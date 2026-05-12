3 отзыва оставили туристы

Вы узнаете о первых упоминаниях Талабских островов в 11 веке, разных версиях происхождения их названий, населении до революции и нынешних жителях Талабов. Я расскажу об исконном быте, главном местном промысле — рыболовстве — и традиционной продукции, которую даже поставляли в императорский двор. Осматривая тихие улочки и старинные дома 19 века, вы услышите о купцах, ремесленниках и великих воинах, которыми гордилась талабская земля. Об отшельниках, искавших умиротворения на крохотных участках суши посреди Псково-Чудского озера, и, конечно, старцах, к которым съезжались паломники со всех уголков страны.
Остров Залита
На острове я расскажу историю Царского сада и познакомлю с Никольским храмом, основанным в 16 веке. Вы услышите о знаменитом старце — Николае Гурьянове, служившем здесь настоятелем 44 года. О народной славе и нескончаемой веренице паломников, приезжавших к подвижнику «за поддержкой и укреплением духовным». А также обсудим версию, согласно которой именно он явился прототипом главного героя прославленной кинокартины Павла Лунгина «Остров».
Организационные детали
Экскурсия возможна только в сезон навигации — с мая по сентябрь
Если вы на своём автомобиле (в нём должно быть место для гида)
Если паломническая группа — обсудите дополнительные условия перед заказом
За дополнительную плату возможен трансфер для группы от 3 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1153 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, я работаю экскурсоводом и представляю команду гидов — профессионалов. Наше хобби — путешествия, краеведение эти сферы являются одним из факторов развития личности и глубоких знаний в нашей сфере. Занимаемся изучением истории древней Руси, историей Церкви, Будем рады знакомству и встрече в Пскове!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
1
3
3
2
–
1
–
Людмила
Очень понравилась экскурсия. Все четко, очень комфортно и интересно. Татьяне большое спасибо за интересный рассказ о непростой судьбе островов и их обитателей. Природа потрясающая, люди душевные, рыбка вкуснейшая, истории захватывающие. читать дальшеуменьшить
Мои самые искренние рекомендации, если вам, как и нам, было необходимо переключиться от суеты к спокойному повествованию и созерцанию природных красот, то Татьяна с удовольствием погрузит вас в мир реальной истории и уникальной природы. Остались довольны и наполнены солнцем и спокойствием. (Безусловел стоит отметить, что с погодой нам повезло).
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Оксана
Прошло 3 года со времени экскурсии, а я до сих пор с большим удовольствием вспоминаю эту поездку. Очень понравились и само место, и рассказы гида Татьяны. Она большой профессионал своего дела! Если представится еще возможность приехать на Псковщину, обязательно повторю эту экскурсию!
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А
Александра
Благодарю Татьяну за проведение такой увлекательной экскурсии! На одном из островов я выронила мобильный телефон и Татьяна активно помогла его отыскать. Больше всего обрадовало, что катер перевозивший нас по озеру читать дальшеуменьшить
был с герметичной крышей и мы совсем не промокли. Экскурсия пролетела незаметно. Мы успели и в храмы зайти и природой полюбоваться. Было очень здорово! Хочется туда опять попасть на несколько дней, чтобы отдохнуть от суеты городской.
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А
Анатолий
Получили огромное удовольствие. Очень все четко организовано. По дороге мы получили рассказ об исторических событиях Пскова. Очень интересно рассказывала про острова. Посмотрели все значимые места островов. Конечно же посетили дом и могилу старца Николая Гурьянова. Окунулись в историю островов. Мы даже выкупались в Псковском озере. Виды очень красивые. Всем рекомендуем этого гида. Большое спасибо Татьяне.
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О
Орлова
Мы получили впечатления на всю жизнь, за что огромная благодарность экскурсоводу Татьяне. Она не только выполнила планируемую программу, но и доставила много радости от посещения храма Александра Невского в Пскове, и общения с отцов Олегом Тэором. Для всей группы это было большим драгоценным подарком. Низкий поклон и надеемся до скорой встречи!
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Д
Диана
Очень люблю Талабские острова. И в этот раз уже третий раз посещала острова. Были вдвоём с мужем на экскурсии, очень понравилось - даже я узнала много нового, увидела неизвестные ранее части острова. Погода была не самая хорошая, но отличный капитан судна, интереснейший рассказ и любимые места острова сделали время поездки незабываемым!
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