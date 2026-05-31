Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Путешествие по Псковской земле: откройте для себя тайны крепостей, древние храмы и живописные виды на собственном авто
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить три исторических города: Псков, Изборск и Остров. Участники узнают о строительстве и защите псковских крепостей, побывают в старинных храмах и музеях.
Программа включает посещение Труворова городища и Словенских ключей в Изборске, а также обзор цепных мостов в Острове.
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет окунуться в атмосферу древней Руси и насладиться красотой Псковской области
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и теплом. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, крепости выглядят особенно величественно под снегом, но стоит учитывать холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Псковская крепость
Троицкий собор
Труворово городище
Церковь Николая Чудотворца
Описание экскурсии
Псков
Псковская крепость — это около 9 км крепостной стены, 40 башен и 14 ворот. Её центр — Псковский кремль. Вы увидите Троицкий собор, каменную пристройку Довмонтов город и два из трёх крепостных углов, которые держат сердце окольного города.
Здесь была поставлена точка в 25-летней Ливонской войне. Покровский угол раскроет тайны безуспешного штурма польскими войсками, а экспозиция музея «Варлаамовский угол» расскажет об осаде города шведами.
Изборск
Вы побываете на Труворовом городище, о котором упоминается в летописях от 862 года. Увидите Труворов крест — один из символов Псковской земли. Спуститесь к чудодейственным Словеснким ключам, бьющим из отвесной скалы, и покормите лебедей на Городищенском озере.
Прогуляетесь по боевым ходам железного града, ставшего щитом на границе в Ливонским орденом. Осмотрите храм 14 века и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на Изборско-Мальскую долину.
Остров
Город и каменная крепость на островке были разрушены в годы Ливонской войны, защитив Псков. Но можно увидеть сохранившиеся фрагменты и макет крепости. А музейная экспозиция в Военно-историческом музее-заповеднике поможет воссоздать образ грозной цитадели.
Также вы побываете в церкви Николая Чудотворца 15 века и полюбуетесь цепными мостами, которые особенно великолепны в вечернее время с подсветкой.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле с выездом из Пскова, Изборска или Острова.
Дополнительные расходы
Билеты в Псковский кремль — 500 руб. /1–5 чел, 1000 руб. /6–10 чел.
Билет в «Варлаамовский угол» — 150–350 руб. в зависимости от категории, дети до 16 лет — бесплатно
Билет в Изборскую крепость — 30–100 руб. в зависимости от категории
Билет в музей-заповедник Острова — 70–150 руб. в зависимости от категории + экскурсионное обслуживание местными гидами (по желанию) — 300–1000 руб. в зависимости от категории
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ольгинская часовня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 220 туристов
Приветствую вас, мои будущие любимые путешественники!
Меня зовут Людмила. Однажды судьба привела меня, журналиста по основной профессии, на Псковскую землю, удивительная красота, богатая история и уникальная архитектура которой потрясли и заставили читать дальшеуменьшить
влюбиться в неё навсегда. Четверть века на Псковской земле и около 20 лет в туризме позволили накопить тот багаж знаний и эмоций, которым можно и хочется делиться с окружающими. Являюсь членом Союза краеведов России, автором и составителем изданий по истории и культуре Псковской земли, в том числе для детей, путеводителей по Пскову, разработчиком туристических маршрутов, организатором мероприятий в сфере туризма и т. п. С большим удовольствием не первый год вожу экскурсии по всей Псковской области — как для групп, так и для индивидуальных путешественников, в том числе с детьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
–
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–
1
–
Александра
Большое спасибо Людмиле за замечательную экскурсию по Пскову, Изборску и Острову! Отдельно приятно, что бонусом мы посетили Выбуты - это стало приятным сюрпризом и добавило впечатлений от поездки. Людмила очень интересно читать дальшеуменьшить
и увлекательно рассказывает, обладает грамотной и красивой речью, умеет подать исторический материал живо и доступно. Особенно хочется отметить её внимательное отношение к нашей компании: она подстраивалась под наш темп, учитывала пожелания и делала экскурсию максимально комфортной для всех участников. Благодаря Людмиле поездка получилась познавательной, насыщенной и по-настоящему душевной. С удовольствием рекомендуем её как профессионального и чуткого экскурсовода!
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Е
Евгения
Людмила - великолепный специалист в своем деле! Увлекла и взрослых, и нашу 10-летнюю дочь. Немного изменили программу, подстроив под интерес ребенка, за что Людмиле отдельное спасибо! Все очень понравилось, планируем согласно рекомендациям Людмилы еще раз приехать во Псков и вместе с ней посетить Пушкинские горы.
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Евгения
Очень интересная поездка, Печоры и Изборск, заехали в Выбуты - на Родину великой княгини Ольги. Во время пути Людмила рассказывала нам о Пскове и окрестностях, очень много нового узнали. Спасибо)
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В
Валерия
Прекрасные впечатления от поездки. Людмила - опытный экскурсовод, обладает колоссальным объемом знаний и очень интересно рассказывает. Маршрут подстраивался индивидуально и корректировался по ходу дня, посетили больше мест, чем даже изначально планировали. Все замечательно, очень рекомендую
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Зоя
Добрый день! Ездили с Людмилой на нашей машине по маршруту Печоры - Изборск - Остров. Изначально маршрут был другой. Мы написали Людмиле и попросили изменить маршрут, она с удовольствием согласилась. читать дальшеуменьшить
Поэтому не бойтесь писать и спрашивать у экскурсовода про возможные маршруты. Что можно сказать! Экскурсия прошла великолепно! Просто Браво!!! Людмила очень интересно рассказывает, все понятно и доступно, а самое главное мы все были вовлечены в нашу прогулку. Все очень понравилось. Посетили красивые места и остались под впечатлением! Людмила, спасибо Вам огромное за такой увлекательный день! Обязательно в следующий раз только с Вами)))
+2
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Галина
Очень рекомендуем. Изначально выбрали экскурсию для профессионалов, но Людмила гибко перестроила экскурсию под наш запрос и возможности. Мы посмотрели все самые важные и значимые места для понимания Пскова, и осталось читать дальшеуменьшить
еще много интересного для следующих поездок. Очень комфортно, вежливо, с индивидуальным подходом и с большим кругозором. Природа, история, мощное наследие - потрясающе. Благодарим Людмилы за знания, профессионализм, интересный рассказ. Понимаем, что на других экскурсиях так много не узнали бы. Обязательно еще раз приедем и посмотрим Пушкинские горы. Людмила очень интересно рассказывает про эти места. Спасибо!
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