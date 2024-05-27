Р Родионова По древним городам и пушкинским местам Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!

О Ольга По древним городам и пушкинским местам Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.

Т Татьяна Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.

В Валерия Путешествие по Пскову 3 дня Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!

В Валерия Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде Все по расписанию.

А Алина По древним городам и пушкинским местам Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!

С Светлана Путешествие по Пскову 3 дня Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.

С Светлана Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде читать дальше профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили. Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер

Н Наумова Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде Большое спасибо за прекрасный тур.