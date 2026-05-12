3 отзыва оставили туристы

В 25 км от Пскова вы откроете особый архипелаг — край богатой природы, своеобразного уклада жизни и святое место для православных. Услышите о прославленных рыбаках, воинах, купцах и ремесленниках. А главное — побываете в старинных обителях и узнаете о старцах, одного их которых некоторые считают прототипом отца Анатолия из фильма Павла Лунгина «Остров».

Описание экскурсии

Удивительные Талабские острова

Вы узнаете о первых упоминаниях Талабских островов в 11 веке, разных версиях происхождения их названий, населении до революции и нынешних жителях Талабов. Я расскажу об исконном быте, главном местном промысле — рыболовстве — и традиционной продукции, которую даже поставляли в императорский двор. Осматривая тихие улочки и старинные дома 19 века, вы услышите о купцах, ремесленниках и великих воинах, которыми гордилась талабская земля. Об отшельниках, искавших умиротворения на крохотных участках суши посреди Псково-Чудского озера, и, конечно, старцах, к которым съезжались паломники со всех уголков страны.

Остров Залита

На острове я расскажу историю Царского сада и познакомлю с Никольским храмом, основанным в 16 веке. Вы услышите о знаменитом старце — Николае Гурьянове, служившем здесь настоятелем 44 года. О народной славе и нескончаемой веренице паломников, приезжавших к подвижнику «за поддержкой и укреплением духовным». А также обсудим версию, согласно которой именно он явился прототипом главного героя прославленной кинокартины Павла Лунгина «Остров».

Организационные детали