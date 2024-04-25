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Групповая
9.5 часов
Расписание: Среда, Четверг, Суббота в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Воскресенье в 11:30
1 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Четверг в 10:30
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 15:30
600₽ за человека
Групповая
9.5 часов
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Воскресенье в 09:00
2 200₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 12:00
от 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Понедельник, Пятница в 10:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena25 апреля 2024Очень интересная Экскурсия. Покупала друзьям. Они в восторге.
- ММария3 февраля 2024Спасибо за интересную, познавательную экскурсию.
- ННаталия2 февраля 2024Огромное спасибо.
- ААнастасия8 ноября 2023Очень понравилась экскурсия
- ААнастасия8 ноября 2023Очень понравилась экскурсия.
- ЛЛеонид5 ноября 2023Эрудированный экскурсовод (Маша), хорошая речь. Много интересной информации. Хорошие организационные моменты. Водителю Славе спасибо за безаварийную езду.
- ККаринэ4 ноября 2023Экскурсия интересная. Первый раз с ребенком 12 лет были в Пскове. Экскурсовод с аудио гидом, поэтому, хоть и был полный автобус - 40 человек, слышно было всем и не важно, что ты находился не рядом с экскурсоводом. Спасибо, все понравилось
- ННаталия26 октября 2023Я очень люблю путешествовать и узнавать что то новое. Поэтому считаю себя очень требовательным туристом со стажем. Но.. экскурсия Большой
- ККсения18 октября 2023Интересная экскурсия! Красивейшая природа северо - запада России! Отдельная благодарность гиду Юлии, за повествование, цитаты и доброжелательность! Все понравилось! Спасибо водителю Андрею за отличное вождение!
- ЕЕлена17 августа 2023Спасибо Мария за чудесную,полную тайн, экскурсию! Все прошло отлично: во время,очень интересно,познавательно. Лично я даже узнала одну из версий происхождения фамилии моей бабушки(догадаться о которой было бы невозможно).
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «История и культура»
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