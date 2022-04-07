Древний Остров притягивает туристов архитектурной красотой, величественными историческими памятниками и старинными храмами. Первое упоминание о небольшом, но стойком городе, расположенном у южных границ Псковской республики, относится к середине 14 века. Жители Острова неоднократно отражали вражеские атаки: и во времена Ливонского ордена, и в годы Великой Отечественной войны.

Особая гордость горожан – масштабный военно-музейный комплекс под открытым небом. Именно здесь вы увидите раритетную технику, ДОТы, землянки и фортификационные укрепления «Линии Сталина», ощутите мощь русской земли, благодарность к ее защитникам.

Также в программу экскурсии входит посещение завораживающих цепных мостов, соединяющих берега реки Великой, где обязательно стоит сделать фото на память. А еще мы заглянем в старинную церковь Николая Чудотворца, увидим памятник знаменитой подпольщице Клавдии Назаровой, посетим местный краеведческий музей. Если исторические места вызывают у вас трепет, а красота русской земли – восхищение, это путешествие точно окажется увлекательным.

Окончание экскурсии на площади Ленина.