49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр на 100 % погрузил нас в историю этого замечательного места. Чувствуется теплое отношение Александра к городу и заботливое отношение к гостям города. Рекомендую всем посетить Псков и начать знакомство именно с экскурсии Александра!

Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что что-то пойдет не так (произойдет отмена, сократится время и тп). Но в нашей ситуации

все прошло ИДЕАЛЬНО!!! Александр - замечательный гид! Очень рекомендую всем, кому интересна история! Рассказ был обширным, познавательным, как взрослым, так и ребенку 9 лет. В последующие дни, гуляя по городу, мы постоянно вспоминали факты, которые узнали на экскурсии! Идите смело гулять и узнавать город с Александром!

Спасибо большое Александру за очень интересную, познавателтную экскурсию по древнем Пскову. С огромным удовольствием посоветуем своим знакомым гида Александра.

S Sergei

Экскурсия по Пскову это скорее путешествие во времени, начиная с десятого века и заканчивая двадцатым. Длительность в 4 часа может кому-то показаться слишком большой, но для такого города это на самом деле немного. Мы услышали достаточно фактов и историй из неисчерпаемого запаса экскурсовода, но наша цель была не запомнить все это, а получить ощущение векового города, и это, пожалуй, удалось.