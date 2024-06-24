Приглашаю на живую непринуждённую фотопрогулку по центру Пскова! Я покажу вам знаковые места города и поделюсь интересными историями в формате дружеского диалога. А также мы уделим большое внимание созданию фотографий. Я расскажу, как делаются стрит-фото, и поснимаю вас на профессиональную камеру.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы обойдём псковский Кром, рассматривая его величественные стены и башни. Полюбуемся слиянием двух рек — Псковы и Великой. После чего очутимся в центре города. Вы услышите полумистическую историю главного псковского моста и увидите «путешествующую» часовню. А также оцените старинные храмы, «остров на суше», купеческие палаты и городской парк. В дружеском формате я расскажу:

Как за пять минут стать местным, используя городские топонимы

Почему Псков сравнивали с Парижем

Как отличить подлинную известняковую кладку от продукта реставрации

Каким увидели город фотограф Картье-Брессон и писатель Довлатов

Как в Пскове появился свой Бейрут и почему он является побратимом Сайгона

Почему в местном тире можно не только стрелять, но и выпивать

Что такое Лепеха и чем она отличается от Крестов

На прогулке мы вместе сделаем снимки города и его жителей. И, конечно, вы сами станете героями местных сюжетов и получите на память зарисовки в жанре стрит-фотографии.

Организационные детали

Для съёмки я использую профессиональные объективы L-серии. После прогулки вы получите около 50 фото с базовой цветокоррекцией и сможете скачать их из облачного хранилища в течение трёх месяцев.