3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску

Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи».

Вечевая площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.

Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси.

«Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск.

Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» – одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.

Перед Вами разворачивается история городища – места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод и со звучащими источниками-водопадами – Славянскими ключами.

14:00 Обед.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры – «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).

Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Отправление в Псков.

18:30 Освобождение камеры хранения.

Трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.