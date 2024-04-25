E Elena Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря Очень интересная Экскурсия. Покупала друзьям. Они в восторге.

М Мария Обзорная экскурсия «Большой Псков» Спасибо за интересную, познавательную экскурсию.

Н Наталия Псков - Изборск - Печоры Огромное спасибо.

А Анастасия Изборск - Печоры Очень понравилась экскурсия

А Анастасия Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря Очень понравилась экскурсия.

Л Леонид Изборск - Печоры Эрудированный экскурсовод (Маша), хорошая речь. Много интересной информации. Хорошие организационные моменты. Водителю Славе спасибо за безаварийную езду.

К Каринэ Изборск - Печоры Экскурсия интересная. Первый раз с ребенком 12 лет были в Пскове. Экскурсовод с аудио гидом, поэтому, хоть и был полный автобус - 40 человек, слышно было всем и не важно, что ты находился не рядом с экскурсоводом. Спасибо, все понравилось

Н Наталия Обзорная экскурсия «Большой Псков» читать дальше Псков от Атмосферы путешествий- просто бальзам на душу!!! Хочу сказать огромное спасибо всем-и менеджеру,и водителю,и конечно гиду. Юлия прекрасный человек,много знающий о своих родных местах,прекрасно подающий информацию!! Хотелось слушать и слушать. В следующий свой приезд в Псков(так как уже скучаю)обращусь именно к ним за прекрасными экскурсиями!!! Спасибо вам! Я очень люблю путешествовать и узнавать что то новое. Поэтому считаю себя очень требовательным туристом со стажем. Но.. экскурсия Большой

К Ксения Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря Интересная экскурсия! Красивейшая природа северо - запада России! Отдельная благодарность гиду Юлии, за повествование, цитаты и доброжелательность! Все понравилось! Спасибо водителю Андрею за отличное вождение!