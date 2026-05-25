В старину создание писанок было обычным делом — наравне с вышивкой и ткачеством. Знаки и смыслы в их узоры закладывались примерно одинаковые. Только писанку незаслуженно забыли. Благодаря этнографическим альбомам вы можете познакомиться с этим древним искусством и самостоятельно создать традиционный славянский оберег.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Я предложу вам выбрать из этнографических альбомов понравившийся образец писанки. То, что выбрано глазами — принимает сердце.

Затем специальным инструментом писачком мы поочередно будем наносить символы воском на яйцо и опускать его в разные красители. Воск закрывает предыдущий цвет и при окрашивании новый цвет уже не трогает нанесённые рисунки. Так создаётся неповторимый узор.

В конце снимем весь воск пламенем свечи. И вы заберёте с собой традиционный славянский оберег, созданный своими руками.

Организационные детали