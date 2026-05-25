В старину создание писанок было обычным делом — наравне с вышивкой и ткачеством. Знаки и смыслы в их узоры закладывались примерно одинаковые. Только писанку незаслуженно забыли.
Благодаря этнографическим альбомам вы можете познакомиться с этим древним искусством и самостоятельно создать традиционный славянский оберег.
Описание мастер-класса
Я предложу вам выбрать из этнографических альбомов понравившийся образец писанки. То, что выбрано глазами — принимает сердце.
Затем специальным инструментом писачком мы поочередно будем наносить символы воском на яйцо и опускать его в разные красители. Воск закрывает предыдущий цвет и при окрашивании новый цвет уже не трогает нанесённые рисунки. Так создаётся неповторимый узор.
В конце снимем весь воск пламенем свечи. И вы заберёте с собой традиционный славянский оберег, созданный своими руками.
Организационные детали
- В стоимость входят все материалы
- Мастер-класс подходит для взрослых и усидчивых детей от 7 лет
- Расписанное яйцо вы сразу забираете с собой
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Красноармейской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Единственный мастер в Пскове, занимающийся древним искусством создания обережной писанки. С таким видом прикладного творчества знакомы далеко не все, хотя ещё 200 лет назад писанка наряду с вышивкой была практически
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Огромная благодарность Алесе за МК по писанке! В начале было страшно, т. к. опыт нет. Но благодаря профессионализму и поддержке Алесе, у меня получилась написать писанку. Получила заряд отличных эмоций и интересный опыт! 3 часа пролетели - как один миг! Желаю процветания этому проекту! Буду рекомендовать всем своим знакомым!
Очень приятно было погрузиться в своё намерение и почувствовать сакральность процесса по чутким руководством Алеси. Она рассказывает всё понятно и очень интересно!
Однозначно могу рекомендовать 👍🏼
