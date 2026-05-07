49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия станет полноценным первым знакомством с многовековым прошлым Пскова. Город откроет вам двери исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой.
Вы узнаете о жизни славных князей, «псковских Помпеях», церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
Вы узнаете о жизни славных князей, «псковских Помпеях», церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
Описание экскурсии
Стены и святыни Крома
- Вы посетите Троицкий собор — главную святыню Крома, где хранятся мощи благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. Познакомитесь с их жизнью и делами.
- Побываете на главной площади Довмонтова города и узнаете о древнерусской традиции вече.
- Услышите об особенностях оборонительного зодчества Древней Руси.
Жизнь древнего Пскова
- Прогуляетесь по городу: увидите самобытные псковские церкви 15–16 веков, полюбуетесь их лаконичностью и изяществом, узнаете об особенностях церковного зодчества.
- Переместитесь к домам богатейших купцов 17 века, где познакомитесь с гражданской архитектурой того времени.
- Пройдёте по местам военной славы древнего Пскова.
Древнее искусство
- На другом берегу реки побываете в Мирожском монастыре, где увидите уникальные домонгольские византийские фрески.
- Узнаете о славной истории времён, когда Псков стал одним из центров христианства и искусства на Руси.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии в автопешеходном формате — уточняйте подробности в переписке.
- Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией: 500 ₽ — за 1–5 чел., 1000 ₽ — за 6–15 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 3612 туристов
Я историк и гид по двум городам — древнему Пскову и купеческой Самаре. Родился и прожил до 30 лет в Перми. С юности интересовался историей, участвовал в археологических раскопках. Учился
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 227 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Впервые приехали в Псков, поэтому решили начать с большой обзорной экскурсии об этом древнем городе! Александр на 100 % погрузил нас в историю этого замечательного места. Чувствуется теплое отношение Александра к городу и заботливое отношение к гостям города. Рекомендую всем посетить Псков и начать знакомство именно с экскурсии Александра!
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Т
Спасибо большое Александру за очень интересную и содержательную экскурсия! Рекомендую!
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Ю
Очень интересную экскурсию провел Александр, рассказывал историю, интересные факты, учел наши пожелания. Спасибо вам большое!
+1
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Н
Наша экскурсия состоялась в предверии празднования Нового года, 31-го декабря. Всегда в таких ситуациях ожидаешь, что что-то пойдет не так (произойдет отмена, сократится время и тп). Но в нашей ситуации
+1
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И
Спасибо большое Александру за очень интересную, познавателтную экскурсию по древнем Пскову. С огромным удовольствием посоветуем своим знакомым гида Александра.
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S
Экскурсия по Пскову это скорее путешествие во времени, начиная с десятого века и заканчивая двадцатым. Длительность в 4 часа может кому-то показаться слишком большой, но для такого города это на самом деле немного. Мы услышали достаточно фактов и историй из неисчерпаемого запаса экскурсовода, но наша цель была не запомнить все это, а получить ощущение векового города, и это, пожалуй, удалось.
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