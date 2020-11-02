5 отзывов оставили туристы

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Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске

Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством

4.6
5 отзывов
Светлана
Светлана – экскурсионное агентство из Подольска
На экскурсии 🧭 вы услышите летопись одной из самых загадочных усадеб Подмосковья.

Мы объясним, какие события и люди повлияли на её судьбу.

Расскажем о стилевых особенностях церкви, которую венчает корона, и поделимся фактами и легендами о её возведении.

А в новогоднее время усадьба подарит гостям множество развлечений и зимних забав.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске

Что вас ожидает

Шедевр русского зодчества
Вы исследуете храм Знамения Пресвятой Богородицы: кто-то заметит элементы готического стиля, другие обнаружат сходство с «нарышкинским барокко» и рококо. Мы обсудим его колорит, а я расскажу загадочную историю 📖 необыкновенной церкви: кто воплотил дерзкий замысел и почему священники долгое время отказывались её освящать. Внутри взору откроется тонкая резьба по камню, изящные скульптурные композиции и барельефы, а также надписи на латинском языке.

«Дом Его Сиятельства»
Рядом с храмом разместилась дворянская усадьба Дубровицы с европейскими газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на кургане. Видом на слияние рек Десны и Пахры некогда любовались бояре Морозовы, князья Голицыны, графья Дмитриевы-Мамоновы и светлейший князь Потемкин-Таврический. Вы познакомитесь с историями всех владельцев усадьбы, узнаете, как трансформировался её облик и какова была её судьба после революции.

Концерт и зимние увеселения
При желании вы можете посетить концерт органной или классической музыки, который проходит по субботам и воскресеньям в местном культурно-просветительском центре. А также пообедать в ресторане «Голицын» на территории усадьбы — мы поможем заказать столик заранее.
Большая часть экскурсии 🧭 проходит на открытом воздухе. А так как в зимнее время года поместье превращается в развлекательную площадку с горками и лыжными трассами, экскурсия ⛳ отлично подойдет для семейного отдыха.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Отдельно по желанию оплачиваются билеты 🎫 на концерт органной или классической музыки (от 700 рублей за человека, есть льготы) и обед в ресторане «Голицын» (от 350 рублей за человека). По вопросам обращайтесь в переписке.
Начало и место завершения
🚩 в усадьбе Дубровицы, г. Подольск
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Приветствую, путешественники! Вместе с коллегами я провожу экскурсии по живописным усадьбам Подмосковья. Мы проведем вас маршрутами бояр, князей, генералов, поэтов, расскажем об архитектурных шедеврах. Каждому по-своему откликнется рассказ об этих замечательных местах, которые стали творением природы, а также человеческого ума и талантливых рук.
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5 отзывов оставили туристы

2 ноября 2020
Спасибо Марине за интересную и познавательную экскурсию, очень понравилось. Само место очень красивое, как природа, так и архитектура. Единственное, чтобы посоветовал будущим туристам - одевайтесь теплее поздней осенью. Место там ветренное.
13 сентября 2020
Благодарим экскурсовода Марину за замечательную экскурсию по усадьбе Дубровицы. Экскурсия была интересная, Мы узнали биографии владельцев усадьбы, много исторических фактов о строительстве, реставрации и сохранении усадьбы и удивительного по красоте храма. Марина знает и любит свою работу и старается поделиться со слушателями своими глубокими знаниями и показать всю красоту и величие того места, о котором рассказывает.
13 сентября 2020
Добрый вечер! Благодарю, за время уделённое нам. Замечательное место. Энергетики не почувствовали. Возможно, мы слишком «предвкушали» эмоции от экскурсии. Однако, впервые из наших путешествий, мы узнали больше из ресурсов интернета (в ходе экскурсии больший акцент уделялся датам и именам). Должно быть, даты рождения и смерти имеют сакральное значение для кого-либо, но мы этим не впечатлилась. Не в коем случае, нам бы не хотелось обидеть своим отзывом экскурсовода. (Краткое описание экскурсии прилагаю: Петр Михалыч в 3()667, женился в 366444, умер в 45556, а его жена в 35567, племянник в 4668, а внучатая племянница пятой тетки в 1993- Аллилуй! Мы, ожидали
24 августа 2020
Были на экскурсии в Дубровицах. Марина отличный заинтересованный экскурсовод. Экскурсию провела с душой. Красивое место, хороший экскурсовод и прекрасная погода. Остались очень довольны прогулкой.
24 февраля 2020
Добрый день! Экскурсия по усадьбе Дубровицы понравилась, место очень красивое, церковь уникальная, многовековая история и то, что и сама усадьба сохранилась и церковь не разрушили поражает и удивляет. Понимаем, что от "Трипстера " и его замечательных сотрудников совершенно не зависит ситуация с обустройством туалетов на территории, но были шокированы тем, что увидели. Мы очень много путешествуем и по России и за рубежом, но такого безобразия не видели уже давно. А ведь желающих посетить усадьбу очень много, может быть администрация поселка найдет время и желание решить эту проблему? Или это должна решать епархия или же руководство института животноводства, что располагается в главном здании усадьбы? Организовать платную стоянку для машин рядом с усадьбой, ведь мест для машин мало, их не хватает, а на деньги за нее организовать замечательную санитарную зону. Тогда поток туристов увеличится в разы, разве это плохо? Людям захочется возвращаться сюда вновь и вновь...

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