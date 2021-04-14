Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков

Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня

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Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Ближайшие даты:
6
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мая
19
мая
26
мая
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июн
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Что вас ожидает:

Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Вы откроете историю города в стенах кремля, узнаете тайны Софийского собора и полюбуетесь россыпью чудесных храмов
Чудесная деревня
Чудесная деревня
Вы отправитесь в настоящий природный заповедник деревянного зодчества – Витославицы
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Погуляете вокруг древней Псковской крепости, подниметесь на башни и насладитесь фантастическими панорамами

Описание

Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.

Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.

А после, за один день, вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь по древней Изборской крепости. Вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники, полюбуетесь Городищенским озером и подниметесь на смотровые площадки с невероятными видами.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20 – 10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).

11:00 Экскурсионная пешеходная программа:

  • Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
  • Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
  • Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
  • «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.

Грановитая (Владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

Свободное время в центре города.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Продолжение знакомства с городом. Переезд в Псков

Завтрак в отеле.

11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фото-паузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня – “Витославлицы” – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

15:00 Свободное время в центре города.

17:28 – 21:50 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).

Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25)

Продолжение знакомства с городом. Переезд в ПсковПродолжение знакомства с городом. Переезд в ПсковПродолжение знакомства с городом. Переезд в ПсковПродолжение знакомства с городом. Переезд в ПсковПродолжение знакомства с городом. Переезд в Псков
3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску

Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи».

Вечевая площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.

Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси.

«Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск.

Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» – одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.

Перед Вами разворачивается история городища – места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод и со звучащими источниками-водопадами – Славянскими ключами.

14:00 Обед.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры – «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).

Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Отправление в Псков.

18:30 Освобождение камеры хранения.

Трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Гостиница/размещение

2-местное

(½ DBL)

Выс. сезон/ праздники

1-местное

(SNG)

Выс. сезон/ праздники

Доп. место (3-й в
стандартном номере
евро раскладушка), только дети до 14 лет
Выс. сезон/ праздники

Доп. сутки проживание

½ DBL/ SNG

На Прусской, центр
города (без завтрака/
утренний чай-кофе с
печеньем)
15600 р. /15600 р. 15900 р. 1900 р. /2200 р.
Садко 3* завтрак швед.
стол
16000 р. /16600 р. 16800 р. /17200 р. 15300 р. /15500 р. 1700 р. /2200 р.
Интурист 3* завтрак
швед. стол
15800 р. /16400 р. 16400 р. /17000 р. 14700 р. /15000 р. 2100 р. /2450 р.
Россия завтрак швед.
стол
16400 р. /17100 р. 18400 р. /19600 р. 15500 р. /15700 р. 2000 р. /2500 р.
Welcome Inn 3* швед.
стол
16800 р. /17100 р. 18200 р. /18700 р. 16200 р. /16500 р. 2200 р. /2400 р.
Волхов 4* завтрак швед.
стол
17900 р. /18500 р. 18400 р. /18800 р. 16100 р. /16900 р. 3000 р. /3450 р.
Парк Инн 4* завтрак
швед. стол. В ст-ть входят
утренняя сауна, бассейн
18300 р. /19300 р. 20300 р. /21700 р. 17000 р. /17200 р. 3000 р. /3800 р.

*Праздничными датами считаются заезды: 6.05 – 08.05, 09.06 – 11.06.

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «На Прусской»

1 ночь

Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»

Гостиница «Садко» 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Отель «Интурист» 3

1 ночь

Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.

В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.

В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.

Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3

Отель «АМАКС Россия» 3

1 ночь

Отель «АМАКС Россия» расположен в Великом Новгороде, менее чем в 1 км от центра Великого Новгорода и в 4,5 км от деревни Погорелец. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Гости могут взять напрокат велосипед и совершить прогулку по окрестностям.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен шкаф для одежды.

В гостинице «АМАКС Россия» предлагается завтрак «шведский стол» или завтрак по меню.

Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3Отель «АМАКС Россия» 3

Отель «Welcome inn» 3

1 ночь

Отель Welcome inn с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Великом Новгороде, в 1,6 км от Великого Новгорода. При комплексе также открыт ресторан, круглосуточная стойка регистрации и работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие смогут в отеле забронировать семейные номера.

В числе удобств — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

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Гостиница «Волхов» 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

1 ночь

Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

Гостиница «Рижская» 3* в Пскове

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в Пскове

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака (кроме, гостиницы “На Прусской” – чай с печеньем)
  • 1 обед
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Ж/д билет В. Новгород – Псков
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
  • Обеды в Великом Новгороде – 700 руб. /чел.
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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