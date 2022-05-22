Программа экскурсии

Историческая застройка Подольска XVIII–XIX веков

Начнём с истоков города. Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье», в городе сохранилась историческая застройка с планировкой XVIII–XIX веков (историческое ядро таким, каким его создавала Екатерина Великая). Мы увидим сохранившиеся дома, принадлежавшие семьям купцов, оказавших значительный вклад в развитие Подольска. Например, дом Толкушевых под номером 138 на современном проспекте Ленина – это бывшая Большая Серпуховская улица. К началу 1914 года на берегу Пахры рядом с банями Толкушев возвёл большое красивое здание, в котором открыл кинотеатр «Художественный». Вдоль него, по благоустроенной набережной мы отправимся дальше.

Городской парк культуры

Вполне современный Городской парк культуры и отдыха им. В. Талалихина, оказывается был заложен ещё до революции. Я расскажу по чьему указанию здесь, около Воскресной церкви, в лесу, в 1860 году были разбиты первые парковые аллеи. Поведаю интересную историю про дачу одного из состоятельных подольчан, располагавшуюся когда-то здесь же. А также объясню – почему в парке был установлен памятник М. Ю. Лермонтову.

Церковь Воскресения Словущего

Далее мы посетим территорию храма Воскресения Словущего – церковь известна с XVI века, когда село Подол на реке Пахре принадлежало Московскому Свято-Данилову монастырю. Польско-литовское разорение, не пощадившее большинство деревянных храмов Московской земли, не тронуло монастырскую деревянную клетскую церковь с колокольней на реке Пахре. По некоторым свидетельствам, в начале 1730‑х годов она сгорела, и, на этом же месте решили возвести каменный храм с тёплым приделом святителя Николая Чудотворца. Это одно из самых старых сохранившихся сооружений города.

Годы Великой Отечественной войны

Поводом вспомнить годы Великой Отечественной войны станет здание 1931-1933 годов, в котором сейчас располагается Институт сервисных технологий. В конце 1930-х, в связи со всеобщей милитаризацией, в здании организовали Подольское пехотное училище. Именно они – те самые знаменитые подольские курсанты – осенью 1941-го сыграли ключевую роль в обороне Москвы, задержав на несколько дней наступавших немцев.

Ансамбль бывших присутственных мест

Далее идём в сторону Советской площади. Прежде она зазывалась «Думная». Ансамбль бывших присутственных мест – единственное, что сохранилось в Подольске от эпохи императора Николая I. Первоначально здесь располагались деревянные здания. В 20-х годах XIX века в соответствии с Именным повелением императора Александра I на их месте был создан новый каменный архитектурный ансамбль. Мы увидим здание, которое на плане города за 1849 год обозначено как «тюремный замок». Пишут, что на заднем дворе сохранились остатки ограждения тюремной церкви – попробуем вместе их найти.

Собор Святой Живоначальной Троицы и Отечественная война 1812 года

В начале сентября 1812 года французы зашли в город Подольск, которому ещё не исполнилось и тридцати одного года. Они заняли его, пожгли дома на правой стороне реки и уничтожили «плавучий» мост. Но Подольск стал и рубежом, с которого позднее, по сути, начался разгром французской армии. В 1819-1832 годы в честь победы русского оружия здесь был сооружён главный храм Подольска – собор Святой Живоначальной Троицы. Поговорим немного и об Отечественной войне 1812 года, и о святыне.

Завершение экскурсии на Стрелке

Небольшой сюрприз и далее мы завершим нашу прогулку на бывшей Стрелке. После установки памятника В. И. Ленину 29 октября 1958 года, площадь стала называться его именем. До революции здесь находилась администрация для регистрации движения и сбора дорожных налогов. Место до сих пор остаётся ключевым на планах маршрутов автобусов. Отсюда можно отправиться как к любой следующей достопримечательности земли подольской, так прямым рейсом в Москву или на ж. д. станцию.

Позвольте, друзья, мне восхитить вас, позвольте удивить и раскрыть для вас богатство истории Подольска!