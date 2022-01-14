Знакомство с Подольском и окрестностями

Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность как основа

Индивидуально
для 20 чел.
Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность как основа экономики — всё это сыграло с достопримечательностями Подольска злую шутку.

К городу стали относиться как к современному мегаполису, вокруг которого будто бы ничего интересного нет.

Я спешу исправить эту несправедливость!
Знакомство с Подольском и окрестностями
Знакомство с Подольском и окрестностями
Знакомство с Подольском и окрестностями
Знакомство с Подольском и окрестностями
Знакомство с Подольском и окрестностями
Знакомство с Подольском и окрестностями
Знакомство с Подольском и окрестностями

Что вы можете увидеть 🤩

  • Вы только вслушайтесь в названия остановок нашего маршрута: «Королева подмосковных церквей» (это правда так)
  • Остафьево
  • которое один из гостей
  • Александр Сергеевич Пушкин
  • называл «Русским Парнасом»
  • «Подольское море»
  • усадьба «Ивановское» графа Фёдора Толстого – предка Льва Толстого… А? Ну как? Я уже не говорю про исторический центр города
  • который ежедневно тысячи машин пролетают мимо. А ведь его бережно хранят! Редкая возможность реально увидеть
  • с чего начинался город. В середине XVI века село Подол состояло всего из одной застроенной с обеих сторон крестьянскими дворами улицы (Большой Серпуховской дороги)
  • которую примерно посередине пересекала река Пахра.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа экскурсии

Щербинка

Насыщенная программа рассчитана на весь день. При наличии у вас автомобиля, мы можем договориться о месте встречи индивидуально. На общественном транспорте предлагаю начать со станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги. Я немного расскажу об истории одноимённой деревни. Мы взглянем на построенное в 1932 году «Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ» — испытательный полигон для железнодорожного транспорта. До 1960 г. оно было единственным в мире!

Остафьево

Далее мы сядем в автобус и поедем в Остафьево, увидим роскошное усадебное здание, которое сразу изначально строилось не для уединенного уютного существования, а для бурных мероприятий: многочисленные двери главного корпуса, где проводились балы, открытые галереи-колоннады, рассчитанные на летние вечерние чаепития. Хозяин усадьбы, Вяземский, хотел здесь видеть многочисленных друзей и знакомых. Большинство ярких личностей XIX века бывало тут. В его доме проходили собрания литературного общества «Арзамас», членами которого были Александр Пушкин, Константин Батюшков, Денис Давыдов и многие другие литераторы и общественные деятели. В память о Пушкине Вяземский сохранил вещи друга: жилет, перчатку, трость, букет под стеклянным колпаком, собранный им в Остафьево. Неоднократно посещал усадьбу Александр Грибоедов. Карамзин жил в усадьбе 12 лет и писал здесь свою знаменитую «Историю государства Российского».

Усадьба Баскакова

Следующая остановка, усадьба Баскакова, буквально за поворотом! Здесь барскому дому не повезло — от него сохранились всего четыре колонны с лепниной. Я потратил не мало времени на поиски информации и расспросы местных жителей и готов представить вам результаты изысканий, как выглядела усадьба раньше.

Музей-заповедник «Подолье»

Снова на автобусе — едем в Подольск, выходим на остановке «Дом-музей Ленина». В Историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» у вас есть потрясающий шанс не только увидеть из чего вырос такой огромный город, но и скажу вам от себя — в музее классная, продуманная экспозиция «Подольск купеческий», повествующая о купеческих и мещанских династиях. Там и предметы быта, подлинная мебель, семейные реликвии, архивные документы XIX – XX веков, родовые древа династий. По соседству с музеем заходятся два храма: скромная церковь Воскресения Словущего времён основания села Подол и богато оформленный Троицкий собор, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Усадьба «Ивановское»

Также в черте города есть музей в усадьбе «Ивановское». Большой господский дом классической архитектуры обращён фасадом к берегу Пахры, в центре среднего этажа большой лепной зал «в два света», где проходили балы и приёмы, с камином в стиле Людовика XVI. Справа от здания скрываются развалины усадебного театра.

«Королева подмосковных церквей»

Наконец, на противоположной стороне городского округа, ближе к вечеру, вашему восторженному взору предстанет церковь Знамения Пресвятой Богородицы — именно её сейчас во всех источниках и путеводителях называют «Королева подмосковных церквей». Храм был освящен в 1704 году «в присутствии Государя Петра Великого»!
Подольская плотина и смотровая площадка
От неё, при наличии у вас ещё сил и времени, мы можем дойти до огромной заброшенной пятиэтажной конструкции плотины, и я расскажу вам о проекте «Подольское море». А там рядом ещё и холм городища Луковня, с которого вам откроется вид на древнее Подмосковье! Да, вы не поверите своим глазам, что вы всего в пяти минутах от цивилизации.
Позвольте, друзья, мне восхитить вас, позвольте удивить и раскрыть для вас настоящие жемчужины Подольска!
Важно: место встречи и программа экскурсии со всеми гостями обсуждаются индивидуально, исходя из наличия личного автомобиля, прогноза погоды и пожеланий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Музеи гости посещают по своему желанию, гид может подождать вас у входа.
  • Поездки на рейсовых автобусах каждый участник оплачивает самостоятельно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Мостотреста, 14, Щербинка
Завершение: Вокзальная площадь, 5, Подольск
Когда и сколько длится
Когда: По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Место встречи и программа экскурсии со всеми гостями обсуждаются индивидуально
  • исходя из наличия личного автомобиля
  • прогноза погоды и пожеланий.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00

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