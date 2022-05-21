Остров и Линия Сталина

Старинный провинциальный, милый русский городок в 50 км от Пскова

Старинный провинциальный, милый русский городок в 50 км от Пскова. Очарует непередаваемой атмосферой, цепными мостами (единственными в мире!), купеческими особнячками.
Остров и Линия Сталина
Остров и Линия Сталина
Остров и Линия Сталина
Остров и Линия Сталина
Остров и Линия Сталина
Остров и Линия Сталина

Что вас ожидает 🤩

  • Остров, город-крепость
  • Линия Сталина

Что вас ждет:

  • Старинный провинциальный, милый русский городок в 50 км от Пскова.
  • Очарует непередаваемой атмосферой, цепными мостами (единственными в мире!), купеческими особнячками.

Остров, город-крепость

Остатки средневековой крепости на острове — необычайный объект. Крепость и дала название городку, расположенному на развилке рукава реки Великой.

Линия Сталина

Линия Сталина — участок в 30 км от Острова, где воссоздан участок боевых укреплений с дотами и экспозицией вещей, найденных в результате раскопок. Полностью воссоздана картина ура-укрепрайона 1939-1940 гг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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