посмотрели на архитектурных свидетелей ушедших эпох, немного прогулялись, сделали много красивых фотографий.

Спасибо, Алина! Процветания вам и вашему делу!

Е Елена Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Алина великолепный рассказчик, влюбленный в свое дело. Все прекрасно организовано, получили максимум информации и удовольствия. Название экскурсии оправданно!

А Алексей Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Очень понравилась экскурсия.

Алина предоставила много интересной информации, в том числе фотографии, реконструкции посещаемых локаций.

Впечатлила усадьба Голициных и, конечно, храм на территории усадьбы.

Алина, спасибо за великолепную прогулку! Будем рады обратиться к Вам вновь для посещения других городов.

Г Галина Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына Все было просто чудесно! ❤️

Л Линдт Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына Экскурсия в Дубровицы нам очень понравилась, очень душевный экскурсовод Марина, рассказывала с теплотой и любовью к своему городу. В ходе экскурсии посетители Храм, осмотрели здания снаружи, прогулялись по парку. Осталось очень теплое, приятное воспоминание. Огромное спасибо Марине!

Н НАДЕЖДА Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына ПРЕКРАСНЫЙ ГРАМОТНЫЙ ЭКСКУРСОВОД ИВАН КАНДАКОВ. КРАСИВАЯ УСАДЬБА И ПОТРЯСАЮЩЕЙ КРАСОТЫ ХРАМ ЗНАМЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ОООЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО ПОСЕТИЛИ ДУБРОВИЦЫ. ПРИЕДЕМ ЕЩЕ

Т Татьяна Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям читать дальше Алина учла все наши пожелания и скорректировала маршрут. После экскурсии прислала ссылки на дополнительный материал по Подольску.

Большое спасибо, от души рекомендую. Мы были на экскурсии в конце сентября и замечательно провели время несмотря на дождливую погоду. Информация подавалась интересно и увлекательно.

N N.sokova1950 Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына Отличная экскурсия. Много узнали интересного. Большое спасибо экскурсоводу Марине.

Ю Юлия Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Все было чудесно. Очень интересно,мы увлекаемся историей и многое уже знали об этом месте,но гид смогла открыть новые страницы нам-молодец. Уже порекомендовали нашим друзьям и всем советуем.

О Оксана Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина -человек, знающий историю., очень интересно рассказывала. Отвечала на любой вопрос. Мы получили удовольствие! Всем рекомендуем!

И Ирина Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.

М Мария Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына читать дальше красоты и архитектуры! Радует, что лепнину и скульптуры восстанавливают на фасаде! Жаль, что недоступен для посещений сам усадебный дом, НИИ животноводства, пожалуй, нужно переехать в стандартные офисы Москвы, а памятник архитектурного наследия сделать доступным для народа. Дворянские интерьеры можно пополнить из любых музеев. Рекомендую экскурсию! С гидом Иваном Кандаковым экскурсия по усадьбе Дубровицы прошла на одном дыхании! Все очень интересно и красиво! Хам удивительной необычной

Т Тугушева Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!

А Алевтина Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына Усадьба красивая, ухоженная территория, потрясающий храм и вкусное кафе.

Экскурсия полезная, но очень скучная. Это из той серии, когда экскурсовод много знает, но рассказывает неинтересно и монотонно. Дети скучали, взрослые послушали, но не увлеченно.

Т Татьяна Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына читать дальше и можем с уверенностью сказать, что Иван прекрасный экскурсовод, досконально знает о чём говорит, интересно преподносит информацию, отвечает на дополнительные вопросы, понимает чем заинтересовать слушателей! Кроме усадьбы Иван рассказал нам об удивительной церкви рождества, которая была построена рядом с усадьбой владельцами в 1690х годах. Эта церковь заслуживает и просто на нее посмотреть, а уж если прослушать информативный рассказ, то запоминается навсегда. Всем рекомендую эту экскурсию. Организация тоже на хорошем уровне, мы записывались на 14:00, но экскурсовод не успевал в это время провести экскурсию, предложил перенести на вечер, мы договорились и получили ещё прекрасные виды усадьбы и церкви на фоне закатного неба. Мы получили прекрасную экскурсию по усадьбе Дубровицы от Ивана Кандакова! Мы не первый раз на экскурсии, есть с чем сравнить