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Последние новости коронавируса в Приморском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 955+48
  • Умерло 12+2
  • Выздоровело 240+27
  • Болеют сейчас 703+19
  • Летальность 1.26%около 13 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Приморском крае, включая Владивосток, находится 0.41%, 955 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 240 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 703 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Владивостоке и Приморском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Приморском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.38 разав Приморском крае летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
13 человекв среднем умирает в Приморском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Приморском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владивостоке и Приморском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Приморского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020955+48+5%12+2+20%240+27+13%703+19
11 мая 2020907+51+6%10213+20+10%684+31
10 мая 2020856+48+6%10193+12+7%653+36
9 мая 2020808+45+6%10181+31+21%617+14
8 мая 2020763+36+5%10150+20+15%603+16
7 мая 2020727+43+6%10+2+25%130+18+16%587+23
6 мая 2020684+49+8%8+1+14%112+7+7%564+41
5 мая 2020635+88+16%7+3+75%105+32+44%523+53
4 мая 2020547+53+11%473+7+11%470+46
3 мая 2020494+39+9%466+5+8%424+34
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Приморском крае по дням

Приморский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Приморском крае

Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной обстановки»
Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной обстановки»
lenta.ru
12.05.2020 07:08
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что рано говорить об отмене или послаблении в регионе ограничительных мер из-за коронавируса, так как обстановка остается сложной. По его словам, нужно сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат.
В Приморье число пациентов с COVID-19 приблизилось к 800
В Приморье число пациентов с COVID-19 приблизилось к 800
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08.05.2020 05:55
В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ
В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ
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07.05.2020 08:44
Ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса
Ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса
lenta.ru
07.05.2020 07:49
В Приморье женщина, ветеран Великой Отечественной войны, вылечилась от коронавируса. Всего в Приморском крае выявлено 727 случаев заражения коронавирусом, более 50 человек находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии в регионе умерли восемь человек, а выздоровели 130.
Власти Приморья закроют Находку из-за эпидемии
Власти Приморья закроют Находку из-за эпидемии
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06.05.2020 08:15
Власти Приморского края объявили об ограничении въезда на территорию Находкинского городского округа и выезда из него из-за быстрого роста количества зараженных коронавирусом. Темпы прироста количества больных вирусом в Находке составляют 16,4 процента, что в два раза превышает среднее значение по краю.
Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за роста больных COVID-19
Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за роста больных COVID-19
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06.05.2020 07:04
В еще одном российском регионе ввели масочный режим
В еще одном российском регионе ввели масочный режим
lenta.ru
29.04.2020 06:14
В Приморье ношение защитных медицинских масок станет обязательным с 30 апреля. «Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Всего в Приморье зарегистрировано 347 случаев заражения коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Приморье возросло более чем на 70%
Число зараженных коронавирусом в Приморье возросло более чем на 70%
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22.04.2020 08:15
В российской больнице произошла вспышка коронавируса
В российской больнице произошла вспышка коронавируса
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22.04.2020 06:49
В больнице Владивостока произошла вспышка коронавируса. Там вирус подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения. В числе заболевших — два ребенка возрастом 5 и 11 лет. Также коронавирусом заразилась беременная женщина. Ее состояние стабильное, удовлетворительное.
Во Владивостоке два отделения больницы закрыли на карантин из-за COVID-19
Во Владивостоке два отделения больницы закрыли на карантин из-за COVID-19
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21.04.2020 09:43
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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