Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере

Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А.С. Пушкина

5
3 отзыва
Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А. С. Пушкина и прочие исторические места Псковской области.

Поживем на берегу озера несколько дней, почувствуем умиротворение природы и насладимся всеми прелестями летнего загородного отдыха.
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Ближайшие даты:
22
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19
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • традиционные экскурсии – посетим музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь;
  • отдых на свежем воздухе у озера с дополнительными активностями по желанию.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт  А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. 

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель " Плесков 3*.

Размещение в номерах.

Ужин.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день
Отдых на озере в загородном доме

Отдых на берегу  Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

 Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе. 

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на озере в загородном доме
5 день
Отдых на озере в загородном доме

Отдых на берегу  Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

 Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе. 

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на озере в загородном доме
6 день
Отдых на озере в загородном доме

Отдых на берегу  Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

 Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе. 

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на озере в загородном доме
7 день
Отъезд

Отдых на берегу  Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

 Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т.д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе. 

12:00 Трансфер в г. Псков.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в загородном отеле "Плесков" 3** – 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник). Расчетный час 12:00 / размещение с 14:00;
  • в гостинице в г. Пскове – 2 ночи (расчетный час 12:00).

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения:

РазмещениеСтоимость после 12 мая
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте23 750
Взрослый на дополнительном месте18 950
Одноместное размещение36 460
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 150
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте18 350
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте23 980
Взрослый на дополнительном месте19 380
Одноместное размещение36 930
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 380
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте18 780
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте24 220
Взрослый на дополнительном месте19 620
Одноместное размещение36 220
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 620
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте19 020
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте25 160
Взрослый на дополнительном месте19 960
Одноместное размещение38 870
Ребёнок 3—17 лет на основном месте24 560
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте19 360
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте25 270
Взрослый на дополнительном месте19 650
Одноместное размещение39 280
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 150
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте19 050
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте37 630
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте26 450
Взрослый на дополнительном месте19 850
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 850
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте19 250
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте37 390
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте26 330
Взрослый на дополнительном месте21 930
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 730
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте21 330
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте26 570
Взрослый на дополнительном месте20 670
Одноместное размещение40 810
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 970
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте20 070
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте26 330
Взрослый на дополнительном месте19 530
Одноместное размещение40 450
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 730
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте18 930
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте28 040
Взрослый на дополнительном месте20 890
Одноместное размещение43 160
Ребёнок 3—17 лет на основном месте27 440
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте20 290
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апратаменты
Взрослый на основном месте28 450
Взрослый на дополнительном месте20 950
Одноместное размещение44 450
Ребёнок 3—17 лет на основном месте27 850
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте20 350
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте29 330
Взрослый на дополнительном месте21 590
Одноместное размещение45 520
Ребёнок 3—17 лет на основном месте28 730
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте20 990
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте29 040
Взрослый на дополнительном месте21 140
Одноместное размещение45 160
Ребёнок 3—17 лет на основном месте28 440
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте20 540
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте28 800
Взрослый на дополнительном месте20 900
Одноместное размещение45 860
Ребёнок 3—17 лет на основном месте28 200
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте20 300

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в загородном отеле "Плесков" 3** — 4 ночи. Расчетный час 12:00 / размещение с 14:00
  • Проживание в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков — отель "Плесков" 3** — Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое
Н
9 июня 2022
Оценка 5 из 5!! и этим все сказано.
Г
8 июня 2022
Отлично!!! Супер!!! Спасибо!!!!

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