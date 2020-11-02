5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Шедевр русского зодчества

Вы исследуете храм Знамения Пресвятой Богородицы: кто-то заметит элементы готического стиля, другие обнаружат сходство с «нарышкинским барокко» и рококо. Мы обсудим его колорит, а я расскажу загадочную историю 📖 необыкновенной церкви: кто воплотил дерзкий замысел и почему священники долгое время отказывались её освящать. Внутри взору откроется тонкая резьба по камню, изящные скульптурные композиции и барельефы, а также надписи на латинском языке.

«Дом Его Сиятельства»

Рядом с храмом разместилась дворянская усадьба Дубровицы с европейскими газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на кургане. Видом на слияние рек Десны и Пахры некогда любовались бояре Морозовы, князья Голицыны, графья Дмитриевы-Мамоновы и светлейший князь Потемкин-Таврический. Вы познакомитесь с историями всех владельцев усадьбы, узнаете, как трансформировался её облик и какова была её судьба после революции.

Концерт и зимние увеселения

При желании вы можете посетить концерт органной или классической музыки, который проходит по субботам и воскресеньям в местном культурно-просветительском центре. А также пообедать в ресторане «Голицын» на территории усадьбы — мы поможем заказать столик заранее.

Большая часть экскурсии 🧭 проходит на открытом воздухе. А так как в зимнее время года поместье превращается в развлекательную площадку с горками и лыжными трассами, экскурсия ⛳ отлично подойдет для семейного отдыха.

Организационные детали