Старинный провинциальный, милый русский городок в 50 км от Пскова
Старинный провинциальный, милый русский городок в 50 км от Пскова. Очарует непередаваемой атмосферой, цепными мостами (единственными в мире!), купеческими особнячками.
Что вас ожидает 🤩
- Остров, город-крепость
- Линия Сталина
Что вас ждет:
- Старинный провинциальный, милый русский городок в 50 км от Пскова.
- Очарует непередаваемой атмосферой, цепными мостами (единственными в мире!), купеческими особнячками.
Остров, город-крепость
Остатки средневековой крепости на острове — необычайный объект. Крепость и дала название городку, расположенному на развилке рукава реки Великой.
Линия Сталина
Линия Сталина — участок в 30 км от Острова, где воссоздан участок боевых укреплений с дотами и экспозицией вещей, найденных в результате раскопок. Полностью воссоздана картина ура-укрепрайона 1939-1940 гг.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Радмилла — ваш гид в Пскове
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