- Заразилось 955+48
- Умерло 12+2
- Выздоровело 240+27
- Болеют сейчас 703+19
- Летальность 1.26%около 13 чел. на 1000 заболевших
В Приморском крае, включая Владивосток, находится 0.41%, 955 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 240 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 703 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Владивостоке и Приморском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Приморском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Приморском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владивостоке и Приморском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Приморского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|955+48+5%
|12+2+20%
|240+27+13%
|▲703+19
|11 мая 2020
|907+51+6%
|10
|213+20+10%
|▲684+31
|10 мая 2020
|856+48+6%
|10
|193+12+7%
|▲653+36
|9 мая 2020
|808+45+6%
|10
|181+31+21%
|▲617+14
|8 мая 2020
|763+36+5%
|10
|150+20+15%
|▲603+16
|7 мая 2020
|727+43+6%
|10+2+25%
|130+18+16%
|▲587+23
|6 мая 2020
|684+49+8%
|8+1+14%
|112+7+7%
|▲564+41
|5 мая 2020
|635+88+16%
|7+3+75%
|105+32+44%
|▲523+53
|4 мая 2020
|547+53+11%
|4
|73+7+11%
|▲470+46
|3 мая 2020
|494+39+9%
|4
|66+5+8%
|▲424+34
* "0" или "—", могут означать, что данных нет