Старинное село Подол и его богатейшая история

Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность как основа

Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность как основа экономики — всё это сыграло с достопримечательностями Подольска злую шутку.

К городу стали относиться как к современному мегаполису, вокруг которого будто бы ничего интересного нет.

Я спешу исправить эту несправедливость!
Старинное село Подол и его богатейшая история
Старинное село Подол и его богатейшая история
Старинное село Подол и его богатейшая история
Старинное село Подол и его богатейшая история
Старинное село Подол и его богатейшая история
Старинное село Подол и его богатейшая история
Старинное село Подол и его богатейшая история

Что вас ожидает 🤩

  • Село Подол возникло на пересечении старинного тракта
  • Соединившего Москву с западными и южными княжествами Руси. Благодаря своему расположению на берегу реки Пахры
  • В те времена более полноводной
  • Чем ныне
  • И использовавшейся в качестве транспортного пути
  • Село быстро росло: к 1781 году
  • Ко времени преобразования в город
  • В Подоле насчитывалось уже 106 домов. Село стало местом отдыха ямщиков
  • Здесь появились постоялые дворы и конюшни. Через какие только исторические события не прошёл этот населённый пункт
  • Пока не достиг размеров современного индустриального города: реформы Екатерины II
  • Отечественная война 1812 года
  • В 1866 году Иерусалимская икона Божией Матери спасла город от холеры
  • Строительство
  • Вначале
  • Шоссированных дорог
  • А прокладка Московско-Курской железной дороги. Всё это каждый раз серьёзно меняло как сам город
  • Так и жизнь в нём. А какими гостями не может только похвастаться Подольск: Н. В. Гоголь
  • Л. Н. Толстой
  • П. И. Чайковский
  • В. Я. Брюсов
  • М. А. Булгаков… В Подольске несколько лет прожила семья Ульяновых. Обо всём этом и многом другом вы сможете узнать во время экскурсии по старому Подольску

Программа экскурсии

Историческая застройка Подольска XVIII–XIX веков

Начнём с истоков города. Благодаря созданию музея-заповедника «Подолье», в городе сохранилась историческая застройка с планировкой XVIII–XIX веков (историческое ядро таким, каким его создавала Екатерина Великая). Мы увидим сохранившиеся дома, принадлежавшие семьям купцов, оказавших значительный вклад в развитие Подольска. Например, дом Толкушевых под номером 138 на современном проспекте Ленина – это бывшая Большая Серпуховская улица. К началу 1914 года на берегу Пахры рядом с банями Толкушев возвёл большое красивое здание, в котором открыл кинотеатр «Художественный». Вдоль него, по благоустроенной набережной мы отправимся дальше.

Городской парк культуры

Вполне современный Городской парк культуры и отдыха им. В. Талалихина, оказывается был заложен ещё до революции. Я расскажу по чьему указанию здесь, около Воскресной церкви, в лесу, в 1860 году были разбиты первые парковые аллеи. Поведаю интересную историю про дачу одного из состоятельных подольчан, располагавшуюся когда-то здесь же. А также объясню – почему в парке был установлен памятник М. Ю. Лермонтову.

Церковь Воскресения Словущего

Далее мы посетим территорию храма Воскресения Словущего – церковь известна с XVI века, когда село Подол на реке Пахре принадлежало Московскому Свято-Данилову монастырю. Польско-литовское разорение, не пощадившее большинство деревянных храмов Московской земли, не тронуло монастырскую деревянную клетскую церковь с колокольней на реке Пахре. По некоторым свидетельствам, в начале 1730‑х годов она сгорела, и, на этом же месте решили возвести каменный храм с тёплым приделом святителя Николая Чудотворца. Это одно из самых старых сохранившихся сооружений города.

Годы Великой Отечественной войны

Поводом вспомнить годы Великой Отечественной войны станет здание 1931-1933 годов, в котором сейчас располагается Институт сервисных технологий. В конце 1930-х, в связи со всеобщей милитаризацией, в здании организовали Подольское пехотное училище. Именно они – те самые знаменитые подольские курсанты – осенью 1941-го сыграли ключевую роль в обороне Москвы, задержав на несколько дней наступавших немцев.

Ансамбль бывших присутственных мест

Далее идём в сторону Советской площади. Прежде она зазывалась «Думная». Ансамбль бывших присутственных мест – единственное, что сохранилось в Подольске от эпохи императора Николая I. Первоначально здесь располагались деревянные здания. В 20-х годах XIX века в соответствии с Именным повелением императора Александра I на их месте был создан новый каменный архитектурный ансамбль. Мы увидим здание, которое на плане города за 1849 год обозначено как «тюремный замок». Пишут, что на заднем дворе сохранились остатки ограждения тюремной церкви – попробуем вместе их найти.
Собор Святой Живоначальной Троицы и Отечественная война 1812 года
В начале сентября 1812 года французы зашли в город Подольск, которому ещё не исполнилось и тридцати одного года. Они заняли его, пожгли дома на правой стороне реки и уничтожили «плавучий» мост. Но Подольск стал и рубежом, с которого позднее, по сути, начался разгром французской армии. В 1819-1832 годы в честь победы русского оружия здесь был сооружён главный храм Подольска – собор Святой Живоначальной Троицы. Поговорим немного и об Отечественной войне 1812 года, и о святыне.

Завершение экскурсии на Стрелке

Небольшой сюрприз и далее мы завершим нашу прогулку на бывшей Стрелке. После установки памятника В. И. Ленину 29 октября 1958 года, площадь стала называться его именем. До революции здесь находилась администрация для регистрации движения и сбора дорожных налогов. Место до сих пор остаётся ключевым на планах маршрутов автобусов. Отсюда можно отправиться как к любой следующей достопримечательности земли подольской, так прямым рейсом в Москву или на ж. д. станцию.
Позвольте, друзья, мне восхитить вас, позвольте удивить и раскрыть для вас богатство истории Подольска!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Музеи гости посещают по своему желанию после или до экскурсии.
  • Поездки на рейсовых автобусах каждый участник оплачивает самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подольск, проспект Ленина, д. 55
Завершение: Подольск, улица Кирова, 2Ас1
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 08:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Место встречи и программа экскурсии со всеми гостями обсуждаются индивидуально
  • Исходя из наличия личного автомобиля
  • Прогноза погоды и пожеланий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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