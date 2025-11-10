Мои заказы

Усадьба Дубровицы – экскурсии в Подольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Дубровицы» в Подольске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
На машине
3.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
Сегодня в 19:00
Завтра в 04:00
8801 ₽ за всё до 3 чел.
Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
Начало: Усадебный дом 55.441336, 37.494474
Расписание: Время согласовывается с заказчиком индивидуально
Завтра в 09:00
650 ₽ за человека
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 ноября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Прекрасная экскурсия про город, который мы явно недооценивали) Узнали много интересных фактов, посмотрели на архитектурных свидетелей ушедших эпох, немного прогулялись, сделали много красивых фотографий.
    Спасибо, Алина! Процветания вам и вашему делу!
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Алина великолепный рассказчик, влюбленный в свое дело. Все прекрасно организовано, получили максимум информации и удовольствия. Название экскурсии оправданно!
  • А
    Алексей
    3 ноября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Очень понравилась экскурсия.
    Алина предоставила много интересной информации, в том числе фотографии, реконструкции посещаемых локаций.
    Впечатлила усадьба Голициных и, конечно, храм на территории усадьбы.
    Алина, спасибо за великолепную прогулку! Будем рады обратиться к Вам вновь для посещения других городов.
  • Г
    Галина
    22 октября 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    Все было просто чудесно! ❤️
  • Л
    Линдт
    17 октября 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    Экскурсия в Дубровицы нам очень понравилась, очень душевный экскурсовод Марина, рассказывала с теплотой и любовью к своему городу. В ходе экскурсии посетители Храм, осмотрели здания снаружи, прогулялись по парку. Осталось очень теплое, приятное воспоминание. Огромное спасибо Марине!
  • Н
    НАДЕЖДА
    12 октября 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    ПРЕКРАСНЫЙ ГРАМОТНЫЙ ЭКСКУРСОВОД ИВАН КАНДАКОВ. КРАСИВАЯ УСАДЬБА И ПОТРЯСАЮЩЕЙ КРАСОТЫ ХРАМ ЗНАМЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ОООЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО ПОСЕТИЛИ ДУБРОВИЦЫ. ПРИЕДЕМ ЕЩЕ
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Мы были на экскурсии в конце сентября и замечательно провели время несмотря на дождливую погоду. Информация подавалась интересно и увлекательно.
    читать дальше

    Алина учла все наши пожелания и скорректировала маршрут. После экскурсии прислала ссылки на дополнительный материал по Подольску.
    Большое спасибо, от души рекомендую.

  • N
    N.sokova1950
    5 октября 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    Отличная экскурсия. Много узнали интересного. Большое спасибо экскурсоводу Марине.
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Все было чудесно. Очень интересно,мы увлекаемся историей и многое уже знали об этом месте,но гид смогла открыть новые страницы нам-молодец. Уже порекомендовали нашим друзьям и всем советуем.
  • О
    Оксана
    17 сентября 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина -человек, знающий историю., очень интересно рассказывала. Отвечала на любой вопрос. Мы получили удовольствие! Всем рекомендуем!
  • И
    Ирина
    18 августа 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо.
    Экскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. СпасибоЭкскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. СпасибоЭкскурсия очень понравилась, Алина очень эрудированная девушка. Спасибо
  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    С гидом Иваном Кандаковым экскурсия по усадьбе Дубровицы прошла на одном дыхании! Все очень интересно и красиво! Хам удивительной необычной
    читать дальше

    красоты и архитектуры! Радует, что лепнину и скульптуры восстанавливают на фасаде! Жаль, что недоступен для посещений сам усадебный дом, НИИ животноводства, пожалуй, нужно переехать в стандартные офисы Москвы, а памятник архитектурного наследия сделать доступным для народа. Дворянские интерьеры можно пополнить из любых музеев. Рекомендую экскурсию!

  • Т
    Тугушева
    15 августа 2025
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Мы, туристы из Санкт-Петербурга, от всей души благодарны нашему гиду по Подольску и окрестностям Алине за прекрасный тур! Алина - грамотный, знающий специалист. Она прекрасно скомпоновала маршрут и сделала его познавательным и легким в восприятии! Рекомендуем Алину, как великолепного профессионала!
  • А
    Алевтина
    15 августа 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    Усадьба красивая, ухоженная территория, потрясающий храм и вкусное кафе.
    Экскурсия полезная, но очень скучная. Это из той серии, когда экскурсовод много знает, но рассказывает неинтересно и монотонно. Дети скучали, взрослые послушали, но не увлеченно.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    Мы получили прекрасную экскурсию по усадьбе Дубровицы от Ивана Кандакова! Мы не первый раз на экскурсии, есть с чем сравнить
    читать дальше

    и можем с уверенностью сказать, что Иван прекрасный экскурсовод, досконально знает о чём говорит, интересно преподносит информацию, отвечает на дополнительные вопросы, понимает чем заинтересовать слушателей! Кроме усадьбы Иван рассказал нам об удивительной церкви рождества, которая была построена рядом с усадьбой владельцами в 1690х годах. Эта церковь заслуживает и просто на нее посмотреть, а уж если прослушать информативный рассказ, то запоминается навсегда. Всем рекомендую эту экскурсию. Организация тоже на хорошем уровне, мы записывались на 14:00, но экскурсовод не успевал в это время провести экскурсию, предложил перенести на вечер, мы договорились и получили ещё прекрасные виды усадьбы и церкви на фоне закатного неба.

  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
    Место,конечно, великолепное, храм потрясающий, я такой красоты не ожидала увидеть. Не повезло с погодой, все время лил дождь, очень хотелось
    читать дальше

    погулять по парку, не получилось из-за погоды. Снимаю звезду за то, что увидеть усадьбу невозможно. Фактически только обошли вокруг и только. Я думаю и заявлять не стоит, о посещении усадьбы. А так впечатление хорошее. Спасибо за информацию нашему гиду Ивану.

