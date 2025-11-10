Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
8801 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
Начало: Усадебный дом 55.441336, 37.494474
Расписание: Время согласовывается с заказчиком индивидуально
Завтра в 09:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 ноября 2025Прекрасная экскурсия про город, который мы явно недооценивали) Узнали много интересных фактов, посмотрели на архитектурных свидетелей ушедших эпох, немного прогулялись, сделали много красивых фотографий.
Спасибо, Алина! Процветания вам и вашему делу!
- ЕЕлена9 ноября 2025Алина великолепный рассказчик, влюбленный в свое дело. Все прекрасно организовано, получили максимум информации и удовольствия. Название экскурсии оправданно!
- ААлексей3 ноября 2025Очень понравилась экскурсия.
Алина предоставила много интересной информации, в том числе фотографии, реконструкции посещаемых локаций.
Впечатлила усадьба Голициных и, конечно, храм на территории усадьбы.
Алина, спасибо за великолепную прогулку! Будем рады обратиться к Вам вновь для посещения других городов.
- ГГалина22 октября 2025Все было просто чудесно! ❤️
- ЛЛиндт17 октября 2025Экскурсия в Дубровицы нам очень понравилась, очень душевный экскурсовод Марина, рассказывала с теплотой и любовью к своему городу. В ходе экскурсии посетители Храм, осмотрели здания снаружи, прогулялись по парку. Осталось очень теплое, приятное воспоминание. Огромное спасибо Марине!
- ННАДЕЖДА12 октября 2025ПРЕКРАСНЫЙ ГРАМОТНЫЙ ЭКСКУРСОВОД ИВАН КАНДАКОВ. КРАСИВАЯ УСАДЬБА И ПОТРЯСАЮЩЕЙ КРАСОТЫ ХРАМ ЗНАМЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ОООЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО ПОСЕТИЛИ ДУБРОВИЦЫ. ПРИЕДЕМ ЕЩЕ
- ТТатьяна9 октября 2025Мы были на экскурсии в конце сентября и замечательно провели время несмотря на дождливую погоду. Информация подавалась интересно и увлекательно.
- NN.sokova19505 октября 2025Отличная экскурсия. Много узнали интересного. Большое спасибо экскурсоводу Марине.
- ЮЮлия26 сентября 2025Все было чудесно. Очень интересно,мы увлекаемся историей и многое уже знали об этом месте,но гид смогла открыть новые страницы нам-молодец. Уже порекомендовали нашим друзьям и всем советуем.
- ООксана17 сентября 2025Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина -человек, знающий историю., очень интересно рассказывала. Отвечала на любой вопрос. Мы получили удовольствие! Всем рекомендуем!
- ИИрина18 августа 2025Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.
- ММария17 августа 2025С гидом Иваном Кандаковым экскурсия по усадьбе Дубровицы прошла на одном дыхании! Все очень интересно и красиво! Хам удивительной необычной
- ТТугушева15 августа 2025Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!
- ААлевтина15 августа 2025Усадьба красивая, ухоженная территория, потрясающий храм и вкусное кафе.
Экскурсия полезная, но очень скучная. Это из той серии, когда экскурсовод много знает, но рассказывает неинтересно и монотонно. Дети скучали, взрослые послушали, но не увлеченно.
- ТТатьяна12 августа 2025Мы получили прекрасную экскурсию по усадьбе Дубровицы от Ивана Кандакова! Мы не первый раз на экскурсии, есть с чем сравнить
- ЕЕлена10 августа 2025Место,конечно, великолепное, храм потрясающий, я такой красоты не ожидала увидеть. Не повезло с погодой, все время лил дождь, очень хотелось
