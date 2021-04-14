Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Описание
Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.
Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.
А после, за один день, вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь по древней Изборской крепости. Вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники, полюбуетесь Городищенским озером и подниметесь на смотровые площадки с невероятными видами.
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20 – 10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (замена завтрака на ужин в гостинице для туристов, прибывающих после 10:00).
11:00 Экскурсионная пешеходная программа:
- Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
- Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
- Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
- «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.
Грановитая (Владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.
Свободное время в центре города.
Продолжение знакомства с городом. Переезд в Псков
Завтрак в отеле.
11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фото-паузами в самых красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня – “Витославлицы” – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.
15:00 Свободное время в центре города.
17:28 – 21:50 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).
Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25)
Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску
Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»
Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.
Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи».
Вечевая площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.
Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси.
«Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»
Приезд в Изборск.
Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» – одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.
Перед Вами разворачивается история городища – места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод и со звучащими источниками-водопадами – Славянскими ключами.
14:00 Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Печоры – «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).
Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.
В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.
Отправление в Псков.
18:30 Освобождение камеры хранения.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Гостиница/размещение
2-местное
(½ DBL)
Выс. сезон/ праздники
1-местное
(SNG)
Выс. сезон/ праздники
Доп. место (3-й в
стандартном номере
евро раскладушка), только дети до 14 лет
Выс. сезон/ праздники
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG
На Прусской, центр
города (без завтрака/
утренний чай-кофе с
печеньем)
|15600 р. /15600 р.
|15900 р.
|–
|1900 р. /2200 р.
Садко 3* завтрак швед.
стол
|16000 р. /16600 р.
|16800 р. /17200 р.
|15300 р. /15500 р.
|1700 р. /2200 р.
Интурист 3* завтрак
швед. стол
|15800 р. /16400 р.
|16400 р. /17000 р.
|14700 р. /15000 р.
|2100 р. /2450 р.
Россия завтрак швед.
стол
|16400 р. /17100 р.
|18400 р. /19600 р.
|15500 р. /15700 р.
|2000 р. /2500 р.
Welcome Inn 3* швед.
стол
|16800 р. /17100 р.
|18200 р. /18700 р.
|16200 р. /16500 р.
|2200 р. /2400 р.
Волхов 4* завтрак швед.
стол
|17900 р. /18500 р.
|18400 р. /18800 р.
|16100 р. /16900 р.
|3000 р. /3450 р.
Парк Инн 4* завтрак
швед. стол. В ст-ть входят
утренняя сауна, бассейн
|18300 р. /19300 р.
|20300 р. /21700 р.
|17000 р. /17200 р.
|3000 р. /3800 р.
*Праздничными датами считаются заезды: 6.05 – 08.05, 09.06 – 11.06.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Отель «Интурист» 3
Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.
В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.
Отель «АМАКС Россия» 3
Отель «АМАКС Россия» расположен в Великом Новгороде, менее чем в 1 км от центра Великого Новгорода и в 4,5 км от деревни Погорелец. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Гости могут взять напрокат велосипед и совершить прогулку по окрестностям.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен шкаф для одежды.
В гостинице «АМАКС Россия» предлагается завтрак «шведский стол» или завтрак по меню.
Отель «Welcome inn» 3
Отель Welcome inn с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Великом Новгороде, в 1,6 км от Великого Новгорода. При комплексе также открыт ресторан, круглосуточная стойка регистрации и работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие смогут в отеле забронировать семейные номера.
В числе удобств — шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
Гостиница «Рижская» 3* в Пскове
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме, гостиницы “На Прусской” – чай с печеньем)
- 1 обед
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Ж/д билет В. Новгород – Псков
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
- Обеды в Великом Новгороде – 700 руб. /чел.
- Ужины
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.