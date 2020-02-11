49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Стены и святыни Крома На живописном берегу реки Великая вас встретит псковский Кремль: вы узнаете об особенностях оборонительного зодчества Древней Руси, посетите Троицкий собор — главную святыню Крома, где хранятся мощи благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. Вы познакомитесь с жизнью и делами этих князей, побываете на главной площади древнего Довмонтова города и узнаете о древнерусской традиции вече.
Жизнь древнего Пскова После знакомства с архитектурным ансамблем Крома вы прогуляетесь по городу: увидите самобытные псковские церкви 15-16 веков, полюбуетесь их лаконичностью и изяществом, узнаете об особенностях церковного зодчества. А после переместитесь к домам богатейших купцов 17 века, где познакомитесь с гражданской архитектурой того времени. И наконец, пройдётесь по местам военной славы древнего Пскова и поймёте, что этот город не только был духовным и торговым центром, но и с древних времен стоял на страже русской земли.
Древнее искусство А на другом берегу реки вы побываете в древнейшем Мирожском монастыре, где увидите уникальные домонгольские византийские фрески — величайшее наследие древнерусского искусства — и узнаете о славной истории времён, когда Псков стал одним из центров христианства и искусства на Руси.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Приветствую! Меня зовут Александр. Я историк и экскурсовод по древнерусским вечевым городам Пскову и Новгороду и их окрестностям.
Родился и прожил до 30 лет в Перми. Интерес к истории у меня появился где-то в 5 классе — с этого времени я открываю для себя сюжеты из истории и культуры нашей страны. В 9 классе это увлечение привело меня в Школу юных археологов. С 2000 по 2008 год участвовал в археологических раскопках в Пермском крае.
Со второй половины 2012 года стал заниматься проведением экскурсий по Пермскому краю. Осенью 2015 года состоялась моя встреча с красивым и спокойным Псковом, а в 2016 году я переехал в этот город. Закончил в 2017 году курсы экскурсоводов по Пскову в Академии туризма. Буду рад встретиться с вами на экскурсиях по Пскову и его окрестностям.
Спасибо ОГРОМНОЕ Александру за нашу экскурсию. Нам очень повезло и наша экскурсия состоялась сразу после приезда в Псков. Александр не только показал нам крепость, но и многое рассказал и показал в самом городе. Это дало нам возможность в остальные дни самостоятельно еще походить по городу и посмотреть другие достопримечательности самостоятельно. НО, мы уже знали что смотреть и на что обращать внимание. Всем советую. Проходили 4,5 часа с огромным удовольствием. Александр терпеливо отвечал на все наши вопросы. Еще раз огромное СПАСИБО.
Наталья
5 января 2020
Александр глубоко знающий тему гид. С удовольствием погрузит вас в любой пласт истории города от былинных времен до наших дней. Пешая прогулка доставила удовольствие, несмотря на гололед и пронизывающий ветер января. Мы начинали знакомство с Псковом и окрестностями с этой экскурсии и не пожалели, т.к. к полученной информации легко привязывались исторические события других уголков псковской земли, создавая полную картину для восприятия. Спасибо Александр!
Наталья
23 ноября 2019
Огромнейшее спасибо, от всей души, без-зумно понравилась экскурсия, и отдельное спасибо моему гиду Александру. Все оч. понравилось, очень интересные места показал, много информации о храмах в которые мы заходили, низкий поклон, за тот багаж знаний которым он со мной поделился, город очень понравился.
Валентина
11 сентября 2019
Отправляясь на ознакомительную экскурсию по Пскову , следует понимать : весь город - одна большая достопримечательность. Поэтому за три часа весь Псков вы естественно не посмотрите. А вот для знакомства с историей города и составления о нём общего впечатления , для того, чтобы начать понимать и чувствовать город, эта экскурсия - то что нужно. Александр очень грамотный экскурсовод и отличный рассказчик с огромным багажом знаний и хорошим чувством юмора. Экскурсия получается очень занимательная и многоплановая. С удовольствием порекомендую друзьям.
Удивительно интересная, познавательная экскурсия. В спокойном темпе мы прошли сквозь века по городу, узнавали про его жителей, как их судьбы разворачивались в городе, каким был город в тот или иной момент истории. Теперь так много мест в Пскове приобрели значение и свою историю для меня. Мы благодарны Александру за его знания и любовь к городу, за терпение и умение подстроиться под группу, за умение увлечь рассказом, за отличное чувство юмора. Мы обязательно вернёмся ещё раз и надеемся, что продолжим изучать историю города Пскова с Александром.
Игорь
5 августа 2019
Александр, отличный гид! Три с небольшим часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, история Пскова буквально ожила перед глазами, :-) а его советы что ещё посмотреть, где погулять и где поесть оказались очень полезны.
Yulia
5 августа 2019
Хорошая классическая прогулка, интересный маршрут. Позволяет познакомится с титульными местами города. Спасибо!
Инна
2 августа 2019
Спасибо большое Александру за интересную экскурсию по Пскову. Мы полюбили этот город, прониклись уважением к его истории, узнали много необычных фактов, некоторые вещи просто потрясли! Александр - просто молодец!
Погрузиться в историю одного из ключевых древнерусских городов и очароваться псковской стариной
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» — девиз прославленного защитника русских земель. На тысячелетних просторах вы пройдете от великих битв, старейших храмов, первой святой Руси и псковского вече до отречения Николая II. И в результате осознаете, насколько велика роль города в истории России.
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Вы исследуете средневековую крепость Пскова, древние храмы и башни. Услышите о местных князьях, отделите мифы от науки и узнаете, как городу удалось сохранить сокровища старины после немецких оккупаций и советского периода. А еще насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия и уединения.
Сориентироваться в историческом времени и пространстве на обзорной экскурсии с посещением кремля
На моей экскурсии Псков не станет для вас просто ещё одним древним русским городом. Я расскажу о его прошлом в общем контексте истории России. Основной упор будет на периоде Средних веков и раннего нового времени — поговорим о том, как жили люди, о церковной архитектуре и о военной славе Пскова, вспомним великие имена. Фоном для рассказов станут Псковский кремль, мощная Покровская башня и центральные достопримечательности.
Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
Мальской монастырь – лесная обитель, будто сошедшая с картин Васнецова, находится между Изборском и Печорами. Красивейшее место с многовековой историей, его легко пропустить – прячется в стороне от дороги. Мы приглашаем заглянуть в Мальскую долину – край, составляющий душу Псковской земли.
Официальные истории и народные предания знаковых мест города
На этой экскурсии по достопримечательностям Пскова вы взглянете на город и его историю с нового ракурса — через легенды, связанные с его знаковыми местами. Во время экскурсии я расскажу реальные истории достопримечательностей и их предания — таким образом вы узнаете официальные и народные изложения произошедшего и поймете, как тесно переплетены они между собой.
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Псков — это настоящая машина времени, которая поможет вам ощутить очарование прошлых времен. Я покажу его древние крепости и башни, дворы и улицы, храмы и монастыри. Раскрою, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного обаяния.