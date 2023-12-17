Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)

Индивидуальная экскурсия в Пскове

Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья

Псков веками стоял на границе русских земель, принимая на себя натиск недругов.

В 15 веке он начал формировать систему обороны — я расскажу, из чего строили псковские крепости и как их защищали.

Вы узнаете секреты зодчих, военные хитрости и предания, витающие над древними башнями и тайными ходами. А ещё побываете в старинных храмах и рассмотрите экспозиции в музеях.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Псков

Псковская крепость — это около 9 км крепостной стены, 40 башен и 14 ворот. Её центр — Псковский кремль. Вы увидите Троицкий собор, каменную пристройку Довмонтов город и два из трёх крепостных углов, которые держат сердце окольного города.

Здесь была поставлена точка в 25-летней Ливонской войне. Покровский угол раскроет тайны безуспешного штурма польскими войсками, а экспозиция музея «Варлаамовский угол» расскажет об осаде города шведами.

Изборск

Вы побываете на Труворовом городище, о котором упоминается в летописях от 862 года. Увидите Труворов крест — один из символов Псковской земли. Спуститесь к чудодейственным Словеснким ключам, бьющим из отвесной скалы, и покормите лебедей на Городищенском озере.

Прогуляетесь по боевым ходам железного града, ставшего щитом на границе в Ливонским орденом. Осмотрите храм 14 века и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на Изборско-Мальскую долину.

Остров

Город и каменная крепость на островке были разрушены в годы Ливонской войны, защитив Псков. Но можно увидеть сохранившиеся фрагменты и макет крепости. А музейная экспозиция в Военно-историческом музее-заповеднике поможет воссоздать образ грозной цитадели.

Также вы побываете в церкви Николая Чудотворца 15 века и полюбуетесь цепными мостами, которые особенно великолепны в вечернее время с подсветкой.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле с выездом из Пскова, Изборска или Острова.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Псковский кремль — 500 руб. /1–5 чел, 1000 руб. /6–10 чел.
  • Билет в «Варлаамовский угол» — 150–350 руб. в зависимости от категории, дети до 16 лет — бесплатно
  • Билет в Изборскую крепость — 30–100 руб. в зависимости от категории
  • Билет в музей-заповедник Острова — 70–150 руб. в зависимости от категории + экскурсионное обслуживание местными гидами (по желанию) — 300–1000 руб. в зависимости от категории

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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