49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю старейшего города и понять его культурное пространство

Alexander
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Alexander – ваш гид
Я предлагаю вам погрузиться в атмосферу и многовековую историю Пскова: эта экскурсия станет полноценным первым знакомством.

Город откроет вам двери своего исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой.

Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии49 отзывов
4.88
Такой древний Псков
Такой древний Псков

Что вас ожидает

Стены и святыни Крома
На живописном берегу реки Великая вас встретит псковский Кремль: вы узнаете об особенностях оборонительного зодчества Древней Руси, посетите Троицкий собор — главную святыню Крома, где хранятся мощи благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. Вы познакомитесь с жизнью и делами этих князей, побываете на главной площади древнего Довмонтова города и узнаете о древнерусской традиции вече.

Жизнь древнего Пскова
После знакомства с архитектурным ансамблем Крома вы прогуляетесь по городу: увидите самобытные псковские церкви 15-16 веков, полюбуетесь их лаконичностью и изяществом, узнаете об особенностях церковного зодчества. А после переместитесь к домам богатейших купцов 17 века, где познакомитесь с гражданской архитектурой того времени. И наконец, пройдётесь по местам военной славы древнего Пскова и поймёте, что этот город не только был духовным и торговым центром, но и с древних времен стоял на страже русской земли.

Древнее искусство
А на другом берегу реки вы побываете в древнейшем Мирожском монастыре, где увидите уникальные домонгольские византийские фрески — величайшее наследие древнерусского искусства — и узнаете о славной истории времён, когда Псков стал одним из центров христианства и искусства на Руси.

Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexander
Alexander
Приветствую! Меня зовут Александр. Я историк и экскурсовод по древнерусским вечевым городам Пскову и Новгороду и их окрестностям. Родился и прожил до 30 лет в Перми. Интерес к истории у меня появился где-то в 5 классе — с этого времени я открываю для себя сюжеты из истории и культуры нашей страны. В 9 классе это увлечение привело меня в Школу юных археологов. С 2000 по 2008 год участвовал в археологических раскопках в Пермском крае. Со второй половины 2012 года стал заниматься проведением экскурсий по Пермскому краю. Осенью 2015 года состоялась моя встреча с красивым и спокойным Псковом, а в 2016 году я переехал в этот город. Закончил в 2017 году курсы экскурсоводов по Пскову в Академии туризма. Буду рад встретиться с вами на экскурсиях по Пскову и его окрестностям.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Замечательно!!!
Спасибо.
9 января 2020
Спасибо ОГРОМНОЕ Александру за нашу экскурсию. Нам очень повезло и наша экскурсия состоялась сразу после приезда в Псков. Александр не только показал нам крепость, но и многое рассказал и показал в самом городе. Это дало нам возможность в остальные дни самостоятельно еще походить по городу и посмотреть другие достопримечательности самостоятельно. НО, мы уже знали что смотреть и на что обращать внимание. Всем советую. Проходили 4,5 часа с огромным удовольствием. Александр терпеливо отвечал на все наши вопросы. Еще раз огромное СПАСИБО.
5 января 2020
Александр глубоко знающий тему гид. С удовольствием погрузит вас в любой пласт истории города от былинных времен до наших дней. Пешая прогулка доставила удовольствие, несмотря на гололед и пронизывающий ветер января. Мы начинали знакомство с Псковом и окрестностями с этой экскурсии и не пожалели, т.к. к полученной информации легко привязывались исторические события других уголков псковской земли, создавая полную картину для восприятия. Спасибо Александр!
23 ноября 2019
Огромнейшее спасибо, от всей души, без-зумно понравилась экскурсия, и отдельное спасибо моему гиду Александру. Все оч. понравилось, очень интересные места показал, много информации о храмах в которые мы заходили, низкий поклон, за тот багаж знаний которым он со мной поделился, город очень понравился.
11 сентября 2019
Отправляясь на ознакомительную экскурсию по Пскову , следует понимать : весь город - одна большая достопримечательность. Поэтому за три часа весь Псков вы естественно не посмотрите. А вот для знакомства с историей города и составления о нём общего впечатления , для того, чтобы начать понимать и чувствовать город, эта экскурсия - то что нужно. Александр очень грамотный экскурсовод и отличный рассказчик с огромным багажом знаний и хорошим чувством юмора. Экскурсия получается очень занимательная и многоплановая. С удовольствием порекомендую друзьям.
2 сентября 2019
Спасибо Александру, прекрасная экскурсия, комфортный темп, грамотная подача, однозначно рекомендую всем!
Olga
25 августа 2019
Удивительно интересная, познавательная экскурсия. В спокойном темпе мы прошли сквозь века по городу, узнавали про его жителей, как их судьбы разворачивались в городе, каким был город в тот или иной момент истории. Теперь так много мест в Пскове приобрели значение и свою историю для меня. Мы благодарны Александру за его знания и любовь к городу, за терпение и умение подстроиться под группу, за умение увлечь рассказом, за отличное чувство юмора. Мы обязательно вернёмся ещё раз и надеемся, что продолжим изучать историю города Пскова с Александром.
5 августа 2019
Александр, отличный гид! Три с небольшим часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, история Пскова буквально ожила перед глазами, :-) а его советы что ещё посмотреть, где погулять и где поесть оказались очень полезны.
5 августа 2019
Хорошая классическая прогулка, интересный маршрут. Позволяет познакомится с титульными местами города. Спасибо!
2 августа 2019
Спасибо большое Александру за интересную экскурсию по Пскову. Мы полюбили этот город, прониклись уважением к его истории, узнали много необычных фактов, некоторые вещи просто потрясли! Александр - просто молодец!
Ещё 39 отзывов

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