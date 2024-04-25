Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 7 экскурсий в категории «История и культура» в Пскове, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Групповая
9.5 часов
28 отзывов
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Расписание: Среда, Четверг, Суббота в 09:00
2 300 за человека
Изборск - Печоры
Групповая
7 часов
14 отзывов
Изборск - Печоры
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Воскресенье в 11:30
1 800 за человека
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Групповая
5 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Расписание: Вторник, Четверг в 10:30
1 600 за человека
Запсковские сказки
Групповая
2 часа
4 отзыва
Запсковские сказки
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 15:30
600 за человека
Псков - Изборск - Печоры
Групповая
9.5 часов
4 отзыва
Псков - Изборск - Печоры
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Воскресенье в 09:00
2 200 за человека
Псковский кремль
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Псковский кремль
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 12:00
от 600 за человека
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря
Групповая
8 часов
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря
Расписание: Понедельник, Пятница в 10:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    25 апреля 2024
    Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
    Очень интересная Экскурсия. Покупала друзьям. Они в восторге.
  • М
    Мария
    3 февраля 2024
    Обзорная экскурсия «Большой Псков»
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию.
  • Н
    Наталия
    2 февраля 2024
    Псков - Изборск - Печоры
    Огромное спасибо.
    Огромное спасибоОгромное спасибо
  • А
    Анастасия
    8 ноября 2023
    Изборск - Печоры
    Очень понравилась экскурсия
  • А
    Анастасия
    8 ноября 2023
    Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
    Очень понравилась экскурсия.
  • Л
    Леонид
    5 ноября 2023
    Изборск - Печоры
    Эрудированный экскурсовод (Маша), хорошая речь. Много интересной информации. Хорошие организационные моменты. Водителю Славе спасибо за безаварийную езду.
  • К
    Каринэ
    4 ноября 2023
    Изборск - Печоры
    Экскурсия интересная. Первый раз с ребенком 12 лет были в Пскове. Экскурсовод с аудио гидом, поэтому, хоть и был полный автобус - 40 человек, слышно было всем и не важно, что ты находился не рядом с экскурсоводом. Спасибо, все понравилось
  • Н
    Наталия
    26 октября 2023
    Обзорная экскурсия «Большой Псков»
    Я очень люблю путешествовать и узнавать что то новое. Поэтому считаю себя очень требовательным туристом со стажем. Но.. экскурсия Большой
    читать дальше

    Псков от Атмосферы путешествий- просто бальзам на душу!!! Хочу сказать огромное спасибо всем-и менеджеру,и водителю,и конечно гиду. Юлия прекрасный человек,много знающий о своих родных местах,прекрасно подающий информацию!! Хотелось слушать и слушать. В следующий свой приезд в Псков(так как уже скучаю)обращусь именно к ним за прекрасными экскурсиями!!! Спасибо вам!

  • К
    Ксения
    18 октября 2023
    Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
    Интересная экскурсия! Красивейшая природа северо - запада России! Отдельная благодарность гиду Юлии, за повествование, цитаты и доброжелательность! Все понравилось! Спасибо водителю Андрею за отличное вождение!
    Интересная экскурсия! Красивейшая природа северо - запада России!
  • Е
    Елена
    17 августа 2023
    Запсковские сказки
    Спасибо Мария за чудесную,полную тайн, экскурсию! Все прошло отлично: во время,очень интересно,познавательно. Лично я даже узнала одну из версий происхождения фамилии моей бабушки(догадаться о которой было бы невозможно).

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «История и культура»

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  2. Самое главное
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  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 600 до 2 300. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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