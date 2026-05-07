49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Такой древний Псков

Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Эта экскурсия станет полноценным первым знакомством с многовековым прошлым Пскова. Город откроет вам двери исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой.

Вы узнаете о жизни славных князей, «псковских Помпеях», церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
5
227 отзывов
Такой древний Псков
Такой древний Псков
Такой древний Псков

Описание экскурсии

Стены и святыни Крома

  • Вы посетите Троицкий собор — главную святыню Крома, где хранятся мощи благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. Познакомитесь с их жизнью и делами.
  • Побываете на главной площади Довмонтова города и узнаете о древнерусской традиции вече.
  • Услышите об особенностях оборонительного зодчества Древней Руси.

Жизнь древнего Пскова

  • Прогуляетесь по городу: увидите самобытные псковские церкви 15–16 веков, полюбуетесь их лаконичностью и изяществом, узнаете об особенностях церковного зодчества.
  • Переместитесь к домам богатейших купцов 17 века, где познакомитесь с гражданской архитектурой того времени.
  • Пройдёте по местам военной славы древнего Пскова.

Древнее искусство

  • На другом берегу реки побываете в Мирожском монастыре, где увидите уникальные домонгольские византийские фрески.
  • Узнаете о славной истории времён, когда Псков стал одним из центров христианства и искусства на Руси.

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии в автопешеходном формате — уточняйте подробности в переписке.
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией: 500 ₽ — за 1–5 чел., 1000 ₽ — за 6–15 чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 3612 туристов
Я историк и гид по двум городам — древнему Пскову и купеческой Самаре. Родился и прожил до 30 лет в Перми. С юности интересовался историей, участвовал в археологических раскопках. Учился
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в Пермском государственном педагогическом университете по специальности «Учитель истории». С 2012 года стал проводить экскурсии, а в 2016 переехал в Псков, где закончил курсы гидов. В 2019 году меня заинтересовали сюжеты из торговой жизни Руси, и я переехал в Самару, которой удалось сохранить атмосферу старинного купеческого города. На прогулках я открою вам сюжеты Самары и Пскова, познакомлю с их архитектурой, святынями и жизнью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 227 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
218
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7
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2
2
1
Н
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр на 100 % погрузил нас в историю этого замечательного места. Чувствуется теплое отношение Александра к городу и заботливое отношение к гостям города. Рекомендую всем посетить Псков и начать знакомство именно с экскурсии Александра!
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр
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Т
Спасибо большое Александру за очень интересную и содержательную экскурсия! Рекомендую!
Спасибо большое Александру за очень интересную и содержательную экскурсия! Рекомендую!
Спасибо большое Александру за очень интересную и содержательную экскурсия! Рекомендую!
Спасибо большое Александру за очень интересную и содержательную экскурсия! Рекомендую!
Спасибо большое Александру за очень интересную и содержательную экскурсия! Рекомендую!
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Ю
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!+1
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
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Н
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что что-то пойдет не так (произойдет отмена, сократится время и тп). Но в нашей ситуации
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все прошло ИДЕАЛЬНО!!! Александр - замечательный гид! Очень рекомендую всем, кому интересна история! Рассказ был обширным, познавательным, как взрослым, так и ребенку 9 лет. В последующие дни, гуляя по городу, мы постоянно вспоминали факты, которые узнали на экскурсии! Идите смело гулять и узнавать город с Александром!

Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что+1
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что
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И
Спасибо большое Александру за очень интересную, познавателтную экскурсию по древнем Пскову. С огромным удовольствием посоветуем своим знакомым гида Александра.
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S
Экскурсия по Пскову это скорее путешествие во времени, начиная с десятого века и заканчивая двадцатым. Длительность в 4 часа может кому-то показаться слишком большой, но для такого города это на самом деле немного. Мы услышали достаточно фактов и историй из неисчерпаемого запаса экскурсовода, но наша цель была не запомнить все это, а получить ощущение векового города, и это, пожалуй, удалось.
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