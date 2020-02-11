49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я предлагаю вам погрузиться в атмосферу и многовековую историю Пскова: эта экскурсия станет полноценным первым знакомством. Город откроет вам двери своего исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой. Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.

Что вас ожидает

Стены и святыни Крома

На живописном берегу реки Великая вас встретит псковский Кремль: вы узнаете об особенностях оборонительного зодчества Древней Руси, посетите Троицкий собор — главную святыню Крома, где хранятся мощи благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. Вы познакомитесь с жизнью и делами этих князей, побываете на главной площади древнего Довмонтова города и узнаете о древнерусской традиции вече.

Жизнь древнего Пскова

После знакомства с архитектурным ансамблем Крома вы прогуляетесь по городу: увидите самобытные псковские церкви 15-16 веков, полюбуетесь их лаконичностью и изяществом, узнаете об особенностях церковного зодчества. А после переместитесь к домам богатейших купцов 17 века, где познакомитесь с гражданской архитектурой того времени. И наконец, пройдётесь по местам военной славы древнего Пскова и поймёте, что этот город не только был духовным и торговым центром, но и с древних времен стоял на страже русской земли.

Древнее искусство

А на другом берегу реки вы побываете в древнейшем Мирожском монастыре, где увидите уникальные домонгольские византийские фрески — величайшее наследие древнерусского искусства — и узнаете о славной истории времён, когда Псков стал одним из центров христианства и искусства на Руси.