Заразилось 955 +48

Умерло 12 +2

Выздоровело 240 +27

Болеют сейчас 703 +19

Летальность 1.26% около 13 чел. на 1000 заболевших

В Приморском крае, включая Владивосток, находится 0.41%, 955 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 240 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 703 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Владивостоке и Приморском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Приморском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.38 раза в Приморском крае летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 13 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Приморском крае

Карта распространения коронавируса в Приморском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владивостоке и Приморском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Приморского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 955 +48+5% 12 +2+20% 240 +27+13% ▲ 703+19 11 мая 2020 907 +51+6% 10 213 +20+10% ▲ 684+31 10 мая 2020 856 +48+6% 10 193 +12+7% ▲ 653+36 9 мая 2020 808 +45+6% 10 181 +31+21% ▲ 617+14 8 мая 2020 763 +36+5% 10 150 +20+15% ▲ 603+16 7 мая 2020 727 +43+6% 10 +2+25% 130 +18+16% ▲ 587+23 6 мая 2020 684 +49+8% 8 +1+14% 112 +7+7% ▲ 564+41 5 мая 2020 635 +88+16% 7 +3+75% 105 +32+44% ▲ 523+53 4 мая 2020 547 +53+11% 4 73 +7+11% ▲ 470+46 3 мая 2020 494 +39+9% 4 66 +5+8% ▲ 424+34 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Приморском крае по дням