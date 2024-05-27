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Авторский тур
3 дня
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
от 9 100₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 17 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
от 17 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
22 июня в 09:00
2 июля в 09:00
13 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРодионова27 мая 2024Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
- ООльга26 мая 2024Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
- ТТатьяна5 мая 2024Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
- ВВалерия13 марта 2024Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!
- ВВалерия13 марта 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеВсе по расписанию.
- ААлина26 февраля 2024Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
- ССветлана14 февраля 2024Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.
- ССветлана14 февраля 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеВсё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ННаумова16 января 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеБольшое спасибо за прекрасный тур.
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Популярные места»
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