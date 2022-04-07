Город Остров

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии на площади Ленина.

На экскурсию не допускаются дети до 5 лет, а также туристы с домашними животными.
Город Остров
Город Остров
Город Остров
Город Остров

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня Холматка
  • Музейный комплекс «Линия Сталина»
  • Памятник Клавдии Назаровой
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Краеведческий музей г. Острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Древний Остров притягивает туристов архитектурной красотой, величественными историческими памятниками и старинными храмами. Первое упоминание о небольшом, но стойком городе, расположенном у южных границ Псковской республики, относится к середине 14 века. Жители Острова неоднократно отражали вражеские атаки: и во времена Ливонского ордена, и в годы Великой Отечественной войны.

Особая гордость горожан – масштабный военно-музейный комплекс под открытым небом. Именно здесь вы увидите раритетную технику, ДОТы, землянки и фортификационные укрепления «Линии Сталина», ощутите мощь русской земли, благодарность к ее защитникам.

Также в программу экскурсии входит посещение завораживающих цепных мостов, соединяющих берега реки Великой, где обязательно стоит сделать фото на память. А еще мы заглянем в старинную церковь Николая Чудотворца, увидим памятник знаменитой подпольщице Клавдии Назаровой, посетим местный краеведческий музей. Если исторические места вызывают у вас трепет, а красота русской земли – восхищение, это путешествие точно окажется увлекательным.

Окончание экскурсии на площади Ленина.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • По организационным причинам входной билет в два музея (250 руб. /взр., 120 руб. /дети и пенсионеры) не включен в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно на месте. Обед в Острове (350 руб. /чел.)
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 10:30

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