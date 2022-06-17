Преимущества этого путешествия:
08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в загородный отель " Плесков 3*.
Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения:
|Размещение
|Стоимость после 12 мая
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|23 750
|Взрослый на дополнительном месте
|18 950
|Одноместное размещение
|36 460
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 150
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|18 350
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|23 980
|Взрослый на дополнительном месте
|19 380
|Одноместное размещение
|36 930
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 380
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|18 780
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|24 220
|Взрослый на дополнительном месте
|19 620
|Одноместное размещение
|36 220
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 620
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|19 020
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|25 160
|Взрослый на дополнительном месте
|19 960
|Одноместное размещение
|38 870
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|24 560
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|19 360
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|25 270
|Взрослый на дополнительном месте
|19 650
|Одноместное размещение
|39 280
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 150
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|19 050
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|37 630
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|26 450
|Взрослый на дополнительном месте
|19 850
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 850
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|19 250
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|37 390
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|26 330
|Взрослый на дополнительном месте
|21 930
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 730
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|21 330
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|26 570
|Взрослый на дополнительном месте
|20 670
|Одноместное размещение
|40 810
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 970
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|20 070
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|26 330
|Взрослый на дополнительном месте
|19 530
|Одноместное размещение
|40 450
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 730
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|18 930
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|28 040
|Взрослый на дополнительном месте
|20 890
|Одноместное размещение
|43 160
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|27 440
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|20 290
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апратаменты
|Взрослый на основном месте
|28 450
|Взрослый на дополнительном месте
|20 950
|Одноместное размещение
|44 450
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|27 850
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|20 350
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|29 330
|Взрослый на дополнительном месте
|21 590
|Одноместное размещение
|45 520
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|28 730
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|20 990
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|29 040
|Взрослый на дополнительном месте
|21 140
|Одноместное размещение
|45 160
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|28 440
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|20 540
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|28 800
|Взрослый на дополнительном месте
|20 900
|Одноместное размещение
|45 860
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|28 200
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|20 300
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.