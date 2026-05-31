Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и теплом. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, крепости выглядят особенно величественно под снегом, но стоит учитывать холод и возможные осадки.

Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить три исторических города: Псков, Изборск и Остров. Участники узнают о строительстве и защите псковских крепостей, побывают в старинных храмах и музеях. Программа включает посещение Труворова городища и Словенских ключей в Изборске, а также обзор цепных мостов в Острове. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет окунуться в атмосферу древней Руси и насладиться красотой Псковской области

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Псков

Псковская крепость — это около 9 км крепостной стены, 40 башен и 14 ворот. Её центр — Псковский кремль. Вы увидите Троицкий собор, каменную пристройку Довмонтов город и два из трёх крепостных углов, которые держат сердце окольного города.

Здесь была поставлена точка в 25-летней Ливонской войне. Покровский угол раскроет тайны безуспешного штурма польскими войсками, а экспозиция музея «Варлаамовский угол» расскажет об осаде города шведами.

Изборск

Вы побываете на Труворовом городище, о котором упоминается в летописях от 862 года. Увидите Труворов крест — один из символов Псковской земли. Спуститесь к чудодейственным Словеснким ключам, бьющим из отвесной скалы, и покормите лебедей на Городищенском озере.

Прогуляетесь по боевым ходам железного града, ставшего щитом на границе в Ливонским орденом. Осмотрите храм 14 века и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на Изборско-Мальскую долину.

Остров

Город и каменная крепость на островке были разрушены в годы Ливонской войны, защитив Псков. Но можно увидеть сохранившиеся фрагменты и макет крепости. А музейная экспозиция в Военно-историческом музее-заповеднике поможет воссоздать образ грозной цитадели.

Также вы побываете в церкви Николая Чудотворца 15 века и полюбуетесь цепными мостами, которые особенно великолепны в вечернее время с подсветкой.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле с выездом из Пскова, Изборска или Острова.

Дополнительные расходы