Псков веками стоял на границе русских земель, принимая на себя натиск недругов. В 15 веке он начал формировать систему обороны — я расскажу, из чего строили псковские крепости и как их защищали. Вы узнаете секреты зодчих, военные хитрости и предания, витающие над древними башнями и тайными ходами. А ещё побываете в старинных храмах и рассмотрите экспозиции в музеях.

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Описание

Что вас ожидает

Псков

Псковская крепость — это около 9 км крепостной стены, 40 башен и 14 ворот. Её центр — Псковский кремль. Вы увидите Троицкий собор, каменную пристройку Довмонтов город и два из трёх крепостных углов, которые держат сердце окольного города.

Здесь была поставлена точка в 25-летней Ливонской войне. Покровский угол раскроет тайны безуспешного штурма польскими войсками, а экспозиция музея «Варлаамовский угол» расскажет об осаде города шведами.

Изборск

Вы побываете на Труворовом городище, о котором упоминается в летописях от 862 года. Увидите Труворов крест — один из символов Псковской земли. Спуститесь к чудодейственным Словеснким ключам, бьющим из отвесной скалы, и покормите лебедей на Городищенском озере.

Прогуляетесь по боевым ходам железного града, ставшего щитом на границе в Ливонским орденом. Осмотрите храм 14 века и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на Изборско-Мальскую долину.

Остров

Город и каменная крепость на островке были разрушены в годы Ливонской войны, защитив Псков. Но можно увидеть сохранившиеся фрагменты и макет крепости. А музейная экспозиция в Военно-историческом музее-заповеднике поможет воссоздать образ грозной цитадели.

Также вы побываете в церкви Николая Чудотворца 15 века и полюбуетесь цепными мостами, которые особенно великолепны в вечернее время с подсветкой.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле с выездом из Пскова, Изборска или Острова.

Дополнительные расходы