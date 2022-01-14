Что вы можете увидеть 🤩

Программа экскурсии

Щербинка

Насыщенная программа рассчитана на весь день. При наличии у вас автомобиля, мы можем договориться о месте встречи индивидуально. На общественном транспорте предлагаю начать со станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги. Я немного расскажу об истории одноимённой деревни. Мы взглянем на построенное в 1932 году «Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ» — испытательный полигон для железнодорожного транспорта. До 1960 г. оно было единственным в мире!

Остафьево

Далее мы сядем в автобус и поедем в Остафьево, увидим роскошное усадебное здание, которое сразу изначально строилось не для уединенного уютного существования, а для бурных мероприятий: многочисленные двери главного корпуса, где проводились балы, открытые галереи-колоннады, рассчитанные на летние вечерние чаепития. Хозяин усадьбы, Вяземский, хотел здесь видеть многочисленных друзей и знакомых. Большинство ярких личностей XIX века бывало тут. В его доме проходили собрания литературного общества «Арзамас», членами которого были Александр Пушкин, Константин Батюшков, Денис Давыдов и многие другие литераторы и общественные деятели. В память о Пушкине Вяземский сохранил вещи друга: жилет, перчатку, трость, букет под стеклянным колпаком, собранный им в Остафьево. Неоднократно посещал усадьбу Александр Грибоедов. Карамзин жил в усадьбе 12 лет и писал здесь свою знаменитую «Историю государства Российского».

Усадьба Баскакова

Следующая остановка, усадьба Баскакова, буквально за поворотом! Здесь барскому дому не повезло — от него сохранились всего четыре колонны с лепниной. Я потратил не мало времени на поиски информации и расспросы местных жителей и готов представить вам результаты изысканий, как выглядела усадьба раньше.

Музей-заповедник «Подолье»

Снова на автобусе — едем в Подольск, выходим на остановке «Дом-музей Ленина». В Историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» у вас есть потрясающий шанс не только увидеть из чего вырос такой огромный город, но и скажу вам от себя — в музее классная, продуманная экспозиция «Подольск купеческий», повествующая о купеческих и мещанских династиях. Там и предметы быта, подлинная мебель, семейные реликвии, архивные документы XIX – XX веков, родовые древа династий. По соседству с музеем заходятся два храма: скромная церковь Воскресения Словущего времён основания села Подол и богато оформленный Троицкий собор, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Усадьба «Ивановское»

Также в черте города есть музей в усадьбе «Ивановское». Большой господский дом классической архитектуры обращён фасадом к берегу Пахры, в центре среднего этажа большой лепной зал «в два света», где проходили балы и приёмы, с камином в стиле Людовика XVI. Справа от здания скрываются развалины усадебного театра.

«Королева подмосковных церквей»

Наконец, на противоположной стороне городского округа, ближе к вечеру, вашему восторженному взору предстанет церковь Знамения Пресвятой Богородицы — именно её сейчас во всех источниках и путеводителях называют «Королева подмосковных церквей». Храм был освящен в 1704 году «в присутствии Государя Петра Великого»!

Подольская плотина и смотровая площадка

От неё, при наличии у вас ещё сил и времени, мы можем дойти до огромной заброшенной пятиэтажной конструкции плотины, и я расскажу вам о проекте «Подольское море». А там рядом ещё и холм городища Луковня, с которого вам откроется вид на древнее Подмосковье! Да, вы не поверите своим глазам, что вы всего в пяти минутах от цивилизации.

Позвольте, друзья, мне восхитить вас, позвольте удивить и раскрыть для вас настоящие жемчужины Подольска!

Важно: место встречи и программа экскурсии со всеми гостями обсуждаются индивидуально, исходя из наличия личного автомобиля, прогноза погоды и пожеланий.