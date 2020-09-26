3 отзыва оставили туристы

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Талабские острова — духовный центр Псковщины

Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита

4.4
3 отзыва
Татьяна
Татьяна – Гид из Пскова
В 25 км от Пскова вы откроете особый архипелаг — край богатой природы, своеобразного уклада жизни и святое место для православных.

Услышите о прославленных рыбаках, воинах, купцах и ремесленниках.

А главное — побываете в старинных обителях и узнаете о старцах, одного их которых некоторые считают прототипом отца Анатолия из фильма Павла Лунгина «Остров».
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины

Что вас ожидает

Удивительные Талабские острова
Вы узнаете о первых упоминаниях Талабских островов в 11 веке, разных версиях происхождения их названий, населении до революции и нынешних жителях Талабов. Я расскажу об исконном быте, главном местном промысле — рыболовстве — и традиционной продукции, которую даже поставляли в императорский двор. Осматривая тихие улочки и старинные дома 19 века, вы услышите о купцах, ремесленниках и великих воинах, которыми гордилась талабская земля. Об отшельниках, искавших умиротворения на крохотных участках суши посреди Псково-Чудского озера, и, конечно, старцах, к которым съезжались паломники со всех уголков страны.

Остров 🏝️ Залита
На острове 🏝️ я расскажу историю 📖 Царского сада и познакомлю с Никольским храмом, основанным в 16 веке. Вы услышите о знаменитом старце — Николае Гурьянове, служившем здесь настоятелем 44 года. О народной славе и нескончаемой веренице паломников, приезжавших к подвижнику «за поддержкой и укреплением духовным». А также обсудим версию, согласно которой именно он явился прототипом главного героя прославленной кинокартины Павла Лунгина «Остров».

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, трансфер до причала будет стоить 1000 рублей
  • Также дополнительно оплачивается поездка на катере 700 руб. /человека + билет 🎫 для гида. Если группа менее 5 человек, к стоимости катера добавится 2500 руб.
  • Экскурсия ⛳ возможна только в сезон навигации — с апреля по ноябрь
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины
Талабские острова — духовный центр Псковщины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я работаю экскурсоводом в Пскове, Псковской области, Санкт-Петербурге и Прибалтике. Более 10 лет я жила и училась в Северной столице, затем переехала жить и учиться в Псков, после окончания университета закончила курсы и начала водить экскурсии по Пскову. Неоднократно выезжала с туристами и паломниками в Санкт-Петербург, который очень люблю! Я очень люблю путешествовать и узнавать что-то новое и, конечно, всеми знаниями я делюсь с вами, мои дорогие гости. Буду рада знакомству и встрече в любом из выбранных городов!
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3 отзыва оставили туристы

26 сен 2020
Экскурсия очень интересная. Нам очень понравилось. Рекомендуем всем, кому интересна история нашей страны.
5 авг 2020
Содержательно, но по теме веры и православия. Можно бы более расширенно по истории и растительности, животного мира островов. Много вопросов было без ответов. Пробегали достопримечательности без об’ьяснения. Экскурсовод даже не пыталась оглядываться как сильно отстаёт ее группа, в которой были и дети. Самой маленькой 6лет. Однозначно твёрдая тройка такому экскурсоводу и пожелания с пониманием относится к людям, которые хотели бы знать историю и не только......
Татьяна
Ответ гида:Здравствуйте! Мне очень важно получать отзывы, какие бы они не были. У каждого человека свои потребности, в зависимости от образования и культурного интеллекта. Касаемо данной экскурсии, обращаю внимание, что она не рассчитана на отдых на побережье. Из описания вышеупомянутой экскурсии сразу можно сделать вывод какой теме она будет посвящена. Я искренне желаю Вам счастья и здоровья! Спасибо большое!
20 июл 2020
Огромное спасибо Татьяне за все! Отличная экскурсия, интересный рассказ, насыщенный маршрут! Продумано, комфортно, информативно! Обязательно вернёмся)))

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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