Описание тура
Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.
Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.
А после, за один день, вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь по древней Изборской крепости. Вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники, полюбуетесь Городищенским озером и подниметесь на смотровые площадки с невероятными видами.
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе).
Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 Экскурсионная пешеходная программа (3 часа):
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России.
Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.
Свободное время в центре города.
Продолжение знакомства с городом. Переезд в Псков
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).
12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 3-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям). Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя.
Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
17:00 Трансфер на вокзал.
17:28-21:50 Переезд в г. Псков (комфортабельным скоростным поездом или автобусом - билет включен в стоимость тура).
Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).
Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску
Завтрак в кафе гостиницы.
Внимание! 12.00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
09.00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»
Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
11.30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»
Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.
14.00 Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11 -и храмов XV - XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Отправление в Псков.
18.30 Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал
19.30 Отправление поезда №10 Псков - Москва
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
Размещение в Новгороде (на выбор заказчика)
г. Псков/ Рижская 3*
½ DBL
Выс. сезон/праздники
SNG
Выс. сезон/праздники
Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Выс. сезон/праздники
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG нетто
Выс. сезон
|На Прусской, центр города (без завтрака/ утренний чай/кофе/снеки)
|17000 р.
|17800 р.
|16700 р.
|2200 р. /2600 р.
|Welcome Inn 3* швед. стол
|18400 р.
|19600 р.
|17400 р.
|2600 р. /3000 р.
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|18000 р. /18600 р.
|20200 р. /21200 р.
|17000 р. /17600 р.
|2400 р. /3200 р.
|Садко 3* завтрак швед. стол
|17800 р. /18900 р.
|18800 р. /19900 р.
|16800 р. /17900 р.
|2200 р. /2700 р.
|Амакс Россия завтрак швед. стол
|20400 р.
|24800 р.
|-
|4100 р. /7500 р.
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|20100 р. /20900 р.
|21500 р. /22300 р.
|18400 р. /18600 р.
|4300 р. /5000 р.
|Парк Инн 4* завтрак швед. стол, в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн
|21900 р. /22900 р.
|25700 р. /27200 р.
|19400 р. / 19800 р.
|4700 р. /7500 р.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Завтрак “Шведский стол” (кроме г-цы «На Прусской» - чай/кофе/снеки).
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
Гостиница «Интурист»
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Гостиница «Welcome inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Отель «Амакс Россия»
Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории, в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от Амакс Отель "Россия" находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
Гостиница «Рижская» 3* в Пскове
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака - чай/кофе/снеки)
- 1 обед в Пскове
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Ж/д билет В. Новгород-Псков
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
- Проезд до Пскова (автобус/ж/д)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
- Обеды в Великом Новгороде - обед 700 руб. /чел
- Ужины
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные экскурсии можно посетить в свободное время?
- Квест «Тайна старого города». Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города. Участники получают инструкцию, которая дает возможность пройти маршрут по улицам исторического центра. Разгадав загадки квеста, участники находят подготовленный для них клад. ~ 1.5ч. Цена 1300 руб.
- Мастер-класс на выбор (кулинарный, Музей фарфора, ткачество, плетение из бересты в доме народного творчества). ~ 1.5ч. Цена 1500 руб.
- Загородная автоэкскурсия с посещением окрестных монастырей на выбор Николо-Вяжищский монастырь или Хутынский монастырь. ~ 2ч. Цена 2500 руб.
- Загородная автоэкскурсия по уникальным объектам ЮНЕСКО: Рюриково городище - археологический памятник IX века, Бывшая резиденция первых новгородских князей Ц. Спаса на Нередице 1198 г. возрожденная из руин. Является последней княжеской постройкой в В. Новгороде (все объекты с заходом). ~ 2ч. Цена 2500 руб.
- Авторский тур. Для любителей загадочного и таинственного. Мифы и легенды древнего Новгорода. Удивительная история любви викинга Харальда и княжны Елизаветы Ярославны, Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополнят впечатления от соприкосновения с историческими местами. Духовные центры Новгорода - монастыри, поведают о великих старцах - Варлааме Хутынском, Антонии Римлянине, Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим. Мы убедимся в том, что мифы и легенды рождались не в фантазиях, а вполне в реальной среде, а у наших героев были реальные прототипы. ~ 4ч автоэкскурсия. Цена 4400 руб.
- В сумасшедшем ритме мегаполиса каждый мечтает найти «островок отдыха, гармонии, вдохновения». Прогулка-консультация по красивой, обновленной набережной, названной в честь великого полководца Александра Невского, с квалифицированным психологом - выстраивание пути к внутренней гармонии, вдохновению, смыслу и позитива. ~ 1ч. Цена 4000 руб.