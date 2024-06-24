Приглашаю на живую непринуждённую фотопрогулку по центру Пскова! Я покажу вам знаковые места города и поделюсь интересными историями в формате дружеского диалога. А также мы уделим большое внимание созданию фотографий. Я расскажу, как делаются стрит-фото, и поснимаю вас на профессиональную камеру.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы обойдём псковский Кром, рассматривая его величественные стены и башни. Полюбуемся слиянием двух рек — Псковы и Великой. После чего очутимся в центре города. Вы услышите полумистическую историю главного псковского моста и увидите «путешествующую» часовню. А также оцените старинные храмы, «остров на суше», купеческие палаты и городской парк. В дружеском формате я расскажу:
- Как за пять минут стать местным, используя городские топонимы
- Почему Псков сравнивали с Парижем
- Как отличить подлинную известняковую кладку от продукта реставрации
- Каким увидели город фотограф Картье-Брессон и писатель Довлатов
- Как в Пскове появился свой Бейрут и почему он является побратимом Сайгона
- Почему в местном тире можно не только стрелять, но и выпивать
- Что такое Лепеха и чем она отличается от Крестов
На прогулке мы вместе сделаем снимки города и его жителей. И, конечно, вы сами станете героями местных сюжетов и получите на память зарисовки в жанре стрит-фотографии.
Организационные детали
Для съёмки я использую профессиональные объективы L-серии. После прогулки вы получите около 50 фото с базовой цветокоррекцией и сможете скачать их из облачного хранилища в течение трёх месяцев.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пскове
Добрый день! Меня зовут Александр. По образованию филолог, также прошёл профессиональную переподготовку и получил лицензию гида. Работаю фотокорреспондентом, сотрудничаю со многими СМИ. Любимое направление — стрит-фотография.Задать вопрос
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